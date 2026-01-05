·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14776
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8138
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4603
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4900
clics
La guerra es un latrocinio
6474
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
588
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
504
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
437
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
433
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
459
Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
322
meneos
1420
clics
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que invervenga en España contra Sánchez
El exsenador de Compromís ve indicios de traición y delitos contra el orden constitucional tras un vídeo del torero en redes sociales ...
|
etiquetas
:
fran rivera
,
trump
,
españa
143
179
6
K
423
actualidad
111 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
143
179
6
K
423
actualidad
Comentarios destacados:
#40
#18
USA no ha secuestrado a Maduro porque la derecha lo consideraba un dictador dictador ilegítimo comunista.
Lo ha hecho por los recursos de Venezuela.
Y decir lo contrario es andar haciendo el gilipollas, porque sabemos bien que ese discurso es para tontos. Y no creo que haya tantos tontos por aquí.
Así que dejémenos de tonterías. Llamemos a las cosas por su nombre y no entremos en luchas políticas internas, por favor.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Leclercia_adecarboxylata
*
Lo de pensar que Trump hizo lo que hizo en Venezuela
por bondad
para
liberar a los venezolanos
y no por petróleo es un gran detector de tontos.
46
K
362
#10
Antipalancas21
#5
Hoy Menéame esta rebosando de ellos.
6
K
86
#25
molybdate
#10
¿Hoy? Ojalá
1
K
14
#58
Setis
#5
Hay que ser muy vomitivo para pedir que un mafioso pederasta venga a dar un golpe de estado a tu país.
En mis tiempos los pederastas iban a la cárcel por no hacerles cosas peores. Y ahora hay un montón de gente que quiere tenerlos de dictador en el país. Vomitivos.
3
K
29
#79
anv
#5
Ayer estaba viendo que Venezuela también tien coltan.
1
K
27
#4
Priorat
Si lo de Catalunya era rebelión, esto es alta traición. Está clarísimo.
37
K
298
#64
wonsterboy
#4
La izquierdita cobarde está consultando ahora mismo con el PP si puede encausarle. Esperemos la respuesta.
0
K
7
#80
Expat_Guinea_Ecuatorial
#4
Si se abre la puerta a juzgar por traicion a un comentario de un civil entonces preparemos las palomitas porque mas de uno se va al trullo
2
K
35
#90
QRK
#80
Vosotros tenéis la memoria de un cigoto, ¿verdad? ¿Te suena de algo Pablo Hasel?
Dais entre pena y risa, una cosa loca.
1
K
16
#95
amimeconvirtioengrillo
#80
adelante, que vayan al trullo todos los que alientan a potencias extranjeras a menoscabar nuestra soberanía y a decidir por nosotros como gobernarnos. De uno en uno, por favor.
0
K
9
#21
Ah_no_nimo
Y creiamos que el hermano tonto era paquirrin
18
K
160
#84
jaramero
#21
nornalmente el guapo es el más tonto
0
K
7
#102
Butters
#21
no reírse de los sunormale
0
K
7
#107
Alqui
*
#21
Lo que me jode es que habrá que cambiar el chiste...
- ¡Camarero! Este vino está malo...
- Pues es un Rivera caballero.
- ¡Coño! Pues me ha tocado el Paquirrín...
Versión nueva...
- ¡Camarero! Este vino está malo...
- Pues es un Rivera caballero.
Se miran... silencio incómodo... se vuelven a mirar... más silencio...
- No se preocupe caballero, se lo cambio.
0
K
7
#14
Actarus
A ver, que es torero. Por más que lo denuncien, con alegar discapacidad mental ya lo tiene ganado.
13
K
138
#27
NinjaBoig
#14
0
K
9
#3
yarkyark
Para ser Alta Traición hay que ser algo mas que un cantamañanas.
Este con hablar y no cagarse encima ya hace bastante.
13
K
132
#47
Cometeunzullo
#3
No tengo yo tan claro que lleve los calzones impolutos.
1
K
21
#48
skaworld
#44
Ahi le has dao, que cojones se habran creido estos rojos, la legislacion está pa atender las cosas importantes de la gente de bien
www.meneame.net/story/hazte-oir-querella-contra-zapatero-audiencia-nac
17
K
132
#65
crypto_padre
#48
jajaja. "Los otros tambien lo hacen"
El patio del colegio
12
K
-30
#70
pazentrelosmundos
#65
no digas los otros, lo correcto diría nosotros también lo hacemos, pero cuando lo hacemos nosotros es porque triunfe la gente de bien...
