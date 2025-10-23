edición general
19 meneos
20 clics
Trump anuncia que habrá operaciones terrestres en Venezuela

Trump anuncia que habrá operaciones terrestres en Venezuela

"La tierra va a ser la siguiente." así declaraba Trump hace escasas horas en una rueda de prensa. Insiste en que sus acciones han hecho que las drogas por mar estén "casi acabadas" y que por tierra va a ser "mucho más peligroso". De acuerdo con el mismo medio, comentó que "se lo diremos al congreso (lo que vamos a hacer), solo por informarles, y creo que les gustará. "

| etiquetas: venezuela , trump , drogas , invasión , intervención , maduro , eeuu
19 0 0 K 184 actualidad
10 comentarios
19 0 0 K 184 actualidad
Comentarios destacados:      
ipanies #1 ipanies
Operación especial pero está vez de USA... Cuanto tardará China en apuntarse a la moda está de las "potencias" mundiales de tomar por la fuerza lo que les sale de los huevos???
Las sanciones serán como a Rusia o como a Israel???
8 K 79
#2 guillersk
#1 Pregunta en Tíbet lo de tomar por la fuerza
0 K 9
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
#2 Sin duda la gente del Tíbet echa de menos el feudalismo
rebelion.org/por-el-pueblo-de-tibet-y-contra-el-feudalismo-lamaista/
2 K 42
#3 Hoypuedeserungrandia *
Otra guerra mas en Centroamérica, en breve surgirán grupos de contras armados no se sabe por quien (EEUU) para que luchen contra los gobiernos que no quieren saber nada de EEUU y de Zanahorio. La historia se repite , financiación por medio de la droga a grupos de exmilitares, mercenarios y muertos de hambre para que logren por las armas lo que EEUU necesita, osease el petróleo de Venezuela.
5 K 48
reithor #7 reithor
La droga que va buscando Donald es el llamado oro negro. Que se deje de milongas.
2 K 24
Kmisetas #4 Kmisetas
Pues ya era hora, a ver si sacan a la basura dictatorial que preside el país. El pueblo venezolano lo agradecerá.
3 K -14
Dragstat #6 Dragstat
#4 ha las como si Trump fuese un buen samaritano, lo que le ocurra al pueblo Venezolano a Trump se la refanfinfla.
2 K 36
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#4 mientras no pongan a una Jeanine, Bolsonaro o un dictador de su cuerda como han hecho siempre en su patio trasero…
0 K 20
calde #10 calde
#8 nooo, cómo iban a hacer tal cosa...? :palm:

Parece que hayas nacido ayer, la verdad... ¬¬
0 K 10
sotillo #9 sotillo
#4 A lo mejor pasa lo mismo que pasó con Chávez
0 K 10

menéame