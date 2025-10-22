Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla de 786 euros cada una

Los consejeros del Tribunal de Cuentas han decidido recuperar una tradición: llevar en sus actos institucionales una medalla. El órgano que se encarga de auditar la gestión económica del sector público, ha aprobado un contrato para comprar 12 medallas, una para cada consejero. Cada consejero tiene una retribución anual de 130.771,62 euros. Ninguno de ellos ha rechazado la condecaración