5
K
47
#72
skaworld
#65
cierto es, aqui deberiamos mostrar nuestra inmensa altura moral y permitir que nos caguen en el pecho sin poner mala cara, porque eso es lo digno, permitir que se descojonen en tu puta cara metiendote palos en las ruedas y tu sonreir y fingir que no pasa nada. Porque cualquier otra cosa seria indigno
Mira cielo, si el plan va a ser que todo grupito de fachitas va a ir llamando a su nazi de zumosol a que vaya cazando a la disidencia para poder hacerse con el poder por la via misjuevos...…
» ver todo el comentario
4
K
36
#51
Niltsiar
#44
Mejor a la Procesión del Coño Insumiso, a los titiriteros, a las peleas de borrachos de Alsasua, a las estampitas del Gran Prix o al sabroso cagarse en Dios de Willy Toledo, entre otros miles de ejemplos...
17
K
115
#63
crypto_padre
#51
Si a ti eso te parece mejor, pues no se pero a mi me parecen gilipolleces.
1
K
5
#69
NoMeVeas
#63
No se trata de lo que creamos u opinemos, se trata de lo que ES y OCURRE.
7
K
49
#2
Feindesland
Vamos a debnunciar al próximo que sugiera por aquí una guillotina.
Incitación al asesinato.
20
K
112
#7
skaworld
#2
Home... puestos a la jajita, si uno puede pedir a un gobierno extranjero que invada su país y encarcele a su gobierno porque no le gusta lo que dice, otros pueden pedir a un organsimo nacional que lo encarcele porque no le gustan lo que dice el mismo.
Es el divertido juego de pasarse el sentido comun y las normas por los cojones, que si jugamos, jugamos todos
89
K
707
#44
crypto_padre
#7
Claro que sí. Si además la fiscalía no tiene nada que hacer y es gratis.
Que le dediquen todo el tiempo necesario a esta importante causa.
12
K
3
#81
Anais33
#44
veamos, unos denuncian por una estampita y los otros no pueden denunciar a un tonto que invita a que nos invadan. Es igual, según tú .
4
K
24
#111
frg
#44
Hay más causa que en algunas abiertas por recortes de prensa.
0
K
11
#56
crateo
#7
A un torero, de base, no se le puede presumir sentido comun.
4
K
33
#59
skaworld
#56
por eso mismo ha de estar tutelado, que mejor que en una institución del estado
6
K
56
#9
Antipalancas21
#2
Prepárate entonces, por si acaso.
2
K
45
#15
Gry
#2
¿Estás 100% seguro de que Trump no secuestraría al presidente de otro país por un comentario random que vea por ahí?
6
K
74
#37
Verdaderofalso
#15
y te diría: sujétame a Epstein
4
K
57
#100
St33l
#15
depende del petróleo que tenga el país en cuestión.
0
K
6
#18
Varlak
#2
Tu que sabes de leyes, sabrás que una amenaza que no tiene posibilidades de ser ejecutada no es el mismo delito que una amenaza que pueda ser ejecutada. Si yo digo en meneame "ojalá guillotinen a Trump" es una amenaza vacía, si el diario gara escribe "ojalá alguien ponga un coche bomba a X politico" en los 90 entonces es algo muy muy distinto.
Hace unos días Trump secuestró a un presidente de un país con el que no estaba en guerra solo porque la derecha lo consideraba un dictador ilegítimo comunista. A Sánchez la derecha lo considera un dictador ilegítimo comunista. Es muy grave precisamente porque no es imposible (aunque sinceramente yo creo que irían primero a secuestrar a Zapatero)
21
K
188
#40
tropezon
*
#18
USA no ha secuestrado a Maduro porque la derecha lo consideraba un dictador dictador ilegítimo comunista.
Lo ha hecho por los recursos de Venezuela.
Y decir lo contrario es andar haciendo el gilipollas, porque sabemos bien que ese discurso es para tontos. Y no creo que haya tantos tontos por aquí.
Así que dejémenos de tonterías. Llamemos a las cosas por su nombre y no entremos en luchas políticas internas, por favor.
