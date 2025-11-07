OpenAI está en números rojos y en 2027 se quedará sin dinero a este paso: han sobreestimado la rentabilidad de la IA

A día de hoy, se estima que ChatGPT tiene más de 800 millones de usuarios activos semanales y no para de crecer. Pensarías que OpenAI genera una enorme cantidad de dinero, pero la situación es distinta, pues el gasto es muy grande. De hecho, se informa de que OpenAI está en peligro de quedarse sin dinero tan pronto como en 2027, lo que demuestra que, quizá, han sobreestimado la rentabilidad de la IA.
| etiquetas: ia , chatgpt , openai
Y si eso no funciona tienen un plan B, socializar las pérdidas: prospect.org/2025/11/07/openai-maneuvering-for-government-bailout/
