La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica

Cada fin de semana hay fútbol y con ello el bloqueo de miles de webs y servicios, hasta el punto de que la Comisión Europea ha dado a conocer que ya está al tanto de las quejas por los bloqueos excesivos de internet que están teniendo lugar en España. Y sí, señala a LaLiga y Telefónica como los principales culpables detrás de que tanto usuarios, como empresas, se vean afectadas por estos bloqueos cuando ni tan siquiera les importa el fútbol español

mis_cojones_en_bata
Bien, vale, genial.

Ahora, ¿Van a hacer algo?
mam23
#1 una comision de investigacion.
johel
#5 van a proponer crear una comision de expertos pero antes tienen que proponer crear una comision de seleccion de expertos y despues una comision de seleccion de selectores de expertos.
Y algo sobre la parte contratante de la primera parte, dame un rato y lo encajo.
mam23
#7 si pero antes de la comision de seleccion de selectores de expertos hay que crear un grupo de trabajo intersectorial paritario y trasversal para discutir sobre la materia que va a versar la materia de expertos y si se ajusta a la normativa europea de normas ISO43890 sobre comisiones de sellecion de selectores de expertos en seleccion de comisiones de seleccion.
mmlv
#1 Comprar más armas a Trump por si vienen los rusos y bloquean internet
Eukherio
#1 Igual pasan un link con un descuento del 10% para dos años de VPN.
Lord_Cromwell
¿Y la fiscalía va a hacer algo?
osids
#4 Si hombre, a defender al fiscal el resto no interesa
alfema
Lo que no entiendo es como a estas alturas se estén compartiendo direcciones IPv4 en vez de asignar direcciones IPv6 individuales.
Al-Khwarizmi
#6 Cuando estudié la asignatura de Redes allá por 2002-2003, me dijeron que la migración estaba siendo más lenta de lo esperado pero ya casi estaba, en un añito o dos más se jubilaría IPv4 xD
mecha
#6 #14 #16 lo que no entiendo yo es como se sigue usando IPV4 en exclusiva. Vale que se mantenga por la razón que sea, pero es que pueden convivir ambos y la mayoría de dispositivos aceptan ya IPV6.

Es como si MS no hubiera desarrollado el sistema gráfico de Windows porque la consola de MS-Dos sigue siendo necesaria.
Drazul
#6 #23 hay muchísimos proveedores de internet que aún no dan IPv6. Yo vivo en Alemania y Vodafone aún no me da IPv6  media
soberao
#14 A nivel de humano, se leen más fácilmente las IPv4 que las IPv6 que no hay quien las recuerde, normal que causen rechazo el cambiar de sistema cuando chirría a la vista.
CoolCase
#6 Me imagino que hay mucha infraestructura cara de cojones medio obsoleta funcionando por ahí.
soberao
#16 Las IP estáticas se compran y tienes una IPv4 que es fácil de recordar como un número de teléfono. Si es algo que se vende y se compra no es porque sea una tecnología obsoleta, sino porque esa tecnología tiene valor y sirve para que recordando una IP puedas acceder a tus recursos locales.
CoolCase
#28 Normalmente no te memorizas la IP. Apuntas un registro A un dominio a un subdominio ysi es IPv6 lo haces con un AAAA y tira millas. Creo que el coste de las IPv4 fijas es porque ya no quedan muchas :-)
soberao
#32 Son dos tecnologías distintas en la práctica aunque hagan lo mismo y si se siguen vendiendo habiendo ya alternativas es por algo.
CoolCase
#35 No se. A veces en este mundillo ciertas cosas se siguen por inercia. Nadie en su sano juicio programaría un software bancario en cobol hoy en día. Pero tampoco nadie quiere cambiar algo que funciona y esta ya super probado.
Pitufo
#6 Porque las conexiones de muchos usuarios, muchos equipos y servicios lamentablemente no soportan todavía IPv6.
alfema
#20 Entiendo que a nivel usuario no funcione, mi anterior rúter de Lowi creo que no tenía IPv6, el actual de Digi sí, estoy por probar en Linux y Windows si el sistema y programas funcionan sólo con IPv6.

