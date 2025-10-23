Sentencia histórica del TEDH de Estrasburgo al condenar al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune una doble violación en Pamplona

Nueve años después de unos hechos gravísimos, una doble violación con presunta sumisión química ocurrida en un piso del barrio de Erripagaina, ha tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo quien haga Justicia en mayúsculas y condene a 45.000 euros al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune la agresión sexual, sin llegar siquiera a juicio, y que llevó a que las autoridades archivaran una detrás de otra la plaga de irregularidades y pruebas destruidas incluso en la comisaría.