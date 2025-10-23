Trump anuncia que habrá operaciones terrestres en Venezuela

"La tierra va a ser la siguiente." así declaraba Trump hace escasas horas en una rueda de prensa. Insiste en que sus acciones han hecho que las drogas por mar estén "casi acabadas" y que por tierra va a ser "mucho más peligroso". De acuerdo con el mismo medio, comentó que "se lo diremos al congreso (lo que vamos a hacer), solo por informarles, y creo que les gustará. "