edición general
31 meneos
36 clics
Sentencia histórica del TEDH de Estrasburgo al condenar al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune una doble violación en Pamplona

Sentencia histórica del TEDH de Estrasburgo al condenar al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune una doble violación en Pamplona

Nueve años después de unos hechos gravísimos, una doble violación con presunta sumisión química ocurrida en un piso del barrio de Erripagaina, ha tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo quien haga Justicia en mayúsculas y condene a 45.000 euros al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune la agresión sexual, sin llegar siquiera a juicio, y que llevó a que las autoridades archivaran una detrás de otra la plaga de irregularidades y pruebas destruidas incluso en la comisaría.

| etiquetas: tedh , violación , navarra , sumisión química , mala praxis policial
26 5 0 K 180 actualidad
7 comentarios
26 5 0 K 180 actualidad
riz #2 riz
Tras llegar el protocolo médico a la Policía Nacional en Pamplona, el rápido inicio de la investigación permitió a este cuerpo policial detener a los dos individuos y descubrir por puro azar, al detener a uno de ellos, que era cuñado de un policía que prestaba servicios en la misma unidad policial que llevaba la investigación.
5 K 90
paputayo #4 paputayo *
Edit.
#2 Pues ya estaría el motivo :roll:
2 K 35
javibaz #3 javibaz
Esa mala praxis judicial y policial, tienen nombres y apellidos. Y se van a ir de rositas, como siempre.
6 K 85
#5 Alcalino
Si he leído bien sólo es una multa de 45000€ que pagamos entre todos sin ningún condenado.

Tiene toda la pinta que todo se hizo para encubrir a alguien, y ese alguien y los encubridores se han salido con la suya.

Así que por favor, que alguien me explique que tiene de histórico esta sentencia
2 K 32
Supercinexin #6 Supercinexin
#5 Pues que el caso ha pasado a la historia :troll: toj contentos, ale, pa casa.
0 K 19
#1 doppel
Siempre debe haber un cabeza de turco para calmar a la turba.
0 K 20
#7 Eukherio
¿Y no debería celebrarse el juicio después de la condena por mala praxis? Librarse de una violación por 45.000 pavos, que encima ni pagará el presunto violador, es un absoluto disparate.
0 K 8

menéame