6
K
65
#87
Anais33
#40
dejarán Venezuela como a Irak, muertos de hambre
0
K
6
#99
Varlak
#40
Lo ha hecho por muchas razones, simplificar algo tan complejo no lo hace más correcto, solo lo hace más simple.
Evidentemente hay muchas razones que han llevado a ésto, algunas son reales, otras publicas, otras inventadas, otras ocultas. Una de las razones, que es una justificación ética más que una razón, es la lucha contra el comunismo, y en ese eje (desde el punto de vista de Trump) está maduro y está el PSOE, especialmente teniendo en cuenta que ZP si es uno de los objetivos de Trump…
» ver todo el comentario
0
K
10
#109
tropezon
#99
Yo no me las doy de listo, lo que te he dicho es que no nos hagamos los tontos.
Es muy diferente.
Es como la tontería de que no hay razones para que Trump no haga lo mismo aquí.
Si las hay: aquí no hay dinero contante y sonante en forma de recursos para sus empresas. Dales petroleo aquí y entonces lo habría.
Pero no lo hay. Dejémonos de hace demagogia, que en este caso viene de intentar hacer política interna a costa de los sufrimientos venezolanos. Que creo que es lo que estás haciendo, y me apena. Es tener muy poca altura moral.
0
K
17
#103
warheart
#40
yo no voy a decir que es andar haciendo el gilipollas, pero sí que me parece taparse los ojos frente a los hechos. Trump ha secuestrado a Maduro (tanta paz tenga como descanso deja) para dejar en el poder al resto del gobierno de Maduro, avisando de que "son ellos los que van a gobernar Venezuela", exigiendo a Delcy "acceso total al petróleo de Venezuela" o si no "lo va a pagar muy caro, probablemente más caro que maduro" y afirmando que Corina "no tiene…
» ver todo el comentario
0
K
6
#82
euacca
#18
No creo que sea posible que los americanos vayan a por Sánchez, pero sí que puede que Trump lo mencione en algún momento, porque España está destacado sobre muchos otros países en abrir la boca contra Israel y contra las mierdas de Trump.
1
K
14
#97
Varlak
#82
Contra Sánchez no lo sé, contra ZP ya están en ello, y es evidentemente un ataque al PSOE.
0
K
10
#101
BlackDog
#97
Zapatero calienta que sales
0
K
7
#92
angelitoMagno
#18
¿Y que posibilidades reales tiene Fran Rivera de influir en las decisiones de Donald Trump?
2
K
35
#96
Varlak
#92
Eso es otro tema distinto
0
K
10
#106
kumo
#18
solo porque la derecha lo consideraba un dictador ilegítimo comunista
Sí, claro, sólo por eso...
A ver si es que era un pato...
0
K
10
#23
mstk
#2
No sería el primero que pasa la noche en los calabozos de la audiencia nacional.
1
K
27
#26
AGlC
#2
En España ser un putísimo imbécil no es un delito, sobre todo si además se es un poco o bastante facha.
4
K
46
#32
pinzadelaropa
#2
por poder se puede
0
K
10
#43
Romfitay
#2
Toda la razón. Que sea un descerebrado no lo convierte en un delincuente. Ahora bien, ha dejado muy muy claro que el listo de los Rivera es el otro.
1
K
19
#77
Gurripander
*
#43
Pues sí, Paquirrín, al menos, nunca se mete en esas veredas... que nunca vienen a cuento, dado que no son quienes, como para opinar del tema. Le están dejando como todo un intelectual...
0
K
7
#45
NinjaBoig
#2
Si se enjuicia o hasta encarcela titiriteros, raperos, actores, cantantes y otras figuras mediáticas por decir algo, entonces cualqier famosete se expone a lo mismo.
Yo soy el 1 ero en sugerir guillotina para los corruptos mafiosos, pero no por intervención extranjera, sinó con juicio y como escarmiento ejemplar (y solo para los casos más evidentes y sonados).
Pero pa eso sería necesario que 1ero existiera una independencia judicial que no es tal.
Igual q mandaria a la carcel a los que crean spam, tanto tiempo como hayan hecho perder, pa que malgastar el tiempo de la gente tenga un coste...
2
K
23
#50
eipoc
#2
guillotina para la burguesía. Vete a denunciar, corre.
0
K
10
#54
Feindesland
#50
Voy, voy...
