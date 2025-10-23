edición general
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico

Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico

Manuela no ve hoy la marca que aparecía en su lesión y su informe ya no está firmado por ningún médico.

#1 Barriales
Menudos inútiles. Increíble.
Veelicus #3 Veelicus
#1 no no, no son inutiles, son unos criminales.
Votar al PP Mata.
Este deberia ser parte del eslogan del resto de partidos, salvo VOX que son la misma mierda
luspagnolu #4 luspagnolu
#1 Menudos malnacidos.
tul #5 tul
#1 el coyote lo hubiera hecho mejor
Gry #6 Gry
#1 Ya, son inútiles hasta para eliminar pruebas de su incompetencia... :palm:
unlugar #8 unlugar
#1 En lo que son inútiles es en parecer personas. Pero aquello a lo que realmente se dedican (desmantelar lo público, enriquecerse de manera fraudulenta, general malestar en la ciudadanía...) en eso lo clavan.
oceanon3d #2 oceanon3d
Uyuyuiii esto empieza a apestar.

Moreno calienta que vas p'alante.
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Qué mala pinta tiene toda esta mierda...
reithor #7 reithor
Vamos sumando posibles delitos y crímenes.
#9 muerola
Lo normal es dimison y a la cárcel , en la realidad pues nada se quedará donde está y los fachapobres le seguirán votando o votarán a uno peor, todo con tal de que no se rompa España !
