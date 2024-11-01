Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa como el mandatario mejor valorado de la historia democrática española, según una encuesta elaborada por la consultora Opina360. Un 22,8% de los españoles considera que el líder socialista es el mejor presidente desde 1978, casi cuatro puntos por encima de Adolfo Suárez (19,2%), quien ocupa la segunda posición.
Y si cumpliera sus promesas y fuese de izquierdas de verdad ya sería la leche.
Y más listo que un conejo.
Lissssto!
( Entre Rodrigo Cortes y el Perro, con cual pasarías una tarde de domingo?)
es.wikipedia.org/wiki/Encuestas_de_opinión_para_las_próximas_eleccio
Pero no se le puede negar que sabe jugar al juego de la política. Manejar al relato y movilizar sus hooligans. Eso si lo tiene.
La Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare
psicologiaymente.com/psicologia/escala-evaluacion-psicopatia-hare