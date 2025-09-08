La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana

La sección segunda asegura que la testifical puede “ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación” tras la carta pública difundida por la propia comunicadora
| etiquetas: mazon , dana , periodista , ventorro , testigo , comida
A Blesa y a Casado me remito. Intentarán convencer a esta señora para que mienta ante la jueza ofreciéndole alguna oferta. Espero por su bien que no la acepte. Ya sabemos todos como terminan los que hacen negocios o son gobernados por esta mafia.
EL PP MATA.
A Blesa y a Casado me remito. Intentarán convencer a esta señora para que mienta ante la jueza ofreciéndole alguna oferta. Espero por su bien que no la acepte. Ya sabemos todos como terminan los que hacen negocios o son gobernados por esta mafia.
EL PP MATA.
Apuesten, señores.
www.publico.es/politica/infanta-respondio-juez-579-veces-me-acuerdo.ht
Es que se repite mucho la tontería esa de que no se le identificó, cuando si que se hizo.
maldita.es/malditobulo/20250811/m-rajoy-papeles-barcenas/
Así que, supongo que esta mujer dirá que mantuvieron un almuerzo privado cuyos detalles no son relevantes para la causa y apenas dirá nada más.
“De momento, procede avanzar en la investigación (…) y solo en el caso de que la juez de Instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el president y, elevada la exposición razonada, el TSJ compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería el Tribunal Superior de Justicia el órgano competente para ello”
Lo que suena a que pretenden que la testigo aporte algún dato que pueda incriminar a Mazón de manera que el proceso ya no pueda llevarlo la actual jueza.
¿Si admite un recurso quiere decir que alguien propuso que testificará?
Si es así, estaría bien saber quién y por qué y por qué la jueza no quiso que testificará, ya lo dijo, pero no me acuerdo.
Lo único que ha podido hacer la jueza es "invitar", que no imputar, dos veces al señor Mazón para que declarara voluntariamente, oferta que el susodicho ha declinado amablemente...
efe.com/comunidad-valenciana/2025-09-08/podemos-pide-jueza-dana-cite-m
#9
#Dana. La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia estima parcialmente un recurso de apelación y acuerda que la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 testifique en la causa cuya instrucción dirige una magistrada de #Catarroja
www.lavanguardia.com/politica/20211028/7823298/apunte-fantasma-m-rajoy
youtu.be/VOCrAq5UmQ4?si=dsNIdVn1U9MPfibc&t=43
www.publico.es/politica/infanta-respondio-juez-579-veces-me-acuerdo.ht