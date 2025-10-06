edición general
«No me lo esperaba»: los votantes de Trump se sorprenden ante el aumento vertiginoso de los costes sanitarios (ENG)

En toda la América republicana, un número cada vez mayor de votantes de Donald Trump se está dando cuenta de que eliminar la Ley de Asistencia Asequible sin un sustituto claro quizá no haya sido una idea tan buena. A medida que los legisladores republicanos se acercan a dejar que expiren las subvenciones clave de la ACA a finales de año, muchas de las personas que ahora se enfrentan a fuertes subidas de las primas son los mismos votantes que ayudaron a Trump a volver a la Casa Blanca.

Chinchorro #2 Chinchorro *
¡Se suponía que el tigre comecaras no tenía que comerse mi cara! ¡Yo no voté para eso!

woody_alien #17 woody_alien
#2 Joer, si que se ha alimentado últimamente que ya ha pasado de leopardo a tigre xD
Dramaba #27 Dramaba
#17 Leopardos ya no quedan, pobres. Reventaron todos de tanta cara MAGA... :-D
#18 Troll_hunter
#2 un poquito de vaselina y listo.
sermad #30 sermad
#2 Que no se preocupe que igual ya no vuelve a votar
calde #31 calde
#2 Respuesta de Trump:

"Al que se queje, lo deportamos por pobre!" :take:
unlugar #5 unlugar *
“Trabajo duro y estoy tratando de sobrevivir, hacerlo de la manera correcta y pagar mis gastos”, dijo Meehan a Associated Press. “No quiero gratis. Sólo quiero algo asequible para mis ingresos.”

En primer lugar, miente cuando dice que trata de pagar sus gastos cuando está pidiendo que le hagan rebajas en lugar de pagar el precio total.
En segundo lugar pide que lo rebajen para que le llegue a ella pero que se joda el que no llegue a lo que esta sí puedes. ¿O quiere que se ajuste en función de la renta? Eso suena a ir en contra de la libertad individual... Jódete tú también un rato y ponte en los zapatos de los demás.
Chinchorro #9 Chinchorro *
#5 Vive en un país en el cual piensan que es más digno mendigar cuando tienes cáncer en una plataforma tipo gofundme (y si no consigues la pasta, te mueres), que pagar entre todos un fondo común para que todos puedan acceder a una sanidad de calidad.
unlugar #10 unlugar
#9 Es coherente con pensar que ahí cada cual tiene libertad de dar y cuánto en oposición a que te obliguen a pagar impuestos.
Coherente no significa sensato.
Chinchorro #11 Chinchorro
#10 No es coherente en cuanto estás apelando a la caridad y a la bondad de los demás para mantenerte con vida a ti o a un hijo tuyo, por ejemplo.
unlugar #12 unlugar
#11 Por eso digo que coherente no es sensato. Y si le añades a esa caridad de los demás la frase "Dios en su infinita sabiduría...", ya tienes el combo para evitar la tentación de pensar como un comunista.
Chinchorro #13 Chinchorro
#12 Ten en cuenta que se usa a dios como excusa de no ayudar a un niño que se muere cáncer.
"Es la voluntad de dios, los caminos del señor son inexcrutables" y otro millón de excusas de mierda para justificar su miseria moral.
#15 Tronchador.
#5 No se dan cuenta, tienen el razonamiento tan atrofiado que solo ven lo que les toca.
fareway #3 fareway
Misma frase de los votantes de Milei.
Macadam #4 Macadam
Ahhmm!!!
ingenierodepalillos #16 ingenierodepalillos
Debe de ser muy duro ser completamente imbécil y llegar a darse cuenta demasiado tarde.
Pertinax #1 Pertinax *
En el fondo es oferta y demanda. Sin sanidad pública, el mercado se regula solo... solo a peor.
elzahr #29 elzahr
#1 Claro que se regula sólo; se mueren los viejos, enfermizos y débiles; y listo. Regulado.
jonolulu #8 jonolulu *
EMOSIDO ENGAÑADO

.
Imag0 #14 Imag0
#8 Por favor.
#7 DenisseJoel
¿Pero es que no aprenden? El neoliberalismo lleva más de 40 años danzando por todo el mundo, hay que andar muy despistados para creer que es algo nuevo, que funcione bien, o ni siquiera darte cuenta de que un candidato es neoliberal.

Pista: si habla con entusiasmo de hacer recortes del gasto público, la probabilidad de que sea un neoliberal de toda la vida tiende a 1. Lo mismo si dice cosas como "donde mejor está el dinero es en el bolsillo del votante", y chorradas para retrasados por el estilo.
powernergia #6 powernergia
Recordemos que todos estos recortes ocurren a la vez del aumento vertiginoso de la deuda pública.

Un gestor cojonudo éste.
angelitoMagno #22 angelitoMagno
¿Pero los europeos no ibamos a pagar las medicinas de los usanos?

Trump empuja a las farmacéuticas a subir los precios de los medicamentos en Europa para bajarlos en EE UU
elpais.com/sociedad/2025-10-06/trump-empuja-a-las-farmaceuticas-a-subi
#25 Nouser
#22 Vamos a pagar más.
#21 MaesK
Oh, mira, ¡esto debe ser las consecuencias de mis actos! No, debe ser otra cosa.... Debe ser culpa de algún colectivo minoritario que pide cosas o me hace sentir mal, ya me dirán mis adorados influencers y líderes a qué debo odiar para no confrontar mis acciones.

...¡Malditos veganos! ¡Han roto veganolandia!
cocolisto #26 cocolisto
Nadie se hubiera imaginado que ibais a votar como gilipollas a un rico que se ríe de los pobres.
el_Tupac #23 el_Tupac
Tiesos que se caen del Guindo. Se creían millonarios en apuros y han descubierto que son clase obrera.

Sólo espero que por aquí no lleguemos nunca a estos niveles de imbecilidad colectiva.
#32 Albarkas
#23 Cada día tenemos aquí más muestras de muertos de hambre que defienden unos intereses que no son los suyos.
Y no espabilan.
cdya #24 cdya
No se leyeron la letra pequeña, donde ponía "pobres, moriros de una puta vez".
Maelstrom #19 Maelstrom
La noticia es una bobada como un piano preguntando a imbéciles que todavía no habrán visto la rebaja importante en payroll taxes (que cubren parte de la asistencia garantizada) ya que aún no se ha hecho efectiva.

No se puede ser más sensacionalista
Nyarlathotep #20 Nyarlathotep
Lo mejor de todo es que volverán a votar lagarto xD
Que venga ya el meteorito.
Javier_Martinez_5 #28 Javier_Martinez_5
Obama cared, Trump does not care.8-D
