edición general
212 meneos
468 clics
La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana

La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana

La sección segunda asegura que la testifical puede “ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación” tras la carta pública difundida por la propia comunicadora

| etiquetas: mazon , dana , periodista , ventorro , testigo , comida
97 115 1 K 391 actualidad
59 comentarios
97 115 1 K 391 actualidad
Comentarios destacados:              
#11 #2 Si por algo se caracteriza el PP es por ir dejando cadáveres por donde pasa, literal y metafóricamente.
A Blesa y a Casado me remito. Intentarán convencer a esta señora para que mienta ante la jueza ofreciéndole alguna oferta. Espero por su bien que no la acepte. Ya sabemos todos como terminan los que hacen negocios o son gobernados por esta mafia.

EL PP MATA.
#2 IanGibson
Y como sabemos, un testigo tiene la obligación de acudir a la cita, decir la verdad y colaborar con la justicia.
19 K 200
OCLuis #11 OCLuis
#2 Si por algo se caracteriza el PP es por ir dejando cadáveres por donde pasa, literal y metafóricamente.
A Blesa y a Casado me remito. Intentarán convencer a esta señora para que mienta ante la jueza ofreciéndole alguna oferta. Espero por su bien que no la acepte. Ya sabemos todos como terminan los que hacen negocios o son gobernados por esta mafia.

EL PP MATA.
25 K 232
Arke #17 Arke
#11 Van a encontrarle una larga y hasta ahora desconocida enfermedad que le impedirá declarar durante 5+ años.
Apuesten, señores.
3 K 41
Verdaderofalso #39 Verdaderofalso
#17 #11 “no me acuerdo”
0 K 20
delcarglo #42 delcarglo
#39 Mejor "No me consta" que se haga "un infanta Cristina". 579 cobras al juez instructor :roll:

www.publico.es/politica/infanta-respondio-juez-579-veces-me-acuerdo.ht
0 K 10
Kleshk #52 Kleshk
#39 "Lo hice por amor"
0 K 10
mikeoptiko #53 mikeoptiko
#11 a estas alturas de la película hay que ser un poco ingenuo para pensar que esta mujer va a decir todo lo que pasó en realidad y no lo que le digan que diga , seguramente un "ya no me acuerdo".
0 K 10
#13 sliana
#2 salvo que seas MAR o el misterioso M.Rajoy
4 K 48
angelitoMagno #19 angelitoMagno
#13 Pero si M.Rajoy acudió como testigo cuando le llamaron a declarar :-|
0 K 15
ciriaquitas #21 ciriaquitas
#19 El que acudió a declarar no fue el misterioso M. Rajoy, fue Mariano Rajoy.
7 K 50
angelitoMagno #30 angelitoMagno
#21 Tu eres consciente de que existe un auto de la Audiencia Nacional donde se dice que M.Rajoy es Mariano Rajoy, ¿no?

Es que se repite mucho la tontería esa de que no se le identificó, cuando si que se hizo.
2 K 33
Aperitx #50 Aperitx
#30 El M. Rajoy de los papeles de barcenas que cobró sobresueldos ilegales sigue sin estar identificado y sin juzgar.
2 K 17
angelitoMagno #51 angelitoMagno
#50 Respondido en #31
0 K 15
Antipalancas21 #28 Antipalancas21
#19 Tu sabes quien es M Rajoy el gran chorizo.
0 K 20
angelitoMagno #31 angelitoMagno *
#28 Si, claro, M. Rajoy es Mariano Rajoy. Hay un auto de la Audiencia Nacional que lo indica. ¿Tu no lo sabías?
maldita.es/malditobulo/20250811/m-rajoy-papeles-barcenas/
2 K 33
Antipalancas21 #35 Antipalancas21
#31 Me parece que eso es lanzar tiros al aire, antes de que llegue la presa. ojala se supiera de verdad.
1 K 34
Glidingdemon #47 Glidingdemon *
#31 y J,.M.A. Quien es? A ese también identificaron no sería José María Aznar? El tito wuayo, ya lo dijo en el intermedio, luis el cabron ya ha tirado de la manta, otra cosa es que los jueces le mandasen a el al talego y a sus amos y señores no los molestasen.
0 K 8
pedroj #49 pedroj
#13 Aún sigue este bulo dando juego...
1 K 16
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#2 Y también tiene el derecho a no testificar en su contrar o a no responder a preguntas ajenas a la causa.

