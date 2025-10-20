El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes

Las aglomeraciones siguen causando estragos y la tensión va en aumento, tal como ha quedado de manifiesto en un vídeo difundido a través de redes sociales. En él, se ve a un grupo de turistas en bicicleta increpando a los transeúntes jóvenes que se plantan delante interrumpiendo el paso de los vehículos. Alguna bicicleta cae al suelo, los vecinos gritan “fuera, fuera” a los turistas y estos se revuelven respondiendo “fuck you, fuck you” mientras hablan entre ellos en neerlandés.
Amén.
Lo siento por los turistas, aunque en parte son culpables, igual que somos todos culpables cunado compramos camisas a 4€ de Bangladesh
El turismo es diferente: tienes la opción de no ir en easyJet a dar por culo a otro país y quedarte en el tuyo, ir a teatros, museos, acampadas, playas o cualquier cosa de las que