La pesadilla de un asturiano que estuvo cuatro años sin ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... absuelto

Cuatro años. Este es el tiempo que un asturiano ha pasado sin ver a su hijo después de un largo proceso judicial iniciado por la denuncia de malos tratos interpuesta por su pareja. La denuncia, y el relato de ella, desembocó en una orden de alejamiento también para su hijo. Y eso a pesar de que el niño solicitó varias veces, sin éxito, tener contacto con su padre. La sentencia fue absolutoria debido a la "ausencia de toda corroboracion objetiva".Ninguno de los testigos que declararon apreciaron nunca "ninguna expresión insultante ni amenazante"