Pero a de servidores que se apoyan en CloudFlare, deberían soportar y conectarse mediante IPv6.

No se cómo estará ahora, pero hace un tiempo estuve trabajando para uno de los operadores de telefonía e Internet y muchas herramientas estaban basadas en IPv4, supongo que cambiarlas supondría una pasta.
Pitufo
#36 Los routers de fibra de Movistar no lo soportan, por ejemplo.

test-ipv6.com/
alfema
#38 la primera prueba me dijo que no, pero revisando la configuración del rúter veo que no estaba activado "Configuración modo IPv6 LAN", lo activé y dejé todo por defecto, ahora sí me dice que tengo IPv6, antes tenía una IPv6 pero en la LAN , comienza por FE80

En la configuración del red en Linux me da 2 IPv6, la interna y la WAN, es decir que mi PC estaría accesible directamente por IPv6, lo cual no creo que sea muy seguro, en la ruta predeterminada y en las DNS me aparece una IPv6 LAN.
Ze7eN
Tengo el sueño húmedo de ver a Tebas entre rejas. Espero que se cumpla más pronto que tarde.
soberao
#27 Y el Tebas este es abogado que se supone que este es el campo que domina, que hay cada abogados en este país que parecen que se sacaron la carrera a toca teja sin abrir un libro y sin asistir a unas clases.
Por ejemplo cómo este, que es también abogado y pidiendo datos ilegales de asociados: www.diariosur.es/andalucia/sanz-pide-amama-fallos-cribados-responder-2
dunachio
Hoy estaba de cumple en casa de mi hermano. Estaban viendo el partido del madrid en la app de movistar con las credenciales de mi padre (que estaba en el cumpleaños). Vamos, ver el partido de manera legal. Pues ha sido empezar, y se ha cortado, la app de movistar, LA APP DE MOVISTAR, no iba en la tv de mi hermano. Repito, la app LEGAL Y PAGADA, de movistar no ha podido ser usada para ver un partido. Mi hermano ha sacado su artillería, su IPTV, y han visto el partido con una app pirata. Hasta…   » ver todo el comentario
CoolCase
#18 Titulares "El Sanchismo ya no respeta la separación de poderes en esta dictadura comunista" (okdiario, eldebate, el ojete... todos esos).
mecha
#25 esos titulares se ven ya, nada cambia. Y están jodiendo internet, supongo que lo podrían usar a su favor. Tampoco hay que pasarse de buenistas.
CoolCase
#30 Ojalá lo hagan. A mi me está jodiendo esto mucho y a clientes mios y a mi personalmente ni me gusta el futbol ni lo veo.
Torrezzno
Que país, mas desgracias que Justicia
Budgie
Y aún así, no me cuesta más de dos clicks ver un partido sin pagar
Xidaug
de quién depende Telefónica ?
alcama
¿Y el Gobierno va a hacer algo?
ipto
#2 Que lo pidan...
CoolCase
#2 ¿Que harías tu en su lugar? ¿Interferir en las sentencias judiciales? Es todo una mierda por jueces analfabetos digitales o comprados.
mecha
#11 como poco ponerlos a parir.
UsuarioXY
#11 quizá legislar para cambiar leyes que permiten este abuso por parte de un ente privado?
No sé, cosas locas.
CoolCase
#21 Estoy de acuerdo pero ya vendrá la derecha a decir que eso es comunismo porque patatas :-)
BoardMaster
#21 #24 Esto lo puso el psoe de Zapatero con la ley Sinde, y por supuesto el PP lo continuó y amplió, son muchos años ya de atropellos a las libertades digitales.
soberao
#11 Es esa la lectura, la Comisión Europea se topa con los jueces españoles y sus sentencias arbitrarías para el interés exclusivo de sus amiguetes.
alcama
#11 A ver si gobierna el PP par que se te aclaren las ideas y no tengas tantas dudas
NoMeVeas
De esto es tambien culpa la inquisicion de mierda que tenemos por justicia.
Nitros
¿Qué quiere con excesivos? Más de 0 bloqueos es un número excesivo en este caso.
La_fruta_de_ayuso
El agua moja
