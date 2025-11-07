edición general
OpenAI está en números rojos y en 2027 se quedará sin dinero a este paso: han sobreestimado la rentabilidad de la IA

A día de hoy, se estima que ChatGPT tiene más de 800 millones de usuarios activos semanales y no para de crecer. Pensarías que OpenAI genera una enorme cantidad de dinero, pero la situación es distinta, pues el gasto es muy grande. De hecho, se informa de que OpenAI está en peligro de quedarse sin dinero tan pronto como en 2027, lo que demuestra que, quizá, han sobreestimado la rentabilidad de la IA.

Gry #8 Gry
Tranquilos, Altman tiene un plan de negocio solido y a prueba de fallos: youtube.com/shorts/pLnyjxgFxew

Y si eso no funciona tienen un plan B, socializar las pérdidas: prospect.org/2025/11/07/openai-maneuvering-for-government-bailout/

Sersupremo #2 Sersupremo
Yo personalmente e usado de pago Chatgpt y Gemeni. Y Google le a comido la tostada

elgranpilaf #5 elgranpilaf
#2 Usa también el corrector ortográfico

ipanies #6 ipanies
#2 Y a ti se te han comido las H!!!! Google es muy de comerse cosas :troll: ;)

mmpulido #4 mmpulido
Que usen Gemini para estimar su rentabilidad a ver... :troll:

#1 Suleiman
Ya sacarán dinero de donde sea, tienen una mina de datos.....

LinternaGorri #7 LinternaGorri
#1 igual te crees que no la están exprimiendo ya. Y, aún así, no da.

sleep_timer #3 sleep_timer
Aqui lo explican bien
www.terra.es/
:troll:

#9 daniMate
¿Y Chat GPT qué opina de esto?


