edición general
129 meneos
1228 clics
Ayuso pide a Trump que elimine aranceles para el vino y el aceite de Madrid y desata el choteo: "Vergüenza ajena, descripción gráfica"

Ayuso pide a Trump que elimine aranceles para el vino y el aceite de Madrid y desata el choteo: "Vergüenza ajena, descripción gráfica"  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su carrera de fondo hacia el ridículo definitivo ha decidido subirse a un atril en Austin (Texas) y dedicarle unas palabras al presidente de EEUU, Donald Trump, a quien le ha pedido que valore retirar los aranceles al vino y, muy especialmente, al aceite madrileño porque –ha dicho– "es sano y es una inversión".

| etiquetas: ayuso , vino , aceite , aranceles , trump
66 63 5 K 437 actualidad
103 comentarios
66 63 5 K 437 actualidad
Comentarios destacados:                  
#1 Eliminar aranceles al vino de Madrid ... la crueldad de esta mujer no tiene límites ¡cómo se puede odiar tanto a los USA!

Y esos olivares madrileños .... xD xD xD xD
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Eliminar aranceles al vino de Madrid ... la crueldad de esta mujer no tiene límites ¡cómo se puede odiar tanto a los USA!

Y esos olivares madrileños .... xD xD xD xD
24 K 199
themarquesito #6 themarquesito
#1 En la región de Madrid hay vino con muy buena fama desde hace siglos (San Martín de Valdeiglesias).
Cosa muy distinta es la gilipollez que está diciendo Ayuso en materia arancelaria, que es de traca
17 K 173
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Buen vino se hace por donde yo vivo, no en los madriles.
2 K 32
themarquesito #18 themarquesito *
#8 El rosado de San Martín de Valdeiglesias es realmente bueno. Como digo, el vino de esa tierra tiene fama desde hace siglos, como acredita Cervantes:
Pero ya entiendo y alcanzo tus marrullerías: ahora salta por el licor de Esquivias, famoso al par del de Ciudad Real, San Martín y Ribadavia
8 K 89
HeilHynkel #35 HeilHynkel
#18

Hablamos de vinos ... no de mezclas con gaseosa. :-D

Pásate por aquí al lado por la zona de Peñafiel, Pesquera, Quintanilla y hablemos de cosas serias.
1 K 29
themarquesito #98 themarquesito *
#35 No hace falta que me expliques la zona, la mitad de mi familia es de Valladolid y conozco bien la provincia.
0 K 20
Alegremensajero #83 Alegremensajero
#6 #8 Un mojón pa los dos. Un fino bueno ahí, un amontillado o un palo cortado... Madre mía esos sí que son vinos de verdad, los del marco de Jerez. :troll: :troll:
0 K 7
#88 karlox78
#83 jajaja. Di que sí. Viva Jerez !
1 K 13
Alegremensajero #91 Alegremensajero
#88 No, no, muerte a Jerez, pero los vinos del marco de Jerez sí :troll: :troll:
0 K 7
#93 karlox78
#91 jajaja.
1 K 13
founds #27 founds
#1 yo me estoy enterando ahora que producen aceite ?(
3 K 26
HeilHynkel #36 HeilHynkel
#27

Que sí, que lo vio ella en el Mercadona. :roll: :roll:
5 K 43
#80 albertutxo
#1 #27 #36 Simplemente hacer notar que la Comunidad de Madrid no es todo una urbe. Aunque os sorprenda, también hay campo, y sí, se cultiva, entre otras cosas, olivo y vid. Que la presidenta sea una impresentable (me estoy mordiendo la lengua) no quita para que se menosprecie la calidad del producto.
1 K 9
#89 karlox78
#36 jajaja.
0 K 6
TALIVAN_HORTOGRAFICO #42 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#27 me estoy enterando que me estoy enterando de que
2 K 27
founds #62 founds
#42 gracias talivan :hug:
0 K 7
#79 aitkiar
#27 En el sur de Madid hay mucho olivar, no llega al nivel Jaen, que plantan olivos hasta en el tejado de la iglesia, pero olivares ahí, así que alguna almhazara perdida habrá también
0 K 6
MellamoMulo #45 MellamoMulo
#1 Viva el vino versión 2025
1 K 23
IkkiFenix #75 IkkiFenix *
#1 Pues si os informarais un poco sabríais que hay aceite y vino madrileño porque al final parecéis casi tan paletos como Ayuso.


