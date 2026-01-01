·
·
La mitad de la población española confiesa odiar a alguna persona o colectivo
La CEO de 40dB ha presentado la encuesta 'Mapa de odios' con motivo de la celebración de las I Jornadas Internacionales Contexto y Acción
actualidad
actualidad
#1
oghaio
#noeselmundotoday
3
K
51
#3
Professor
El odio es el sentimiento más puro y antiguo. Mas fuerte y duradero que el amor, capaz de las cosas más grandes,y de las revoluciones más profundas, el odio debe ser puesto en valor y no perseguido y estigmatizado.
3
K
48
#14
Feindesland
#3
A ver cuando crean el delito de amor estúpido.
0
K
19
#18
Un_señor_de_Cuenca
#3
El odio ha sido muy odiado, es una injusticia palmaria. Amemos al odio.
0
K
14
#12
Nómada_sedentario
*
- Doctor, odio a mi mujer, a mis hijos, a mi suegra, a mi cuñado, a mis vecinos, a mi jefe, a los políticos, policías, camareros, tenderos e incluso a gente que conozco...
- ¿Y por qué me cuenta usted esto?
- ¿No es usted el médico del odio?
- No joder, soy médico del oído
En la cabeza no...
2
K
43
#13
Feindesland
#12
¿cómo que en la cabeza no? ¡¡En las dos!!!
1
K
33
#4
M.Rajoy.
yo os odio a todos por igual.
1
K
25
#7
Noeschachi
Carles Puigdemont el tercer personaje mas odiadio
de la izquierda
. Esta gente que fuma??
1
K
18
#9
Mikhail
#7
Es lo que vine a decir. ¿Cuán a la derecha tienes que estar para interpretar que Puchi es un político de izquierdas?
0
K
7
#11
Noeschachi
#9
Lo habra escrito algún mesetario
0
K
11
#10
mente_en_desarrollo
Por supuesto. ¿Quién no odia a quienes usan el manos libres en el transporte público?
0
K
12
#2
GeneWilder
Lo más humano del mundo.
0
K
11
#5
Enésimo_strike
Odio a los sionistas criminales, putinistas criminales, magas criminales y demás chusma de esa calaña.
0
K
11
#8
Barney_77
*
#5
Yo te odio a ti por odiar, odio a la gente que odia
0
K
13
#16
Enésimo_strike
#8
eh uzté un hater
0
K
11
#15
Rudolf_Rocker
Alguien tendrá que odiar al odiador. Digo yo vamos.
0
K
9
#17
intotheflow
*
#15
Casi todos aquellos a quienes odia, en cuanto se enteren de cuánto los odia. El odio tiende a reflejarse.
0
K
7
#6
J.P.S.
Yo no odio al fascista: el fascista me odia a mí pero yo me acojono en responder.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
