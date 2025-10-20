El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes

Las aglomeraciones siguen causando estragos y la tensión va en aumento, tal como ha quedado de manifiesto en un vídeo difundido a través de redes sociales. En él, se ve a un grupo de turistas en bicicleta increpando a los transeúntes jóvenes que se plantan delante interrumpiendo el paso de los vehículos. Alguna bicicleta cae al suelo, los vecinos gritan “fuera, fuera” a los turistas y estos se revuelven respondiendo “fuck you, fuck you” mientras hablan entre ellos en neerlandés.