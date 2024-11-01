Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa como el mandatario mejor valorado de la historia democrática española, según una encuesta elaborada por la consultora Opina360. Un 22,8% de los españoles considera que el líder socialista es el mejor presidente desde 1978, casi cuatro puntos por encima de Adolfo Suárez (19,2%), quien ocupa la segunda posición.