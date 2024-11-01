Ayuso pide a Trump que elimine aranceles para el vino y el aceite de Madrid y desata el choteo: "Vergüenza ajena, descripción gráfica"  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su carrera de fondo hacia el ridículo definitivo ha decidido subirse a un atril en Austin (Texas) y dedicarle unas palabras al presidente de EEUU, Donald Trump, a quien le ha pedido que valore retirar los aranceles al vino y, muy especialmente, al aceite madrileño porque –ha dicho– "es sano y es una inversión".