En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez

La compañía especializada en el estudio y la proyección de resultados electorales en Italia ha publicado los resultados en su perfil en la red social X y las opiniones reflejan si los ciudadanos tienen mucha confianza, suficiente confianza, poca confianza o ninguna confianza. El resultado: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el mejor valorado por los italianos entre todos los mandatarios internacionales, superando a líderes como Donald Trump o Volodimir Zelenski.
No tengo ni puta idea quien coño es el presidente de Armenia
De toda la lista Sánchez es con diferencia el menos conocido y cuya política internacional no destaca para nada
Ahora que salgan a preguntar a España que les parece el primer ministro de Portugal
Ah pues, bien supongo. Hombre, mucho mejor que Macron, ya no digamos Nethanyahu
Y sabe si nombre?
Eh?