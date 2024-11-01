Desmontando las falacias del libro de Juan Soto Ivars

Juan Soto Ivars titula su libro Esto no existe con la premisa de que las “denuncias falsas por violencia de género” son un tabú social. La paradoja es inmediata: el supuesto tabú es uno de los temas más explotados por partidos de extrema derecha, tertulianos, columnistas y plataformas antifeministas desde hace más de una década. El libro se presenta como una revelación, pero lo que revela, en realidad, es un viejo truco: usar casos excepcionales, a menudo de dudosa representatividad, para erosionar un sistema creado para proteger a víctimas.
Porque nadie construye un movimiento político diciendo que: “Hay muchas denuncias falsas de robo”, “la gente se inventa accidentes laborales” “hay denuncias falsas de estafa”. Aunque las hay.
Por lo que es perfectamente posible que de todas las denuncias de violencia de genero que no acaban en condena firme muchas puedan ser "falsas".
Si por ejemplo se clasificaran y se agregaran por MOTIVO DE ARCHIVO o ABSOLUCIÓN podriamos ver cuantas de estas entran en las… » ver todo el comentario
”Los hombres son detenidos automáticamente; en otros delitos no”. Falso. La policía detiene automáticamente en peleas con lesiones leves, riñas, amenazas creíbles, delitos flagrantes, seguridad ciudadana… La detención preventiva es protocolaria cuando hay riesgo o urgencia. No es algo exclusivo de la LIVG.
Lo que Ivars destaca es que las medidas preventivas del LIVG son excesivas y más persistentes que en otros delitos.
La opinión no da datos reales, como sí hace el libro, sino que es subjetivismo a tope, todo lemas vacíos, así que no hay nada que desmontar.
En la realidad es increíblemente sencillo encontrar casos a patadas que desmontan el argumentario de que son pocas o que se persiguen, la realidad es que la fiscalía no persigue los casos aunque haya… » ver todo el comentario
si no hay pruebas concluyentes , NO LAS HAY TANTO EN UN SENTIDO COMO EN OTRO, luego ni el acusado es culpable ni el acusador es perjuro
1) Cambiar por completo el delito de "denuncia falsa" cambiando la tipología y la sanción. Ya que en la actualidad solo habilita a la administración de justicia a perseguirlo por ser un delito contra la administración judicial, con encima una pena irrisoria de máximo 2 años de cárcel. Y pasar a ser una figura de defensa del acusado en falso, con posibilidad de la víctima de denunciar como afectado, y que las condenas máximas sean de más de dos años y mínimo 1/2… » ver todo el comentario
"La censura de la izquierda no nos deja decir esto que decimos cada día y sacamos a portada completa en los medios de nuestra cuerda"
Y esa triste forma de hacerse las víctimas les funciona.
Si los delitos perjudican a una persona en concreto, si se habla, ahora, si perjudica a una empresa o a los seguros, etc, nadie se va a quejar de ello. El problema es cuando una denuncia instrumental de violencia de género puede beneficiar a una persona en un divorcio, y puede hacer que a la otra persona la despidan si se enteran en su trabajo, etc, entonces hay un problema en cuanto hay gente que puede… » ver todo el comentario