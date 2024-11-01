Desmontando las falacias del libro de Juan Soto Ivars

Juan Soto Ivars titula su libro Esto no existe con la premisa de que las “denuncias falsas por violencia de género” son un tabú social. La paradoja es inmediata: el supuesto tabú es uno de los temas más explotados por partidos de extrema derecha, tertulianos, columnistas y plataformas antifeministas desde hace más de una década. El libro se presenta como una revelación, pero lo que revela, en realidad, es un viejo truco: usar casos excepcionales, a menudo de dudosa representatividad, para erosionar un sistema creado para proteger a víctimas.