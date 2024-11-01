·
7
meneos
25
clics
Madrid evaluará a sus funcionarios a partir de 2026: podrán ser cesados si hay tres valoraciones negativas en cinco años y ascensos por méritos
Tres valoraciones negativas en cinco años podrán acarrear la remoción del puesto; el complemento asociado a cada nivel irá del 10% al 50% de la retribución básica.
etiquetas:
ayuso
pp
madrid
funcionarios
5
2
0
82
actualidad
10 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#2
Thornton
Tres valoraciones negativas en cinco años
podrán acarrear
la remoción del puesto
¡Ah, vale! Quedará a criterio de los que mandan. Ya me había imaginado que Ayuso se había creído de verdad lo de la meritocracia.
3
56
#4
rogerius
#2
Acaba de perder el voto de los funcionarios.
0
19
#5
XtrMnIO
Esto llevado a la realidad quiere decir que todo disidente del régimen derechuzo será purgado.
4
46
#6
jonolulu
Teniendo en cuenta que el PP lleva 30 años en la CAM, ya os podéis hacer una idea de qué va el tema.
3
K
36
#3
Andreham
Perfecto. Se echará a los que no sean de buena familia, se dejará a los lamebotas; y los ascensos "por méritos" todos sabemos a qué hace referencia. Por un lado al apellido, y por otro a cuánto abra la cartera.
4
33
#1
Pertinax
Bien me parece, siempre y cuando fuese valorado por un órgano al margen de partidos.
1
25
#9
efectogamonal
No se Nick, suena un poco ilegal, no?
0
20
#8
Psignac
A ver quién se atreverá a abrir la boca cuando les llegue un contrato de emergencia a dedo para el amiguete del novio de la jefa.
0
9
#7
ezbirro
Otra rama de la sociedad que quieren tener atada y bien atada.
0
7
#10
Fj_Bs
Dios mio Ayuso lleva 10 valoraciones negativas por dia y me quedo corto
0
6
¡Ah, vale! Quedará a criterio de los que mandan. Ya me había imaginado que Ayuso se había creído de verdad lo de la meritocracia.