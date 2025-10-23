edición general
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde

'Malas lenguas' firma récord histórico en La 2 con un 7,6% de cuota de pantalla y reuniendo a 523.000 espectadores.

SMaSeR #1 SMaSeR
La verdad es que históricamente ha sido el canal mas infravalorado de la parrilla, me alegra que repunte en audiencia.
Antes del cable, antes de internet..., mis primeros documentales fueron en este canal con " Noche temática " o " Documentos Tv ".

De hecho, me acuerdo que cuando era muy muy muy niño, Los Simpson los echaban en la 2 por la noche.

Bricomania, Estudio estadio, cifras y letras, saber y ganar..., es que vaya tela. Eso sin contar ¡Que grande es el cine!..., muy muy buena programación.
#2 arreglenenlacemagico
2025 el año que se hablaba mas de la TV en meneame que en el resto del planeta xD
