La pesadilla de un asturiano que estuvo cuatro años sin ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... absuelto

Cuatro años. Este es el tiempo que un asturiano ha pasado sin ver a su hijo después de un largo proceso judicial iniciado por la denuncia de malos tratos interpuesta por su pareja. La denuncia, y el relato de ella, desembocó en una orden de alejamiento también para su hijo. Y eso a pesar de que el niño solicitó varias veces, sin éxito, tener contacto con su padre. La sentencia fue absolutoria debido a la "ausencia de toda corroboracion objetiva".Ninguno de los testigos que declararon apreciaron nunca "ninguna expresión insultante ni amenazante"

9 comentarios
Torrezzno
A ver quien le devuelve a este hombre esos cuatro años de su vida por algo que no existe

Tensk
Y no contará como denuncia falsa porque no cumple los criterios de CGPJ.

Lo que no se recuenta no existe.

El_dinero_no_es_de_nadie
Yo si te creo hermana.
Los testigos y jueces son hetero patriarcado opresor

poxemita
In dubio pro femina.

Atusateelpelo
El caso aislado de denuncia falsa de Schroedinger del dia.

omega7767
Es alucinante, que alguien te denuncie y que sin una sentencia no puedas ver a tus hijos. 4 años!!!!! irreparable

Salvo en casos en los que haya pruebas demoledoras de que ha habido maltrato físico el juez debería permitir visitas con agentes sociales presentes.

CharlesBrowson
a mi que no me de la turra, que se la de a su entorno y que aprendan a meditar bien cuando toca la hora de votar

dclunedo
A este juez no le criticará nadie del gobierno ya que aplica las leyes según las dictan desde las cloacas feminazis.....:ffu:


