Ayuso pide a Trump que elimine aranceles para el vino y el aceite de Madrid y desata el choteo: "Vergüenza ajena, descripción gráfica"  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su carrera de fondo hacia el ridículo definitivo ha decidido subirse a un atril en Austin (Texas) y dedicarle unas palabras al presidente de EEUU, Donald Trump, a quien le ha pedido que valore retirar los aranceles al vino y, muy especialmente, al aceite madrileño porque –ha dicho– "es sano y es una inversión".
Y esos olivares madrileños ....
Cosa muy distinta es la gilipollez que está diciendo Ayuso en materia arancelaria, que es de traca
Buen vino se hace por donde yo vivo, no en los madriles.
Pero ya entiendo y alcanzo tus marrullerías: ahora salta por el licor de Esquivias, famoso al par del de Ciudad Real, San Martín y Ribadavia
Hablamos de vinos ... no de mezclas con gaseosa.
Pásate por aquí al lado por la zona de Peñafiel, Pesquera, Quintanilla y hablemos de cosas serias.
Que sí, que lo vio ella en el Mercadona.
Los típicos olivares madrileños
El problema de Ayuso no es que defienda los productos de Madrid tratando de crear un nacionalismo paletil similar a otras comunidades, es que estas cosas deben pedirse a nivel nacional. Flaco favor esta señora hace a Madrid cada vez que habla.
No, estas cosas no se piden a nivel nacional, se piden a nivel europeo. Otra cosa no será, pero la UE es un Mercado Único con una política comercial (Unión Aduanera) común para todos los estados miembros de la UE:
No es tonta, sabe perfectamente lo que hace.
Cada vez que dice una gilipollez, sale en medios y cada vez que sale en medios, nos acordamos que su novio está imputado por corrupción.
Como decía Marx, no nos confundamos, si parece idiota y habla como una idiota, es que es idiota.
No es un plan elaborado para distraer la atención. Es que no puede estar más de un día sin atacar a Sánchez o decir alguna tontería.
Los mejores aceites, los de madriz
"Y esos olivares madrileños ...." 30.000 hectáreas de olivar tiene la comunidad de Madrid.
Me dan un poco de pena los que dicen que debería presentarse a presidenta de España. Ayuso nunca pierde la oportunidad de demostrar donde residen sus intereses; y si bien eso es estupendo para la gente pudiente de Madrid, también da mensajes que auguran que, a poco que la ciudadanía se fije, se metería una ostia electoral de órdago si se presentara a nivel estatal.
Ah, y para nuestra poderosa industria siderúrgica, que básicamente es Paco, el herrero, que curra cuando no está en el bar, el cabrón.
Toda la razón con tu comentario.
Gentuza, solo gentuza por todos sitios... y existe una relación directamente proporcional entre la responsabilidad del cargo y el grado de estupidez que los peperos consideran necesario para ocuparlo.
Poco nos pasa: una guerra, una dana, un atentado terrorista, una pandemia... cualquier cosa de esas las sufriríamos por… » ver todo el comentario
Tachar a la presidenta de la Comunidad de Mdarid de defender los productos de Madrid es lo más inteligente que puede haber.
Bueno, votarla... eso sí que es de una inteligencia supina... sobre todo si eres mayor, estás en una residencia y no tienes seguro de vida privado.
Tu voto mata.
La gente que murió en la dana, seguro que muchos votaron al PP, les dices a sus familiares que su voto mata? Esos mismos familiares seguro que votaron al pp, les vas a decir que han matado a su padre, madre, pareja, hijos? Tan poca vergüenza tienes? Antes de usar esas proclamas de pacotilla deberías parar a pensar un poco
Aquí lo dejo. Sigue tú ya si eso indignándote por pedir responsabilidades a quienes denuncian a quienes cargan con muertes a sus espalda por culpa de su inutilidad y por culpa de quienes les votaron, sabiendo lo que hicieron en Madrid con los ancianos.
Y lo dicho, TU VOTO MATA. Si alguien no me cree que lea los periódicos.
Pero es una frase que es cierta y en un foro creo que se puede decir.
El PP retomará la compra del caza F-35 estadounidense si vuelve a gobernar… » ver todo el comentario
absorverabsorber si nosino? Muy malamente.
No esta criticando los demás sino promoviendo el producto propio.
¿Pedir una excepción para Madrid y que se joda el resto lo ves normal?
En lo que llevamos de 2025 se ha producido [1] en Madrid 365 (imagino que toneladas), de un total de 138.077 en España, un 0.27%. Al menos se producen un 1.6% de las aceitunas de mesa...
Pero si te fijas en los detalles, verás que no, que cada vez es una gilipollez distinta.
Y ellos no lo escriben por gusto, lo hacen porque las suelta la presidenta de la comunidad autónomas más importante de España.
Pero es que son muy cansinos y ya aburre el tema
Pero como periodistas tienen obligación de reflejar lo que dicen personalidades.
Y esta personalidad en concreto, suelta gilipollez día sí y día también.
Y objetivamente, el periodismo no puede obviarlo o no sería periodismo.