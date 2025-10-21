edición general
57 meneos
64 clics
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"

La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"

señalan una fecha concreta: 2021, "cuando estaba Jesús Aguirre y se le quitó la competencia del software del todo el tema del cribado del cáncer de mama a la escuela de salud pública y se le dio a otra empresa, a lo mejor habría que investigar por ese lado", apunta.

| etiquetas: amama , cancer , andalucia
49 8 0 K 324 actualidad
13 comentarios
49 8 0 K 324 actualidad
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
por qué ningún funcionario de la sanidad andaluza ha aportado información de lo que está pasando? si tienen plaza fija, qué temen, qué ocultan? sin el silencio del funcionariado esto no sería posible. vuestros sueldos los pagan los impuestos de estas mujeres. sois unos cómplices de mierda! dejad de tapar un sistema podrido y menos corporativismo y más humanidad
7 K 79
#3 Marisadoro
#1 ¿Te refieres a los médicos, enfermeros, etc?
1 K 30
ChingPangZe #4 ChingPangZe
#1 ojalá. Necesitamos un héroe aquí que desbloquee una condena ejemplar para algún político.
0 K 10
inerte #7 inerte
#1 Si el servicio está subcontratado no habrá ningún funcionario de por medio
3 K 32
#11 Marisadoro
#7 Eso dice el artículo,

"cuando estaba Jesús Aguirre y se le quitó la competencia del software del todo el tema del cribado del cáncer de mama a la escuela de salud pública y se le dio a otra empresa, a lo mejor habría que investigar por ese lado"

No veo que culpa tienen médicos, enfermeros y resto de funcionarios.
0 K 14
Milmariposas #8 Milmariposas
#1 A un funcionario también se le puede expedientar por faltas leves, graves o muy graves. E incluso se le puede apartar del servicio. No son intocables.

www.acalsl.com/blog/2024/01/expedientes-disciplinarios-a-funcionarios
2 K 41
#10 silzul
#1 Porqué que tengas plaza no te protegé de que te hagan la vida imposible... Como ya a pasado con la funcionaria que tiro de la manta de la Gurtel. Y te juegas el bienestar de tu familia, y de ser un juguete roto.

Y sobretodo, porqué el responsable de que esto ocurra no es el facultativo de a pie... Que encima muchos llevan décadas denunciando la degradación de la sanidad y como esto causa muertos.

Sino, el gestor político, funcionario de confianza que escogió el PP y el responsable de la empresa privada gestora del sistema.

PD: hace tiempo que debería de existir un sistema de denuncia anónima y que vaya directamente a un ente superior... Preferiblemente de Europa.
1 K 11
sotillo #13 sotillo
#1 votontos de la derecha
0 K 10
Ovlak #2 Ovlak
ha denunciado este martes en la Fiscalía de Sevilla la desaparición de mamografías de historiales médicos
De ser cierto es como para que ardan las calles hasta la dimisión del gobierno andaluz en bloque.
3 K 56
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
#2 en la plataforma en la que sólo acceden los médicos tampoco estaban disponibles, pero sabes cuál es la diferencia? pues que los médicos se lo han callado y las mujeres, las pacientes, no. por qué sigue callado el funcionariado? les daban pluses por disminuir la gravedad en los diagnósticos? si yo soy médico y me borran, cambian o me impiden acceder a las pruebas de mis pacientes, lo denuncio alto y claro caiga quien caiga! médicos tienen la misma poca humanidad que sus jefes en el Gobierno andaluz
2 K 37
Katapulta2 #9 Katapulta2
#6 el informático, el informático responsable de la base de datos es el que tiene que dar los datos sobre quienes están manipulando los informes.
1 K 18
#12 diablos_maiq *
#9 ya tardaba en caer el sospechoso habitual :troll:
0 K 11
#5 rekus
En breve: PP y VOX vetan una comisión de investigación y acusan a la izquierda de querer hacer política con la salud.
1 K 32

menéame