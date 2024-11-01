edición general
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa como el mandatario mejor valorado de la historia democrática española, según una encuesta elaborada por la consultora Opina360. Un 22,8% de los españoles considera que el líder socialista es el mejor presidente desde 1978, casi cuatro puntos por encima de Adolfo Suárez (19,2%), quien ocupa la segunda posición.

pedro sanchez , mejor presidente , mejor valorado , opina360 , encuesta
karakol #1 karakol
Y el más alto y guapo, de lejos.

Y si cumpliera sus promesas y fuese de izquierdas de verdad ya sería la leche.
4 K 52
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia *
#1 es que es muy guapo.
Y más listo que un conejo.
Lissssto!
( Entre Rodrigo Cortes y el Perro, con cual pasarías una tarde de domingo?)
0 K 8
alcama #10 alcama
#1 Pero si ya le llaman Pedro El Demacrado xD
0 K 7
SVSRTZ #11 SVSRTZ
El mejor es Pedro Sánchez de largo, pero no por el, sino por los partidos de izquierda que le presionan.
1 K 19
#4 kenshinbh
Yo creo que la noticia debería ser que Aznar esté en tercera posición.
2 K 16
#7 covacho
#4 Feijoo no sale porque no ha querido.
3 K 38
aupaatu #3 aupaatu
Viendo el titular en el que entran Suárez y Aznar entre los mejor valorados está claro que hay muchos encuestadores y preguntas cuestionables a los encuestados.


es.wikipedia.org/wiki/Encuestas_de_opinión_para_las_próximas_eleccio
0 K 9
Quel #2 Quel
Cuando preguntan por si es "bueno", ¿ Para quién es "bueno" ? Porque si es para si mismo, su hermano, su mujer y sus cercanos, es buenísimo. Si es para el país ... Ya hay mas dudas.

Pero no se le puede negar que sabe jugar al juego de la política. Manejar al relato y movilizar sus hooligans. Eso si lo tiene.
0 K 7
Waves #5 Waves
A Zapatero le faltó acabar con la tortura animal y sacar a las religiones de los colegios e instituciones. Ambas cosas podían hacerse sólo con voluntad, pues los números le daban.
0 K 7
alcama #9 alcama
Para mí el mejor presidente ha sido Felipe González , que consolidó la democracia, seguido de Adolfo Suárez.
0 K 7
#12 sliana
#9 simplemente estaba ahí
0 K 7
RegiVengalil #6 RegiVengalil *
Es el mejor valorado, en la escala de psicopatía de Hare ha roto moldes, cumple todos y cada uno de los puntos (quizás el de delincuencia juvenil no, pero no está del todo claro xD )

La Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare

psicologiaymente.com/psicologia/escala-evaluacion-psicopatia-hare
0 K 6

