65
meneos
291
clics
Fallece Tejero, el ejecutor del intento de golpe de estado del 23 F
Ha fallecido Tejero, con 93 años. Fue el ejecutor del intento de golpe de estado del 23F
tejero
fallecimiento
#1
valandildeandunie
Quién quiere una copita de champagne del bueno que acabo de descorchar?
13
K
165
#30
Somozano
#1
Por un señor que murió en su cama con 93 años?
Y cobrando su pensionaca
Otra victoria antifascista de la izquierda
3
K
19
#31
kratos287
#1
no celebro cuando estos HDGP mueren de viejos.
0
K
10
#34
poyeur
#1
Yo me he puesto este tema de Los Gandules
youtu.be/DPhQccwMFgU?si=GlMrLaun7AVs1Z5r
1
K
14
#46
RoyalPirate
#34
yo me he puesto este biopic:
youtu.be/jWe66C0m1ys?si=FXajKvWZ-fwLlMxJ
0
K
9
#9
Sergio_ftv
Será recordado por lo que hizo, traicionar a España, a los españoles, a la Constitución y a la libertad.
10
K
122
#11
Baalverith
#9
Cumple todas las condiciones para ponerle una calle en Madrid!
7
K
74
#40
Somozano
#11
Curiosamente un colaborador de Franco sigue teniendo calle en Madrid
Avenida del General Perón
Que curioso señoooooora
La izquierda nunca ha protestado
0
K
6
#44
juanju_carretero
#40
el Peronismo es el fascismo mas autentico fuera de Italia, con su parte socialista, su parte autoritaria, su parte nacionalista
0
K
6
#22
TripleXXX
#9
Yo lo recuerdo mas como marioneta pringá.
0
K
9
#3
lonnegan
*
Un facha muerto, abono para mi huerto
9
K
99
#41
themarquesito
#3
¿Por qué querrías contaminar tu huerto con residuos altamente tóxicos?
1
K
29
#2
migrad
Pues queda uno para que se levante el secreto sobre el 23F.
9
K
94
#6
trasparente
#2
Eres un iluso, lo prorrogarán porque patata.
3
K
33
#10
migrad
#6
no me extrañaría. Aunque el PNV siempre ha presionado bastante para que se levantara el secreto sobre el 23F. Llegado el momento imagino que presionarán más de lo habitual para que se cumplan esas promesas.
1
K
22
#33
Somozano
#10
Siempre les pueden regalar un palacete en Londres o Roma
0
K
6
#26
viiictor
#6
pacopepe!
0
K
6
#14
Torrezzno
#2
A ver cuando se anima el gobierno, hay tantisimo papel oculto que no sabrán ni por donde empezar
1
K
32
#18
Libre_albedrío
#2
Hasta que no muera el delincuente emérito, no creo que se levante nada.
2
K
13
#42
tetepepe
#2
Algún oportuno incendio, terremoto, derrumbe, inundación o lo que sea lo impedirá, que no te quepa duda.
0
K
7
#43
leader
#2
Juan Carlos?
0
K
10
#8
cocolisto
Mucho ha tardado para todo el mal que ha infligido.
1
K
32
#7
Caresth
Hay que ver el daño que le hizo su paso por la cárcel. Eso te arruina la salud.
3
K
28
#13
cajadecartonmojada
#5
#7
Sí, lo pasó muy mal en la cárcel el pobre.
www.infolibre.es/politica/comoda-celda-tejero-paso-apenas-anos-despues
2
K
37
#20
tul
*
#13
los otros no lo pasarian peor pero como no estuvieron ni 3 meses dentro parece que no ha quedado documentado, y eso los que llegaron a entrar. Muy ejemplar todo
0
K
12
#37
Caresth
#13
Ya ves, 93 años, muerte claramente prematura.
0
K
10
#16
angelitoMagno
Una sentada de silencio en su honor
1
K
26
#15
pazentrelosmundos
Bien muerto está...
1
K
26
#5
tul
el mas tonto de los malnacidos que participaron, lo dejaron tirado como a una colilla, espero que tomen nota los proximos candidatos a realizar su funcion.
1
K
21
#35
kratos287
#5
Que tomen nota, dice... Si a duras penas saben leer, van a saber escribir.
0
K
10
#4
estemenda
Mucho venía durando.
1
K
18
#12
Naranjin
Hip Hip hurra!!
1
K
13
#21
chocoleches
Enésimo facha que muere de viejo en su cama. Así no se soluciona nada.
0
K
12
#23
mencabrona
me acaba de decir mi compañero de trabajo que se habia muerto Fernando Tejero.... estaba que no daba crédito...
1
K
11
#19
FueraSionistasdeMeneame
¿Que el hijo puta este aun estaba vivo?
0
K
10
#28
j-light
Que tanta paz lleve como paz deja
Dos pensamientos:
1. Gutiérrez Mellado y sus dos pares
2. ¿Alguno hoy descansará más tranquilo porque el silencio es ahora eterno? O habrá dejado algo por escrito que inculpe a alguien del golpe, como siempre se ha dicho.
0
K
10
#39
Nitros
Descanse en paz.
0
K
9
#45
oceanon3d
¿Me tiene que salir un DEP para cumplir con el estándar de cinismo que se espera de mi? ... va a ser que no.
0
K
8
#32
Libelulo
*
Ya falta que muera el responsable detrás del 23-F pero está fuera de España.
0
K
7
#17
kobofen
Todo el mundo al suelo.
Aquí no pasa nada.
0
K
7
#29
Anais33
Era muy religioso? Que sepa que aunque le hayan dado la extrema unción está en el infierno, estoy segurísima, vamoos
0
K
7
#36
Professor
#29
Acabo de hablar personalmente con el responsable y me dice que no está registrado allí.
0
K
5
#24
Ganpalo
jejje, monigote para despistar. ¿Alguno se sigue creyendo el bulo jejeje??? DEP.
0
K
6
#38
OTANASIA
Llevaba el 23 marcado. ¿Esto no será otro montaje?
0
K
6
#27
bodegas1960
Descansamos en paz...
0
K
6
#25
Professor
Siempre a sus órdenes, mi Teniente Coronel.
Presente!!!!
Arriba España, Viva España.
0
K
5
