PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

PP y Vox frenaron este miércoles la creación de una comisión de investigación en las Cortes sobre los incendios forestales de este verano en Castilla y León porque, según los 'populares', ya «ha habido oportunidad de preguntar» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno monográfico de finales de agosto, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una veintena de preguntas orales y cuatro proposiciones no de ley en lo que va del actual periodo de sesiones;