vinosdemadrid.es/

www.comunidad.madrid/actividades/2024/aceite-madrid-universo-sabor

El problema de Ayuso no es que defienda los productos de Madrid tratando de crear un nacionalismo paletil similar a otras comunidades, es que estas cosas deben pedirse a nivel nacional. Flaco favor esta señora hace a Madrid cada vez que habla.
0 K 13
jepetux #96 jepetux
#75 … estas cosas deben pedirse a nivel nacional…

No, estas cosas no se piden a nivel nacional, se piden a nivel europeo. Otra cosa no será, pero la UE es un Mercado Único con una política comercial (Unión Aduanera) común para todos los estados miembros de la UE:

es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Único_Europeo
3 K 26
manuelmace #82 manuelmace
#1 [Ayuso] El vino de Madrid lo tienes en cualquier supermercado madrileño. [/Ayuso]
0 K 10
litos523 #13 litos523
No nos confundamos. Esta señora se ha ido a celebrar su cumpleaños a EE.UU. a costa de los contribuyentes y ha aprovechado para que hablemos de esta estupidez en lugar de hablar de su novio el defraudador confeso.
No es tonta, sabe perfectamente lo que hace.
11 K 140
Varlak #32 Varlak
#13 Hay que decirlo más
1 K 20
angelitoMagno #78 angelitoMagno
#13 Si no quisiera que se hable de su novio, no soltaría gilipolleces. Mantendría un perfil bajo, estaría callada. A las cosas institucionales del día a día sin hacer ruido.

Cada vez que dice una gilipollez, sale en medios y cada vez que sale en medios, nos acordamos que su novio está imputado por corrupción.

Como decía Marx, no nos confundamos, si parece idiota y habla como una idiota, es que es idiota.
No es un plan elaborado para distraer la atención. Es que no puede estar más de un día sin atacar a Sánchez o decir alguna tontería.
0 K 15
Nómada_sedentario #15 Nómada_sedentario
Venga, ya lo digo yo.
Los mejores aceites, los de madriz
8 K 104
Variable #24 Variable
#15 Y los mejores aranceles, los de Madrid también
0 K 10
Justiciero_Solitario #49 Justiciero_Solitario *
Madrid produce aceite de oliva, mucho y muy bueno unas 6.000 toneladas anuales se ha llegado a producir en un solo año. Tiene su propia denominación de origen protegida y exporta a todo el mundo, incluido USA.

"Y esos olivares madrileños ...." 30.000 hectáreas de olivar tiene la comunidad de Madrid.

CC: #15
0 K 10
#77 Toni_Ivars
#49 Está muy bien y es estupendo saberlo. Hay algo más de 200.000 hectáreas en Sevilla en particular y millón y medio en Andalucía en general; 2,75 millones de hectáreas en toda España ya puestos. Pero en cualquier caso no es una cuestión de medírnosla. El tema es ver hasta qué punto esta mujer es "localista".

Me dan un poco de pena los que dicen que debería presentarse a presidenta de España. Ayuso nunca pierde la oportunidad de demostrar donde residen sus intereses; y si bien eso es estupendo para la gente pudiente de Madrid, también da mensajes que auguran que, a poco que la ciudadanía se fije, se metería una ostia electoral de órdago si se presentara a nivel estatal.
0 K 7
Libre_albedrío #3 Libre_albedrío
¿Para nada?. ¿Y la risa que me echado al ver el vídeo?. Está tipa es esperpéntica.
9 K 95
#9 entidaDesconocida
¿El alcohol es salud? :shit:
5 K 76
Javi_Pina #17 Javi_Pina
#9 salud mental si de la cogorza evitas escuchar a tus gobernantes
0 K 10
Varlak #30 Varlak
#9 Si vives en Madrid si
1 K 30
Raúl_Rattlehead #50 Raúl_Rattlehead
#9 la salud de MAR en concreto.
1 K 18
karakol #14 karakol
Yo quiero que Trump elimine los aranceles para las alcachofas que tenemos en mi pueblo.

