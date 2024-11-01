La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica

Cada fin de semana hay fútbol y con ello el bloqueo de miles de webs y servicios, hasta el punto de que la Comisión Europea ha dado a conocer que ya está al tanto de las quejas por los bloqueos excesivos de internet que están teniendo lugar en España. Y sí, señala a LaLiga y Telefónica como los principales culpables detrás de que tanto usuarios, como empresas, se vean afectadas por estos bloqueos cuando ni tan siquiera les importa el fútbol español