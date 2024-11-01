edición general
El Parlamento andaluz rechaza con votos del PP una comisión de investigación e indemnizar a víctimas por fallos en los cribados de cáncer

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, solicitar la creación de una comisión de investigación reclamada por grupos de la oposición en relación a los fallos detectados en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama, y sobre las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como indemnizar a las víctimas de esa incidencia.

fareway #1 fareway *
Estos sinvergüenzas niegan sistemáticamente todas las comisiones de investigación que han costado VIDAS. No puede ser que el gobierno no tenga la posibilidad de investigar y llegar hasta el fondo de esto.
#2 laruladelnorte *
PP-A señala "ataque sincronizado" de la oposición y que "no les importan las mujeres del cribado, solo atacar a Moreno"

Lo que han dejado claro es lo poco que les importaron a ellos... :clap:
neo1999 #3 neo1999 *
Votar no sirve de naaaad, todos son iguaaaales. No votéis.
</cuñao>
Catacroc #4 Catacroc
Estan muy seguros de que lo tienen todo bien atado. Por eso se comportan asi. Si tuviesen una encuesta que indicase una perdida de votos verias tu como les entraba un ataque de etica.