Ah, y para nuestra poderosa industria siderúrgica, que básicamente es Paco, el herrero, que curra cuando no está en el bar, el cabrón.
3 K 52
#59 Katos
#14 eres presidente de tu comunidad?
0 K 10
karakol #67 karakol
#59 No, pero soy socio del casino de mi pueblo, que a efectos arancelarios es lo mismo que ser presidente de la comunidad.
0 K 20
ewok #71 ewok *
#57 #59 ¿De verdad crees que Trump va a poner aranceles selectivos a pueblos o ciudades concretos?
0 K 13
#87 power414
#59 Yo soy el presidente del rellano de la escalera, por si puedo ayudar
0 K 9
HeilHynkel #39 HeilHynkel
Creo que ya Trump ha levantado los aranceles a los calamares pescados en Madrid. xD
2 K 43
vvega #56 vvega
#43 #46 Le vais a decir vosotros, sucia plebe, si su cuerpo serrano y chulapo va a absorber o absorver... En su libertad ilimitada, ella absorve todo lo que el bino, las kañas y el haceite puedan ofrecer.
3 K 37
maquingo #19 maquingo
Reitero mi enhorabuena al pueblo de Madrid por lograr mantener sus calles limpias tras depositar sus mierdas en las urnas
3 K 35
Variable #25 Variable
Todos estos voxeros y pepesunos no han aprendido nada de la lección que ha dado al mundo el sucnor de Milei: Comerle el rabo a Trumpo no sólo no sirve para nada sino que te pringa de naranja y la mancha no sale.
2 K 33
Malinke #38 Malinke
#25 pero igual cumple con pedirlo por hablar de otro tema y por quedar como que lucha por los intereses de la industria madrileña.
Toda la razón con tu comentario.
0 K 11
#4 Feliberto
¿Quien la ha dejado por ahí suelta?  media
2 K 25
OCLuis #7 OCLuis
Esta tipa no se entera que vive en España, y que Madrid no es el centro del universo sino una comunidad más de esas a las que desprecia simplemente porque no son Madrid.

Gentuza, solo gentuza por todos sitios... y existe una relación directamente proporcional entre la responsabilidad del cargo y el grado de estupidez que los peperos consideran necesario para ocuparlo.

Poco nos pasa: una guerra, una dana, un atentado terrorista, una pandemia... cualquier cosa de esas las sufriríamos por…   » ver todo el comentario
3 K 23
#55 Katos
#7 Por lo que sea tampoco te has enterado que no gobierna en el resto de España sino en la Comunidad de Madrid, y es lo que defiende.

Tachar a la presidenta de la Comunidad de Mdarid de defender los productos de Madrid es lo más inteligente que puede haber.
3 K 12
OCLuis #69 OCLuis *
#55 Que una presidenta de una comunidad autónoma pida para la suya sin tener en cuenta a las demás solo por llevarle la contraria al presidente también es lo más inteligente que puede haber.

Bueno, votarla... eso sí que es de una inteligencia supina... sobre todo si eres mayor, estás en una residencia y no tienes seguro de vida privado.

Tu voto mata.
0 K 14
Larusico #90 Larusico
#69 hostia, que vergüenza ajena lo de "tu voto mata", ahora vais a usar eso? Entiendes que eso se puede usar con cualquier partido, no? Solo se trata de tergiversar y exagerar. Lo único que conseguís con eso es quitar importancia al hecho que criticas, convertir algo serio en un puto meme.

La gente que murió en la dana, seguro que muchos votaron al PP, les dices a sus familiares que su voto mata? Esos mismos familiares seguro que votaron al pp, les vas a decir que han matado a su padre, madre, pareja, hijos? Tan poca vergüenza tienes? Antes de usar esas proclamas de pacotilla deberías parar a pensar un poco
0 K 7
OCLuis #94 OCLuis
#90 Dices que tengo poca vergüenza yo por denunciar lo que pasó allí, pero no dices nada del que tenía que estar al frente de la emergencia y estaba enfrente de una concha y 2 peras.

Aquí lo dejo. Sigue tú ya si eso indignándote por pedir responsabilidades a quienes denuncian a quienes cargan con muertes a sus espalda por culpa de su inutilidad y por culpa de quienes les votaron, sabiendo lo que hicieron en Madrid con los ancianos.

Y lo dicho, TU VOTO MATA. Si alguien no me cree que lea los periódicos.
0 K 14
#101 Abril_2025
#90 Que tengas la educación de no decirle a una víctima "tu voto ha matado a tu familiar" es civismo, educación y sensibilidad.

Pero es una frase que es cierta y en un foro creo que se puede decir.
0 K 11
#70 archiputoamo
#55 Ser la presidenta y no saber cómo van los aranceles, eso no te choca
0 K 9
Antipalancas21 #66 Antipalancas21
#57 Se desprestigia ella sola y quien la defiende.
0 K 20
Javi_Pina #16 Javi_Pina
Y allí lo deja
1 K 19
capitan__nemo #86 capitan__nemo
Verguenza ajena da Trump 9 de cada 10 veces y ahí está jodiendo como ninguno. Es caracteristica del trumpismo este tipo de tonterias y por detras te la clavan con los multimillonarios que tiene financiando manipulaciones y bulos y convenciendo a los mas vulnerables a esas tonterias. Sesgando los algoritmos de las rrss en manos y tutela trumpista.