0
K
20
#55
TheIpodHuman
#50
y los Borbones a los tiburones
0
K
11
#76
euacca
#2
No. La guillotina no es como una pistola que se compra y se usa, necesita de una fabricación y una instalación en un espacio público. La guillotina no puede existir sin el permiso de los gobernantes. Sugerir guillotina no es sugerir asesinato sino pena de muerte, dentro de un estado organizado, o de un proceso revolucionario organizado, y ya avanzado.
1
K
19
#13
Milmariposas
Cuando la ignorancia y la incultura van de la mano con el fascismo.
10
K
110
#31
AGlC
#13
Quita el "cuando" y la frase te queda perfecta y ajustada a la realidad.
4
K
56
#73
pazentrelosmundos
#13
el fascismo siempre se apoya en la incultura...
1
K
30
#11
Ah_no_nimo
Por contextualizar
9
K
86
#30
AGlC
#11
Si es que a todo lo llaman facha...
9
K
90
#86
ostiayajoder
#30
Solo por hacerse fotos con banderas franquistas y falangustas le llaman facha....
Todo es facha entonces nada es facha.
Es como a Musk, q le llaman nazi solo por hacer el saludo nazi mientras da discursos.
Si todo es nazi, nada es nazi....
... excepto las feministas, esas son feminazis todas, sin duda
2
K
25
#53
jepetux
*
#11
De casta le viene al galgo. Su madre, Carmina Orfoñez*, era muy, pero que muy facha, fue militante de Fuerza Nueva:
lahemerotecadelbuitre.com/piezas/concentracion-de-franquistas-en-la-pl
*Ordoñez
2
K
20
#8
Antipalancas21
Ese es un bocazas como acostumbran a ser algunos toreros, se le ven fácilmente las pocas luces que tiene ese señorito dentro y fuera de los ruedos, de casta le viene al galgo, su hermano es igual.
3
K
56
#20
Varlak
#8
Es que sin el traje se quedan sin luces
7
K
77
#46
Bottle
#20
0
K
10
#61
wonsterboy
*
#8
Eso es infravalorar a un fascista. Tachar de chiquillada lo que claramente es otra cosa.
0
K
7
#17
Quecansaometienes...
Hay que ser subnormal para ver alguna similitud...Y este ser lo demuestra casa vez que habre la boca. Por si lo lee: Francisco, callate la bocaza, que no dejas de demostrar lo tonto que eres.
3
K
49
#71
Milmariposas
#17
"abre" de ABRIR
0
K
19
#75
Quecansaometienes...
#71
Habre cometido un error
0
K
10
#16
alfre2
Ya verás las risas como pida declarar por videoconferencia, al tener que
trabajar
ese día.
3
K
45
#12
okeil
*
Un facha, con todas las letras. Pero visto lo visto, Truñ se llevaría a Pedro Sanchez y dejaría a Yoli al frente, todo para confiscarase los jamones de bellota, que es lo más parecido al petróleo que tenemos ... No se si los toreros lloran o algo, pero ganas no le faltarían ...
4
K
43
#78
riazor97
#12
... y el aceite de oliva
0
K
7
#36
mariKarmo
Alto gilipollas
3
K
36
#1
YeahYa
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/fran-rivera-agradece-trump-captura-maduro
2
K
33
#35
tropezon
#1
Ya no se quien es más tonto: si el que lo dice o el que le hace casito al que lo dice.
7
K
88
#41
Falco
#35
O nosotros dando publicidad a un tonto al llegar está noticia a portada.
3
K
43
#108
YeahYa
#35
#41
#83
Perdón por no llegar a vuestro nivel intelectual.
Intentaré leer vuestro muro para subir cosas tan interesantes como:
- Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
- ¿Por qué no eructan los astronautas en el espacio?
- "Poco me parece": pide una tortilla sin cebolla y la respuesta de la cafetería provoca una guerra en redes
0
K
20
#83
Budgie
#35
entré solamente para escribir literalmente "no sé quién es más tonto de los dos"
Veo que no estoy solo
1
K
27
#6
reithor
¿Los toreros tienen fachapass judicial?
2
K
26
#29
AGlC
#6
Si tienes en cuenta que algunos han causado accidentes mortales, por conducir borrachos y encocados un 4x4, y no les ha pasado nada, saca tus conclusiones...
5
K
51
#42
reithor
*
#29
Alfa Ruquito fue condenado, poco para ser homicidio, pero condenado. Pero ese es bailaor. No sigo las celebraciones de los toreros, la verdad.
