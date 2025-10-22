edición general
35 meneos
35 clics
Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla de 786 euros cada una

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla de 786 euros cada una

Los consejeros del Tribunal de Cuentas han decidido recuperar una tradición: llevar en sus actos institucionales una medalla. El órgano que se encarga de auditar la gestión económica del sector público, ha aprobado un contrato para comprar 12 medallas, una para cada consejero. Cada consejero tiene una retribución anual de 130.771,62 euros. Ninguno de ellos ha rechazado la condecaración

| etiquetas: consejeros , medalla
29 6 0 K 242 actualidad
14 comentarios
29 6 0 K 242 actualidad
estemenda #5 estemenda
¿Para qué quieren esas medallas? :-S
3 K 47
#6 A_S
#5 Deberían darles dos a cada uno. Una por gilipollas y la otra por si pierden la primera
1 K 20
#7 Albarkas
#6 Si, pero de chapa. No jodamos. xD
1 K 29
eaglesight1 #1 eaglesight1
Al menos que la devuelvan cuando dejen de ser consejeros, pero no caerá esa breva.
3 K 38
Urasandi #9 Urasandi
#1 Cierto: si son tan tradicionales ¿donde están las viejas?
0 K 12
#4 unocualquierax
130.000 euros de sueldo !!!
2 K 26
#14 tierramar
¿Ya se lo merecen? En un pais en que los 2 partidos corruptos siguen teniendo el poder, salen de rositas de las corruptelas,...
0 K 17
aupaatu #3 aupaatu
El tribunal de cuentas que sustituye al judicial y en el que se cambian los cromos el bipartidismo.
1 K 15
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Mi primo se las hace por 100€. Bueno, por 150€, contando mi comisión.
0 K 15
#11 Jodere
#2 Eres el hermano de Ayuso. xD
0 K 9
Dene #10 Dene
el primer error es llamar a ese .... grupo ..... "Tribunal"
0 K 12
timeout #8 timeout
Bueno con ese sueldo pueden llevar una y las medallas que quieran.
0 K 10
#12 sorecer
Sabéis por qué en esa foto el más joven tiene 200 años? Porque hay mucha gente de 30 que sabría hacer ese trabajo muy bien y no ir 3-6 años retrasado en los informes.

Es porque el tener amigos que te pongan ahí, cuesta años hacerlos y saber que eres el adecuado para pagar por esos favores.
0 K 10
Rogue #13 Rogue
Estos son los que comen en un tres estrellas Michelin y lo meten en dietas?
0 K 7

menéame