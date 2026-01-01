edición general
La mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo

La CEO de 40dB ha presentado la encuesta ‘Mapa de odios’ con motivo de la celebración de las I Jornadas Internacionales Contexto y Acción

Professor #3 Professor
El odio es el sentimiento más puro y antiguo. Mas fuerte y duradero que el amor, capaz de las cosas más grandes,y de las revoluciones más profundas, el odio debe ser puesto en valor y no perseguido y estigmatizado.
Feindesland #14 Feindesland
#3 A ver cuando crean el delito de amor estúpido.

:-D
Un_señor_de_Cuenca #18 Un_señor_de_Cuenca
#3 El odio ha sido muy odiado, es una injusticia palmaria. Amemos al odio.
Nómada_sedentario #12 Nómada_sedentario *
- Doctor, odio a mi mujer, a mis hijos, a mi suegra, a mi cuñado, a mis vecinos, a mi jefe, a los políticos, policías, camareros, tenderos e incluso a gente que conozco...
- ¿Y por qué me cuenta usted esto?
- ¿No es usted el médico del odio?
- No joder, soy médico del oído

En la cabeza no...
Feindesland #13 Feindesland
#12 ¿cómo que en la cabeza no? ¡¡En las dos!!!
xD
M.Rajoy. #4 M.Rajoy.
yo os odio a todos por igual.
Noeschachi #7 Noeschachi
Carles Puigdemont el tercer personaje mas odiadio de la izquierda. Esta gente que fuma??
1 K 18
Mikhail #9 Mikhail
#7 Es lo que vine a decir. ¿Cuán a la derecha tienes que estar para interpretar que Puchi es un político de izquierdas? xD xD xD
Noeschachi #11 Noeschachi
#9 Lo habra escrito algún mesetario :troll:
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Por supuesto. ¿Quién no odia a quienes usan el manos libres en el transporte público?
0 K 12
GeneWilder #2 GeneWilder
Lo más humano del mundo.
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Odio a los sionistas criminales, putinistas criminales, magas criminales y demás chusma de esa calaña.
Barney_77 #8 Barney_77 *
#5 Yo te odio a ti por odiar, odio a la gente que odia
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#8 eh uzté un hater
Rudolf_Rocker #15 Rudolf_Rocker
Alguien tendrá que odiar al odiador. Digo yo vamos.
#17 intotheflow *
#15 Casi todos aquellos a quienes odia, en cuanto se enteren de cuánto los odia. El odio tiende a reflejarse.
J.P.S. #6 J.P.S.
Yo no odio al fascista: el fascista me odia a mí pero yo me acojono en responder.
