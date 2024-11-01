edición general
Desmontando las falacias del libro de Juan Soto Ivars

Desmontando las falacias del libro de Juan Soto Ivars

Juan Soto Ivars titula su libro Esto no existe con la premisa de que las “denuncias falsas por violencia de género” son un tabú social. La paradoja es inmediata: el supuesto tabú es uno de los temas más explotados por partidos de extrema derecha, tertulianos, columnistas y plataformas antifeministas desde hace más de una década. El libro se presenta como una revelación, pero lo que revela, en realidad, es un viejo truco: usar casos excepcionales, a menudo de dudosa representatividad, para erosionar un sistema creado para proteger a víctimas.

#3 Las denuncias falsas son una falacia, excepto si eres Errejón, claro.
Torrezzno
No desmonta nada con perdon. He entrado a leerlo y me esperaba una lista de supuestas falacías y datos duros que las desmontasen. Solo hay una colección de lemas manidos y mucha ideologia. Estoy seguro que en el feminismo hay personas que pueden rebartir los argumentos desde posiciones racionales. Este tema solamente puede abordarse desde la fria estadistica.
12
cenutrios_unidos
#2 En fins...  media
0
frg
#2 Se ha leído.el libro y realizado un análisis creo que bastande certero:. Si crees que no desmonta los argumentos del libro creo es porque no te has leído el artículo:

Porque nadie construye un movimiento político diciendo que: “Hay muchas denuncias falsas de robo”, “la gente se inventa accidentes laborales” “hay denuncias falsas de estafa”. Aunque las hay.
2
Torrezzno
#8 creo que la raiz del problema es como se cuantifican estas denuncias. Por lo que tengo entendo (no he leido el libro) solo se cuantifican como denuncias falsas las que se denuncian y llegan a una condena.

Por lo que es perfectamente posible que de todas las denuncias de violencia de genero que no acaban en condena firme muchas puedan ser "falsas".

Si por ejemplo se clasificaran y se agregaran por MOTIVO DE ARCHIVO o ABSOLUCIÓN podriamos ver cuantas de estas entran en las…   » ver todo el comentario
2
XXguiriXX
#2 Pues sí, y ojito hay hombres de paja como este:
”Los hombres son detenidos automáticamente; en otros delitos no”. Falso. La policía detiene automáticamente en peleas con lesiones leves, riñas, amenazas creíbles, delitos flagrantes, seguridad ciudadana… La detención preventiva es protocolaria cuando hay riesgo o urgencia. No es algo exclusivo de la LIVG.

Lo que Ivars destaca es que las medidas preventivas del LIVG son excesivas y más persistentes que en otros delitos.
0
Findeton
Las denuncias falsas son una falacia, excepto si eres Errejón, claro.
5
Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 O el mismisimo ex-ministro sociata que ideo la ley, Lopez Aguilar
1
pozz
#3 Casos aislados por doquier que acaban en el olvido.  media
3
mis_cojones_en_bata
Tranquilos, en seguida esto se llenará de señoros con heriditas en su pene a explicarnos por qué este imbécil tiene razón y el omvre de berdad corre peligro de extinguirse por las malditas feminazis.
4
Jacusse
Esa defensa a ultranza de que las denuncias falsas son el 0.0001% hace muchísimo daño a la izquierda.

Son idiotas. O espías dobles.
4
pedrario
El medio que se inventa DNI de jueces y que manipula whatsapp para inventarse que hablan de atentar contra el presidente buscando otro sillón en RTVE.

La opinión no da datos reales, como sí hace el libro, sino que es subjetivismo a tope, todo lemas vacíos, así que no hay nada que desmontar.

En la realidad es increíblemente sencillo encontrar casos a patadas que desmontan el argumentario de que son pocas o que se persiguen, la realidad es que la fiscalía no persigue los casos aunque haya…   » ver todo el comentario
5
raboderula
#5 el articuloque citas acaba diciendo que ese 78% de denuncias que acaban sin condena "por falta de pruebas" serian denuncias falsas pero no se considera asi " porque nadie actua en ese sentido para que sean declaradas falsotestimonio

si no hay pruebas concluyentes , NO LAS HAY TANTO EN UN SENTIDO COMO EN OTRO, luego ni el acusado es culpable ni el acusador es perjuro
1
pedrario
#15 ¿Y eso de inventarse entrecomillados y lo que dice el artículo? xD xD xD

Queda claro que tienes pobres argumentos sí.

Cuando quieras puedes leerlo e intentar rebatirlo de verdad sin inventar lo que dice.

Suerte.
2
Expat_Guinea_Ecuatorial
Con sacar una ley que tenga medidas de proteccion mas efectivas, no discrimine por sexo y dejar de ordenar a los fiscales que no persigan de oficio las denuncias falsas se arreglaban varios problemas de una vez. El gobierno no hara ninguna de las tres cosas
2
silzul
#9 Faltan dos cosas:

1) Cambiar por completo el delito de "denuncia falsa" cambiando la tipología y la sanción. Ya que en la actualidad solo habilita a la administración de justicia a perseguirlo por ser un delito contra la administración judicial, con encima una pena irrisoria de máximo 2 años de cárcel. Y pasar a ser una figura de defensa del acusado en falso, con posibilidad de la víctima de denunciar como afectado, y que las condenas máximas sean de más de dos años y mínimo 1/2…   » ver todo el comentario
0
cocolisto
Éste Sr es una falacia en si mismo.
2
Gnomo
#1 youtu.be/6toAPmFagrA?si=VruNhjAfhcGGmDds

Yo recomiendo esté vídeo en el que deja cosas bastante claras
0
Ludovicio
La derecha actual:
"La censura de la izquierda no nos deja decir esto que decimos cada día y sacamos a portada completa en los medios de nuestra cuerda"

Y esa triste forma de hacerse las víctimas les funciona.
1
hazardum
"Entonces, ¿por qué no se habla de denuncias falsas en otros delitos?"

Si los delitos perjudican a una persona en concreto, si se habla, ahora, si perjudica a una empresa o a los seguros, etc, nadie se va a quejar de ello. El problema es cuando una denuncia instrumental de violencia de género puede beneficiar a una persona en un divorcio, y puede hacer que a la otra persona la despidan si se enteran en su trabajo, etc, entonces hay un problema en cuanto hay gente que puede…   » ver todo el comentario
1

