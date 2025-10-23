Por Andalucía denuncia la manipulación de al menos un historial clínico: "El gobierno andaluz dice que es mentira hasta viendo las imágenes"  

Inmaculada Nieto ha mostrado dos imágenes de la mamografía de una mujer, antes y después de que se cayese el sistema, y no eran iguales: "En esta, su lesión está marcada y aparece el nombre del facultativo que la atendió y esta es la mamografía que ha reaparecido en el sistema, sin la sesión marcada y sin el nombre del facultativo". Moreno Bonilla, presente en la Cámara, no ha dado por ciertas esas imágenes y le ha parecido "muy grave" la intervención de Nieto: "Usted está acusando a nuestros profesionales de meter la mano en el sistema"