El PP retomará la compra del caza F-35 estadounidense si vuelve a gobernar…  media   » ver todo el comentario
0 K 19
#23 tierramar *
No me canso en decir no minusvaloren a Ayuso. Quizá se trata de un intercambio: pide a Trump la bajada de aranceles para Madrid a cambio de que ella está trayendo a España y Europa, a través de Madrid, a los latinos que Trump no quiereen EEUU
0 K 17
#34 Leon_Bocanegra
#23 hombre, no podías desaprovechar la oportunidad para soltar tú monotema. El boosterfelix de la inmigración latina.
0 K 9
tierra_del_hielo #103 tierra_del_hielo
#23 o sea los productores españoles consiguen exportar a EEUU sin aranceles mientras que recibimos mano de obra que habla nuestro idioma? Cual es el problema dices?
0 K 7
Milmariposas #5 Milmariposas
Seguro que esa "iniciativa/ocurrencia" se le ocurrió esa misma mañana mientras estaba en el váter. {0x1f4a9}
0 K 15
skaworld #10 skaworld
#5 La lideresa no tiene culo, su organismo ha evolucionado para no tener que defecar vulgarmente como haceis los comunistas si no que su cuerpo, tras absorver los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento expulsa los sobrantes y las impurezas por la boca en forma de motivadores discursos de gran éxito entre sus adeptos.
16 K 165
TALIVAN_HORTOGRAFICO #43 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#10 absorver absorber
1 K 22
skaworld #46 skaworld
#43 Vien visto  media
0 K 12
ewok #68 ewok
#43 ¿Y no le corriges a #10 si no sino? Muy malamente.
1 K 25
oceanon3d #54 oceanon3d *
#5 MAR con el tercer GIN tras el café con Soberano del desayuno ... esta tía solo dice lo del pinganillo. Se le nota cuando la electrónica no funciona y tiene que improvisar: hace cosas raras con los ojos y dice estupideces aun mas gordas.
0 K 8
#37 Suleiman
Este tipo está tan mal de la cabeza que hasta le dirá que si, sin tener ni idea de lo que dice...
0 K 13
Ludovicio #73 Ludovicio
¿Y no lo pide para los calamares?
0 K 12
Bapho #47 Bapho
Patriotas, ya tu sabes.
0 K 11
johel #64 johel *
Ayuso, la lamebotas chaqueta parda de los naZionalistas usanos.
0 K 11
Sergio_ftv #12 Sergio_ftv
Nos apuntamos la propuesta del nacionalismo madrileño y si no consigue nada se confirmará lo que todos saben, que Isabelita es una mediocre.
0 K 11
#58 Katos
#12 ¿ahora explicame por que promover tus productos es NACIONALISMO?.

No esta criticando los demás sino promoviendo el producto propio.
0 K 10
#85 power414
#58 El arancel lo han puesto a nivel de comunidad europea. Afecta a toda España.
¿Pedir una excepción para Madrid y que se joda el resto lo ves normal?
0 K 9
unlugar #28 unlugar
Es un buen plan. Como no supone renuncia, Trump responde que sí y ella se apunta el tanto de que le ha convencido.
0 K 10
#52 Katos *
#_1 ¿pero qué dices?
0 K 10
Drebian #53 Drebian
Si llega a oídos de Trump, seguro que la hace caso. Veréis, en cuanto sepa que es rival político del Perro Xanxe, de cabeza que sale algo del bocachancla
0 K 10
Yonny #22 Yonny
Y con esto ganará votos... Porque somos todos idiotas.
0 K 10
#26 tierramar
#22 Gana votos porque esta trayendo a los inmigrantes latino-americanos que le votan
0 K 17
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Esa cada día es mas subnormal y loca, Madrid precisamente el vino es peleón comparado con un ribera del Duero o un Rioja y el aceite poco hay en Madrid, en muchas comunidades lo hay muy bueno por ejemplo dos son Aragon y Andalucia, pero hay mas con buen aceite de oliva
1 K 10
founds #31 founds
#11 el aceite del sur de Extremadura está muy bueno, y soy Andaluz
1 K 17
Antipalancas21 #33 Antipalancas21
#31 Y en Cataluña también lo hay bueno.
1 K 30
founds #40 founds
#33 solo he probado uno que me ofrecieron en el aeropuerto volviendo de Barcelona a Sevilla y era de sabor como de los más baratos de mi tierra, sin probar varios no podría decir para juzgarlo
0 K 7
Pijuli #72 Pijuli
#40 si te cruzas por casualidad con el aceite de la variedad Arbequina dale un tiento. Para mi está en el top 3. Lo que te ofrezcan en un aeropuerto, salvo contadas veces, va a ser peor que el aceite de motor
0 K 6
#57 Katos
#11 ¿pero por haber poco aceite se tiene que desprestigiar o como va esto?.
0 K 10
tierra_del_hielo #102 tierra_del_hielo
#11 bueno y que más da? Cogemos vino andaluz, le cambiamos el logo y directo a EEUU.
0 K 7
ktzar #92 ktzar *
Como punto para la señora Ayuso, sí que existe una una DOP de aceite de Madrid (aunque en su web no pongan tildes en "tradición" [2]).

