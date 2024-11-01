edición general
7 meneos
25 clics
Madrid evaluará a sus funcionarios a partir de 2026: podrán ser cesados si hay tres valoraciones negativas en cinco años y ascensos por méritos

Madrid evaluará a sus funcionarios a partir de 2026: podrán ser cesados si hay tres valoraciones negativas en cinco años y ascensos por méritos  

Tres valoraciones negativas en cinco años podrán acarrear la remoción del puesto; el complemento asociado a cada nivel irá del 10% al 50% de la retribución básica.

| etiquetas: ayuso , pp , madrid , funcionarios
5 2 0 K 82 actualidad
10 comentarios
5 2 0 K 82 actualidad
Comentarios destacados:    
Thornton #2 Thornton *
Tres valoraciones negativas en cinco años podrán acarrear la remoción del puesto

¡Ah, vale! Quedará a criterio de los que mandan. Ya me había imaginado que Ayuso se había creído de verdad lo de la meritocracia.
3 K 56
rogerius #4 rogerius *
#2 Acaba de perder el voto de los funcionarios. xD xD xD
0 K 19
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Esto llevado a la realidad quiere decir que todo disidente del régimen derechuzo será purgado.
4 K 46
jonolulu #6 jonolulu
Teniendo en cuenta que el PP lleva 30 años en la CAM, ya os podéis hacer una idea de qué va el tema.
3 K 36
Andreham #3 Andreham
Perfecto. Se echará a los que no sean de buena familia, se dejará a los lamebotas; y los ascensos "por méritos" todos sabemos a qué hace referencia. Por un lado al apellido, y por otro a cuánto abra la cartera.
4 K 33
Pertinax #1 Pertinax *
Bien me parece, siempre y cuando fuese valorado por un órgano al margen de partidos.
1 K 25
efectogamonal #9 efectogamonal
No se Nick, suena un poco ilegal, no? {0x1f525}
0 K 20
Psignac #8 Psignac
A ver quién se atreverá a abrir la boca cuando les llegue un contrato de emergencia a dedo para el amiguete del novio de la jefa.
0 K 9
ezbirro #7 ezbirro
Otra rama de la sociedad que quieren tener atada y bien atada.
0 K 7
Fj_Bs #10 Fj_Bs
Dios mio Ayuso lleva 10 valoraciones negativas por dia y me quedo corto
0 K 6

menéame