Así que, supongo que esta mujer dirá que mantuvieron un almuerzo privado cuyos detalles no son relevantes para la causa y apenas dirá nada más.
1 K 22
#26 Cuchifrito
#22 Y eso le justificaría por ejemplo no responder a preguntas directas como¿ a qué hora dejo el lugar Mazón o cuántas llamadas recibió y atendió o no atendió?
0 K 11
angelitoMagno #34 angelitoMagno
#26 No, esas preguntas son relevantes para la causa. Pero pero detalles que "puedan no gustar a la mujer de Mazón", como dicen en algún comentario, si puede negarse a responderlas.
0 K 15
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#2 jajajajajajajajaja, muy bueno ese comentario. xD
1 K 23
#56 cybermouse
#2 Que noooo, coño, que noooo, que dice el PP que mentir no es delito :troll:
0 K 7
#3 JanSolo
No creo que a la mujer de Mazon le guste que se den "detalles o matices" de lo que allí acaeció.
16 K 167
#12 concentrado
#3 No le gustaría si se dijera la verdad.
4 K 55
#15 hokkien
#3 no jugaron al parchís? :roll:
1 K 23
Aenedeerre #20 Aenedeerre
#15 al teto
0 K 6
#23 cheosky
#20 Le propuso un trato (cálico electrónico dixit)
0 K 9
poyeur #57 poyeur
#15 Me como 1 y cuento 20 ;)
0 K 10
#18 Drazul
#3 No creo que les dejen preguntar sobre qué se comió ese día, porque es totalmente irrelevante. Le preguntarán sobre Mazón, sobre si recibía llamadas, si hablaron del tiempo, sobre la hora a la que terminaron, ... No creo que le pregunten sobre salsa rosa en un juzgado.
2 K 34
Karmarada #44 Karmarada
#18 Rosa ? :roll:
0 K 9
unlugar #46 unlugar
#18 Creo que lo importante está en
“De momento, procede avanzar en la investigación (…) y solo en el caso de que la juez de Instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el president y, elevada la exposición razonada, el TSJ compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería el Tribunal Superior de Justicia el órgano competente para ello”
Lo que suena a que pretenden que la testigo aporte algún dato que pueda incriminar a Mazón de manera que el proceso ya no pueda llevarlo la actual jueza.
0 K 10
#55 Xumeiquer
#18 Pueden preguntarle por qué no respondió a las llamadas (de haberlas recibido)...
0 K 6
autonomator #14 autonomator
Va, lo tiene chupao.
6 K 66
Nandove #29 Nandove
#14 eso fue a las 18:45
0 K 6
ACEC #33 ACEC
#14 Hubo mucha humedad ese día
0 K 11
robustiano #4 robustiano *
¿Otra maniobra pepesuna? Jueza de Catarroja perdiendo el control del caso en 3, 2, 1... ¬¬
5 K 64
valandildeandunie #5 valandildeandunie
Uy, ya empieza la Audiencia copada por amigos de Mazón a inmiscuirse en el trabajo de la jueza. No se podía saber.
5 K 47
#8 Paucat
Parece que hay que apartar a una jueza porque no es PPera.
4 K 36
berkut #7 berkut
Ya veo a Vilaplana diciendo que Mazón le dio plantón y que en realidad vino Pedro Sánchez a compartir ... con ella en el Ventorro. Aunque no lo recuerda muy bien, porque seguro que el Perro le echó algo en la copa...
2 K 27
#41 omega7767
o recusar al juez por comunista o colega de Sanchez
1 K 20
#6 doppel
Garrapatas inútiles
0 K 20
Malinke #9 Malinke
«El tribunal admite un recurso y ve “pertinente” su declaración como testigo por si puede “aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones”»

¿Si admite un recurso quiere decir que alguien propuso que testificará?
Si es así, estaría bien saber quién y por qué y por qué la jueza no quiso que testificará, ya lo dijo, pero no me acuerdo.
1 K 20
robustiano #37 robustiano *
#9 Supongo que no quiso que testificara para no perder el control del caso, la señorita Maribel iba a señalar al Mazón que está aforado.

Lo único que ha podido hacer la jueza es "invitar", que no imputar, dos veces al señor Mazón para que declarara voluntariamente, oferta que el susodicho ha declinado amablemente... :roll:
2 K 39
Malinke #45 Malinke
#37 gracias por la información.
1 K 30
baraja #58 baraja *
#32 parece que fue Podemos, según EFE en noticia del 8 de septiembre

efe.com/comunidad-valenciana/2025-09-08/podemos-pide-jueza-dana-cite-m

#9
0 K 10
baraja #1 baraja
El tuit en cuestión: xcancel.com/TSJCV/status/1981274729051824302#m

#Dana. La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia estima parcialmente un recurso de apelación y acuerda que la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 testifique en la causa cuya instrucción dirige una magistrada de #Catarroja
1 K 19
Bapho #32 Bapho
#1 se sabe qué acusacion particular ha pedido esto?
0 K 11
baraja #36 baraja
#32 de momento no lo veo especificado en ninguna noticia, pero las acusaciones particulares que lo pidieron no creo que tarden en apuntarse el tanto :shit:
0 K 10
Bapho #38 Bapho
#36 Es lo que me extraña, que nadie lo diga. He mirado en 3 o 4 noticias y nada...
0 K 11
baraja #48 baraja
#38 porque la fuente de la noticia es el tuit del TSJ que no aporta más información, falta que la o las acusaciones particulares digan que les han hecho caso en su recurso, aunque yo diría que siendo una petición que va contra Mazón, eso descarta las acusaciones friki-ultraderechistas
0 K 10
#25 Archaic_Abattoir
Qué nervios.... por fin vamos a saber quién es M. Rajoy... ay no, que me lío.
1 K 16
pedroj #54 pedroj *
#25 Por mucho que se repita lo de M Rajoy es un bulo
www.lavanguardia.com/politica/20211028/7823298/apunte-fantasma-m-rajoy
1 K 14
pitercio #43 pitercio
Todo lo hizo por amor.
0 K 12
#40 KaBeKa
Va a ser una comparecencia calcada a esta, modo infanta.
www.publico.es/politica/infanta-respondio-juez-579-veces-me-acuerdo.ht
0 K 10
#59 slimedition
¿Me queréis decir, en serio, que esta mujer no estaba citada desde el minuto uno del procedimiento? :palm: No sé de qué me sorprendo...
0 K 7

menéame