0
K
12
#62
Or3
#42
Se refiere a Ortega Cano.
0
K
9
#19
JanSolo
Con decir que estaba drogado, que no sería la primera vez, ya lo tiene solucionado.
1
K
24
#24
Astur_
y el desokupo no?
1
K
23
#33
JGG
Así gastamos los recursos públicos, con estupideces.
1
K
23
#28
Mathrim
Ea! Si ya lo dije yo ayer que si esto no era denunciable...
1
K
14
#39
camvalf
No es noticia, la derecha de este país nunca a sido patriota, usan ese discurso para tapar el expolio que cometen cada vez que puede.
0
K
13
#67
Tyler.Durden
Ya se notaba que Paquirrín era el listo?..
1
K
13
#94
angelitoMagno
Supongo que la denuncia será rechazada por la fiscalía y se procederá al archivo de la misma.
Pero bueno, con la justicia española nunca se sabe.
0
K
13
#60
Dene
Que añadan cargos por estupidez supina
0
K
12
#68
Paisos_Catalans
Si los míos han estado en la cárcel por menos, que menos para él. Espero que tiren adelante la denuncia
por las risas.
0
K
10
#85
Expat_Guinea_Ecuatorial
#68
Los tuyos? Seguro que para quien quiera que esos sean, tu no eres de los suyos
0
K
11
#74
elmakina
Un vídeo fanfarrón en Instagram, lleno de exageración y postureo, convertido en una supuesta amenaza al Estado… Parece más una maniobra para salir en los titulares que un asunto serio penal. Si cada comentario grandilocuente en redes fuera delito, las fiscalías no darían abasto. Aquí hay mucho ruido, ganas de foco mediático y cero recorrido real.
0
K
10
#89
ostiayajoder
#74
Entiendo q si no es una cancion de rap no es una amenaza a nadie
0
K
7
#66
NoMeVeas
*
Hay que empezar a diferenciar intrensicamente a los tontos útiles y los amos del alma de los primeros cuando se hable de derecha. Para los tontos útiles era por "dictador ilegítimo comunista", para los amos de los primeros, efectivamente, eran sus recursos.
¿Alguien ha visto Pluribus? Pues imaginaos el virus haciendo todo lo contrario, eso es la derecha hoy en dia.
0
K
8
#52
wonsterboy
*
La derecha por un chiste de Carrero Blanco: terrorismo.
Y la izquierda que pide permiso para gobernar sigue viviendo en los mundos de yupi. Aceptamos otra chiquillada fascista mas.
Se salva que gobierna el PSOE, el lobo con piel de cordero.
0
K
7
#88
CharlesBrowson
a mi me parece magnifico, que comience el 2026 con mas jas jas jas
0
K
7
#91
Gurripander
*
Con semejante madre, pues qué quieres...vaya mollera que gastaban.
0
K
7
#93
Kuruñes3.0
*
Alta no se, que es rata traidora como mucho VOX-PPrro, y sus antepasados golpistas, esta claro y notorio.
Además de gilipollas y abusavacas.
0
K
7
#22
sabbat
Toreros muertos.
0
K
7
#57
wonsterboy
#22
Si no los matamos, se extinguen.
0
K
7
#34
Fumanchu
Cuando se decía "
ETA matalos
" era malo, pues esto es lo mismo.
0
K
6
#38
ViejoInsultaAChemTrail
SUBNORMAL
0
K
6
#49
Aleh
Creo que entra en la libertad de expresión, y hay que recordar que no es delito ser tonto.
Pero bueno, lo que hay que reconocer es qué valiente es Fran Rivera para decir esto en plena dictadura, eh
0
K
6
#98
Ohtar
No creo que lo condenen pero igual le dan el Nobel de la paz el año que viene
0
K
6
«
1
2
»
Ver toda la conversación (
111
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo ha hecho por los recursos de Venezuela.
Y decir lo contrario es andar haciendo el gilipollas, porque sabemos bien que ese discurso es para tontos. Y no creo que haya tantos tontos por aquí.
Así que dejémenos de tonterías. Llamemos a las cosas por su nombre y no entremos en luchas políticas internas, por favor.
En mis tiempos los pederastas iban a la cárcel por no hacerles cosas peores. Y ahora hay un montón de gente que quiere tenerlos de dictador en el país. Vomitivos.
