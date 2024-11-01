edición general
11 meneos
60 clics
LaLiga envía "advertencias" a pequeños comercios que se quejan por ser bloqueados

LaLiga envía "advertencias" a pequeños comercios que se quejan por ser bloqueados

Quejarse en las redes sociales de que el bloqueo que ejecutan LaLiga y Movistar impide a los clientes acceder a tu comercio online, tiene consecuencias. Las está sufriendo Pilar Martín, gerente de la tienda LB Store GR, aunque ella es solo el último caso de varios. Lejos de conseguir que el bloqueo deje de afectar a su web, Pilar ha recibido como respuesta una carta certificada firmada por LaLiga. El texto incluye una imagen con las IPs que según LaLiga emitían los contenidos de su propiedad.

| etiquetas: laliga , piratería , fútbol , bloqueos , cloudfare
11 0 0 K 126 actualidad
7 comentarios
11 0 0 K 126 actualidad
Unregistered #1 Unregistered *
Aquí las disculpas de LaLiga :wall:  media
2 K 36
Veelicus #2 Veelicus
Pues con esa carta y un buen abogado esa mujer puede denunciar a LaLiga por acceder a sus IPs sin orden judicial.
0 K 14
Elrosquasard #3 Elrosquasard
#2 Tienen un auto judicial que obliga a los ISP que identifique a esos usuarios.
0 K 7
#4 migrad *
#2 y #3 no tiene nada que ver con los usuarios. Están bloqueando la IP de la web del negocio de la mujer, solo porque probablemente tenga la web en un hosting compartido con otras tantas webs o bien sea una IP de Cloudflare que dan servicio también a tropecientas webs.

#3 la sentencia no hablaba de identificación de usuarios, si no de poder bloquear las IPs en las que se detectase que se estaba realizando una comunicación pública del contenido de la LaLiga (aquí ni de derechos de autor sería correcto hablar, menos de propiedad intelectual que no existe en España. Aquí se dividen en tres derechos: imagen, autor y marca).
0 K 10
#5 Semar80
#2 Tu sabes que todo dominio web tiene asociada una IP? Y que esa IP es pública para todo el mundo (sino ninguna pagina web funcionaria)?

Que significa para ti "acceder a sus ips sin orden judicial"? o_o
0 K 6
#7 PerritaPiloto
#2 Las IP no son secretas. Es más, esas IP son compartidas, porque el comerciomestaria usando cloudflare o algo semejante. Les protege contra ataques de denegación de servicio filtrando tráfico malicioso, pero claro el que emitía filtbolmoirsta también usa cloudflare, aunque sea para esconderse o protegerse también de tráfico malicioso.
0 K 9
#6 Ominous
Que hijos de puta. Cuando crees que no te pueden dar más asco se superan.
0 K 10

menéame