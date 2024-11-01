LaLiga envía "advertencias" a pequeños comercios que se quejan por ser bloqueados

Quejarse en las redes sociales de que el bloqueo que ejecutan LaLiga y Movistar impide a los clientes acceder a tu comercio online, tiene consecuencias. Las está sufriendo Pilar Martín, gerente de la tienda LB Store GR, aunque ella es solo el último caso de varios. Lejos de conseguir que el bloqueo deje de afectar a su web, Pilar ha recibido como respuesta una carta certificada firmada por LaLiga. El texto incluye una imagen con las IPs que según LaLiga emitían los contenidos de su propiedad.