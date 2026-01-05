Los países nórdicos salen en tromba a defender la soberanía danesa de Groenlandia frente una UE tibia con Trump

Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia han salido en cascada en defensa de la soberanía danesa de Groenlandia, ante un Donald Trump que incluye sin disimulos el control sobre la isla ártica en sus "obsesiones". Al mensaje de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, recordando que Estados Unidos "no tiene absolutamente ningún derecho" a anexionarse ese territorio autónomo de Dinamarca, se ha sumado el apoyo en bloque de sus aliados regionales europeos. Se han sucedido los mensajes recordando que las decisiones sobre Groen
Me alegra que los países de la ex UE sigan vivos y no se dejen amedrentar por el matón.
Trump : " ¡Que noooo, que era broma, pringaos!. Tranquis, con que me deis todo el petróleo, gas, tierra raras... y el control absoluto de toda la isla, podéis seguir teniendo allí vuestra banderita".
P. D. Si hay que ir de vikingo me apunto.
La obligación de ir o no a combatir no la decide el manifestante, la decide un Estado cuando hay guerra, y entonces van los que tocan, les guste o no, hayan paseado antes o se hayan quedado en casa rascándose la barriga, que no te enteras.
Por poner 3 ejemplos:
-. Internet funciona porque EEUU lo permite: 10 de los 13 servidores raíz del DNS están en manos estadounidenses. Sin ellos, la red global colapsa.
-. Chips modernos = diseño americano: Intel,… » ver todo el comentario