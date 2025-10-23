·
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
Manuela no ve hoy la marca que aparecía en su lesión y su informe ya no está firmado por ningún médico.
etiquetas
:
denuncias
,
mujer
,
imágenes
,
informes
,
mamografía
,
sin
,
marcas
,
sin
,
firmas
10 comentarios

actualidad
#1
Barriales
Menudos inútiles. Increíble.
3
K
43
#3
Veelicus
#1
no no, no son inutiles, son unos criminales.
Votar al PP Mata.
Este deberia ser parte del eslogan del resto de partidos, salvo VOX que son la misma mierda
5
K
90
#4
luspagnolu
#1
Menudos malnacidos.
0
K
20
#5
tul
#1
el coyote lo hubiera hecho mejor
0
K
12
#6
Gry
#1
Ya, son inútiles hasta para eliminar pruebas de su incompetencia...
0
K
17
#8
unlugar
#1
En lo que son inútiles es en parecer personas. Pero aquello a lo que realmente se dedican (desmantelar lo público, enriquecerse de manera fraudulenta, general malestar en la ciudadanía...) en eso lo clavan.
0
K
10
#2
oceanon3d
Uyuyuiii esto empieza a apestar.
Moreno calienta que vas p'alante.
2
K
32
#10
XtrMnIO
Qué mala pinta tiene toda esta mierda...
0
K
13
#7
reithor
Vamos sumando posibles delitos y crímenes.
0
K
11
#9
muerola
Lo normal es dimison y a la cárcel , en la realidad pues nada se quedará donde está y los fachapobres le seguirán votando o votarán a uno peor, todo con tal de que no se rompa España !
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