Dais entre pena y risa, una cosa loca.
- ¡Camarero! Este vino está malo...
- Pues es un Rivera caballero.
- ¡Coño! Pues me ha tocado el Paquirrín...
Versión nueva...
- ¡Camarero! Este vino está malo...
- Pues es un Rivera caballero.
Se miran... silencio incómodo... se vuelven a mirar... más silencio...
- No se preocupe caballero, se lo cambio.
Este con hablar y no cagarse encima ya hace bastante.
www.meneame.net/story/hazte-oir-querella-contra-zapatero-audiencia-nac
El patio del colegio
Mira cielo, si el plan va a ser que todo grupito de fachitas va a ir llamando a su nazi de zumosol a que vaya cazando a la disidencia para poder hacerse con el poder por la via misjuevos...… » ver todo el comentario
Incitación al asesinato.
Es el divertido juego de pasarse el sentido comun y las normas por los cojones, que si jugamos, jugamos todos
Que le dediquen todo el tiempo necesario a esta importante causa.
Hace unos días Trump secuestró a un presidente de un país con el que no estaba en guerra solo porque la derecha lo consideraba un dictador ilegítimo comunista. A Sánchez la derecha lo considera un dictador ilegítimo comunista. Es muy grave precisamente porque no es imposible (aunque sinceramente yo creo que irían primero a secuestrar a Zapatero)
Lo ha hecho por los recursos de Venezuela.
Y decir lo contrario es andar haciendo el gilipollas, porque sabemos bien que ese discurso es para tontos. Y no creo que haya tantos tontos por aquí.
Así que dejémenos de tonterías. Llamemos a las cosas por su nombre y no entremos en luchas políticas internas, por favor.
Evidentemente hay muchas razones que han llevado a ésto, algunas son reales, otras publicas, otras inventadas, otras ocultas. Una de las razones, que es una justificación ética más que una razón, es la lucha contra el comunismo, y en ese eje (desde el punto de vista de Trump) está maduro y está el PSOE, especialmente teniendo en cuenta que ZP si es uno de los objetivos de Trump… » ver todo el comentario
Es muy diferente.
Es como la tontería de que no hay razones para que Trump no haga lo mismo aquí.
Si las hay: aquí no hay dinero contante y sonante en forma de recursos para sus empresas. Dales petroleo aquí y entonces lo habría.
Pero no lo hay. Dejémonos de hace demagogia, que en este caso viene de intentar hacer política interna a costa de los sufrimientos venezolanos. Que creo que es lo que estás haciendo, y me apena. Es tener muy poca altura moral.
Sí, claro, sólo por eso... A ver si es que era un pato...
Yo soy el 1 ero en sugerir guillotina para los corruptos mafiosos, pero no por intervención extranjera, sinó con juicio y como escarmiento ejemplar (y solo para los casos más evidentes y sonados).
Pero pa eso sería necesario que 1ero existiera una independencia judicial que no es tal.
Igual q mandaria a la carcel a los que crean spam, tanto tiempo como hayan hecho perder, pa que malgastar el tiempo de la gente tenga un coste...
Todo es facha entonces nada es facha.
Es como a Musk, q le llaman nazi solo por hacer el saludo nazi mientras da discursos.
Si todo es nazi, nada es nazi....
... excepto las feministas, esas son feminazis todas, sin duda
lahemerotecadelbuitre.com/piezas/concentracion-de-franquistas-en-la-pl
*Ordoñez
Intentaré leer vuestro muro para subir cosas tan interesantes como:
- Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
- ¿Por qué no eructan los astronautas en el espacio?
- "Poco me parece": pide una tortilla sin cebolla y la respuesta de la cafetería provoca una guerra en redes
Veo que no estoy solo
Pero bueno, con la justicia española nunca se sabe.
¿Alguien ha visto Pluribus? Pues imaginaos el virus haciendo todo lo contrario, eso es la derecha hoy en dia.
Y la izquierda que pide permiso para gobernar sigue viviendo en los mundos de yupi. Aceptamos otra chiquillada fascista mas.
Se salva que gobierna el PSOE, el lobo con piel de cordero.
Además de gilipollas y abusavacas.
Pero bueno, lo que hay que reconocer es qué valiente es Fran Rivera para decir esto en plena dictadura, eh