Pedro Sánchez quiere la independencia de la UE. Los líderes de la UE intentan silenciarlo. (Eng)

Según se informa, los líderes conservadores europeos se están preparando para tender una emboscada al presidente del Gobierno español en la cumbre del Consejo Europeo de mañana, reprendiéndole por negarse a seguir la línea de las exigencias de Trump respecto a la OTAN.
Encima el gasto en esa zona es mayor porque tienen a los rusos, hay tropas españolas en el báltico pero no hay nórdicos en el Mediterráneo que "ellos son pocos y necesitan a sus tropas en su territorio".
POX = PP + VOX
Joder qué perdida va la gente. Son lideres neoliberales globalistas, eso no tiene nada de conservador.