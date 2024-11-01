edición general
Pedro Sánchez quiere la independencia de la UE. Los líderes de la UE intentan silenciarlo. (Eng)

Según se informa, los líderes conservadores europeos se están preparando para tender una emboscada al presidente del Gobierno español en la cumbre del Consejo Europeo de mañana, reprendiéndole por negarse a seguir la línea de las exigencias de Trump respecto a la OTAN.

#4 soberao
Lo de medir la aportación en el PIB es una trampa para que parezca que todos aportan lo mismo cuando la realidad es que España por su PIB siempre va a aportar más que un país de los países nórdicos, donde hay comunidades españolas con más habitantes que países como Finlandia, Noruega, etc.
Encima el gasto en esa zona es mayor porque tienen a los rusos, hay tropas españolas en el báltico pero no hay nórdicos en el Mediterráneo que "ellos son pocos y necesitan a sus tropas en su territorio".
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y ya sabemos que POX se quiere postrar a los pies de Trump. De hecho ya anda por allá Lady Menguele.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 El PP también es lameojete de Trump
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

POX = PP + VOX
#3 lordban
"líderes conservadores europeos"

Joder qué perdida va la gente. Son lideres neoliberales globalistas, eso no tiene nada de conservador.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
¿Cuanto tiempo va durar la servidumbre de Europa a EE.UU.? La forma de hablar de Trump es como si los países integrantes de Europa no fueran libres y dueño y dependan de EE.UU.
