edición general
9 meneos
95 clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes

El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes

Las aglomeraciones siguen causando estragos y la tensión va en aumento, tal como ha quedado de manifiesto en un vídeo difundido a través de redes sociales. En él, se ve a un grupo de turistas en bicicleta increpando a los transeúntes jóvenes que se plantan delante interrumpiendo el paso de los vehículos. Alguna bicicleta cae al suelo, los vecinos gritan “fuera, fuera” a los turistas y estos se revuelven respondiendo “fuck you, fuck you” mientras hablan entre ellos en neerlandés.

| etiquetas: turistas , valència , vecinos
4 5 0 K 118 valencia
6 comentarios
4 5 0 K 118 valencia
Supercinexin #5 Supercinexin
“Los turistas, básicamente holandeses, no respetan a los transeúntes en Valencia. Esto no es Rotterdam y no puedes ir en bici por donde quieras. Los operadores turísticos holandeses se lo deberían explicar. Si no lo entienden, que no vengan. ¡No hacen falta!”.

Amén.
0 K 18
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Pues que vayan por otra calle menos estrecha, así no se chocan
0 K 11
sotillo #1 sotillo
¿Y qué culpa tienen los turistas si te estás gastando millones de los impuestos en promociones para atraer turistas? A ver si ponéis un poco de orden en las ideas a la hora de votar
0 K 11
#4 Barriales
#2 Gente muy civilizada en sus países. Gentuza en los de otros. #1.
1 K 26
Magog #2 Magog
Cajetín de AirBnB=martillazo
Lo siento por los turistas, aunque en parte son culpables, igual que somos todos culpables cunado compramos camisas a 4€ de Bangladesh
0 K 10
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 Cuando voy a comprar ropa, no me quedan más cojones que comprar todo hecho por niños de Bangladesh cobrando un dólar al día porque incluso las marcas caras y nacionales de todo Occidente se van a fabricar allí. No existe mucha opción donde elegir y yo no sé bordar ni tengo tiempo de hacerme mis propios vaqueros.

El turismo es diferente: tienes la opción de no ir en easyJet a dar por culo a otro país y quedarte en el tuyo, ir a teatros, museos, acampadas, playas o cualquier cosa de las que…   » ver todo el comentario
0 K 18

menéame