«No me lo esperaba»: los votantes de Trump se sorprenden ante el aumento vertiginoso de los costes sanitarios (ENG)

En toda la América republicana, un número cada vez mayor de votantes de Donald Trump se está dando cuenta de que eliminar la Ley de Asistencia Asequible sin un sustituto claro quizá no haya sido una idea tan buena. A medida que los legisladores republicanos se acercan a dejar que expiren las subvenciones clave de la ACA a finales de año, muchas de las personas que ahora se enfrentan a fuertes subidas de las primas son los mismos votantes que ayudaron a Trump a volver a la Casa Blanca.