edición general
41 meneos
52 clics
Los países nórdicos salen en tromba a defender la soberanía danesa de Groenlandia frente una UE tibia con Trump

Los países nórdicos salen en tromba a defender la soberanía danesa de Groenlandia frente una UE tibia con Trump

Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia han salido en cascada en defensa de la soberanía danesa de Groenlandia, ante un Donald Trump que incluye sin disimulos el control sobre la isla ártica en sus "obsesiones". Al mensaje de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, recordando que Estados Unidos "no tiene absolutamente ningún derecho" a anexionarse ese territorio autónomo de Dinamarca, se ha sumado el apoyo en bloque de sus aliados regionales europeos. Se han sucedido los mensajes recordando que las decisiones sobre Groen

| etiquetas: países nórdicos , trump
34 7 0 K 206 actualidad
18 comentarios
34 7 0 K 206 actualidad
#5 DenisseJoel
Que les den. O hay leyes para todos, o para nadie. EEUU tiene el mismo derecho a anexionarse Groenlandia que a secuestrar a Maduro, financiar un genocidio, o sancionar a una representante de la ONU.
2 K 31
Guanarteme #9 Guanarteme
Pues Suecia y Finlandia se metieron corriendo en la OTAN porque temían a los rusos.... Pues a ver si ahora resulta que el peligro viene del Oeste y no del Este...
1 K 30
#2 Leclercia_adecarboxylata
Han empleado slang en el mensaje :-O, no sé si EEUU podrá con esto.
1 K 26
TikisMikiss #1 TikisMikiss
La UE está muerta hace tiempo. Sus "líderes" como Von der Nazi, lameculos de los useños, hace tiempo que regalaron el culo al amo gringo.

Me alegra que los países de la ex UE sigan vivos y no se dejen amedrentar por el matón.
4 K 25
azathothruna #13 azathothruna
#1 No se llamaba Pustula? :shit:
0 K 16
#15 unocualquierax
#1
Trump : " ¡Que noooo, que era broma, pringaos!. Tranquis, con que me deis todo el petróleo, gas, tierra raras... y el control absoluto de toda la isla, podéis seguir teniendo allí vuestra banderita".
0 K 8
#10 Poligrafo *
No fueron los suecos los que colaboraron con los gringos para enchironar a Assange por destapar parte de la mierda que esconde Yuesei?
1 K 23
Dene #8 Dene
von der Nazi, dimision!
0 K 12
Arzak_ #4 Arzak_
von der Leyen tiene fracturada las cervicales y las rotulas 8-D
0 K 11
cutty #18 cutty
Que se metan en la OTAN
0 K 10
Lamantua #17 Lamantua *
Ahora a los vasallos lameojetes se les llama tibios..?
P. D. Si hay que ir de vikingo me apunto.
0 K 9
#11 Archaic_Abattoir
Salen a la calle a dar un paseo pero cuando haya que ir a la trinchera a morir ¿Cuántos irán? (Ninguno)
0 K 8
elmakina #16 elmakina
#11 Menuda chorrada de comentario, crack, que el que sale a la calle sale a ejercer derechos políticos en tiempo de paz, que es justo para evitar que cuatro iluminados decidan guerras desde un despacho mientras otros ponen los muertos.

La obligación de ir o no a combatir no la decide el manifestante, la decide un Estado cuando hay guerra, y entonces van los que tocan, les guste o no, hayan paseado antes o se hayan quedado en casa rascándose la barriga, que no te enteras.
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
lo llevo tiempo diciendo, hay que tener una guerra cultural con el mundo anglosajon, menos mas smash burger y mas camperos, que no podemos estar diciendo ñiñiñi pero perdemos el culo para ir a ver la ultima anglosajonada de los marvels y demas.
0 K 7
TikisMikiss #7 TikisMikiss
#6 Smash filetes rusos
0 K 7
Ratef #12 Ratef *
#6 No creo que sea tan sencillo como dejar de ver Marvel. Hay mucho hype con China, pero lo que ha concentrado y atesorado EEUU en sus 80 años de hegemonía imperial no va a redistribuirse por el mundo así como así. Sin mencionar que concentran el 40% de la capacidad militar mundial.
Por poner 3 ejemplos:
-. Internet funciona porque EEUU lo permite: 10 de los 13 servidores raíz del DNS están en manos estadounidenses. Sin ellos, la red global colapsa.
-. Chips modernos = diseño americano: Intel,…   » ver todo el comentario
0 K 10
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
#12 claro que no es tan facill, es vispera de reyes a las 8 de la tarde, pero por ejemplo mas reys y menos santa claus, que sabemos lo que tenemos que hacer pero a la minima que haya que esforzarse, sacrficarse o saber que hay que apretarse el cinturon, nos salimos de twitter.
0 K 7
ViejoInsultaAChemTrail #3 ViejoInsultaAChemTrail *
Lo que tenemos que hacer, sin perjuicio del estado del bienestar, no se como, pero hacerlo, es echar a los americanos de la otan y hacer de ella el embrion del ejercito común europeo fuerte y capaz. Pero eso es imposible a dia de hoy.
0 K 6

menéame