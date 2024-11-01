En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez

La compañía especializada en el estudio y la proyección de resultados electorales en Italia ha publicado los resultados en su perfil en la red social X y las opiniones reflejan si los ciudadanos tienen mucha confianza, suficiente confianza, poca confianza o ninguna confianza. El resultado: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el mejor valorado por los italianos entre todos los mandatarios internacionales, superando a líderes como Donald Trump o Volodimir Zelenski.