En lo que llevamos de 2025 se ha producido [1] en Madrid 365 (imagino que toneladas), de un total de 138.077 en España, un 0.27%. Al menos se producen un 1.6% de las aceitunas de mesa...

[1] www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/agricultura/temas/producciones-agri
[2] dopaceitedemadrid.com/  media
0 K 9
tommyx #65 tommyx *
Cualquiera diría que pide la independencia y un 155
0 K 8
meroespectador #20 meroespectador
A esta mujer le va a pasar lo que a Meg cuando conoció a Trump:

www.youtube.com/watch?v=5zNXDCGqeh0
0 K 7
#60 Bravok1
A ver, es muy analfabeta, una judas iscariote en cuanto a España, desprecia al resto de comunidades y sus vinos... es un cancer con patas desde siempre. Es tóxica, corrupta y no sabe ni hablar, es ponerse a hablar y esparcir la verguenza ajena around the world, en eso si se parece a Trump otro analfabeto histérico con problemas mentales.
0 K 7
Gadfly #76 Gadfly
Delay y Ayuseame
0 K 7
#81 TOTEMICO
Ya veo al novio, el hermano, la madre y a MAR invirtiendo en vino y aceite de Madrid.
0 K 7
#84 yokitolakaka
#81 all in :troll:
0 K 6
#44 kkjj
Y que miles de personas voten a semejante infraser deja un muy mal lugar a los madrileños
0 K 6
#51 lalolalo
Lo que le tenéis es envidia. Ya os gustaría tener una presidenta tan preparada y capaz de plantarle cara al mismisimo Trump, que no olvidemos que es un intelecto no humano. Yo no airearia mucho este video no sea que Trump se fije en ella y nos la robe.
0 K 6
jnogales2001 #63 jnogales2001
No le vale con dar vergüenza en España...
0 K 6
Capaza #97 Capaza
Dado que los aranceles se aplican a la UE y Trump los aplicara como quiera pues da igual lo que le diga el resto del mundo, en cuanto a Ayuso me parece muy bien que defienda su territorio y sus productos ya que para eso ha sido votada por los madrileños. No se puede estar pensando en solidaridad entre comunidades cuando ni el gobierno central la mantiene y benefica a quien interesa para sus mayorias parlamentarias.
0 K 6
#99 Tailgunner *
y esa incultura tuya que te sacan del vino Don Simón y no conoces ningún otro ... xD xD xD xD
0 K 6
#100 Tailgunner
SMI exclusivo para vascos sí, quitar aranceles a Madrid no... qué asco dáis...
0 K 6
Tarod #2 Tarod
Los "periodistas" de publico no se cansan de escribir siempre de lo mismo para nada?
22 K -73
Lamantua #21 Lamantua
#2 Conoces votantes de esa tarada que no se avergüencen de ella..? Es difícil porque para avergonzarse hay que tenerla.
2 K 17
Tarod #29 Tarod
#21 Tropecientos mil.
1 K 21
mente_en_desarrollo #41 mente_en_desarrollo
#2 Sé que parece que están escribiendo siempre la misma gilipollez.

Pero si te fijas en los detalles, verás que no, que cada vez es una gilipollez distinta.

Y ellos no lo escriben por gusto, lo hacen porque las suelta la presidenta de la comunidad autónomas más importante de España.
2 K 29
Tarod #61 Tarod
#48 #41 si a ella no la defiendo. Es más que limitada.
Pero es que son muy cansinos y ya aburre el tema
1 K 21
mente_en_desarrollo #74 mente_en_desarrollo
#61 Yo estoy de acuerdo.

Pero como periodistas tienen obligación de reflejar lo que dicen personalidades.
Y esta personalidad en concreto, suelta gilipollez día sí y día también.

Y objetivamente, el periodismo no puede obviarlo o no sería periodismo.
0 K 13
oceanon3d #48 oceanon3d *
#2 Joder amigo; con lo fácil que es no salir comentar en subidas como esta y ahorrarse el bochorno de ser el adalid de esta chiflada psicótica de Ayuso ... aveces no os entiendo :troll:
0 K 8
«12

menéame