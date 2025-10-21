La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"

señalan una fecha concreta: 2021, "cuando estaba Jesús Aguirre y se le quitó la competencia del software del todo el tema del cribado del cáncer de mama a la escuela de salud pública y se le dio a otra empresa, a lo mejor habría que investigar por ese lado", apunta.
No veo que culpa tienen médicos, enfermeros y resto de funcionarios.
www.acalsl.com/blog/2024/01/expedientes-disciplinarios-a-funcionarios
Y sobretodo, porqué el responsable de que esto ocurra no es el facultativo de a pie... Que encima muchos llevan décadas denunciando la degradación de la sanidad y como esto causa muertos.
Sino, el gestor político, funcionario de confianza que escogió el PP y el responsable de la empresa privada gestora del sistema.
PD: hace tiempo que debería de existir un sistema de denuncia anónima y que vaya directamente a un ente superior... Preferiblemente de Europa.
De ser cierto es como para que ardan las calles hasta la dimisión del gobierno andaluz en bloque.