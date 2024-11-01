edición general
PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

PP y Vox frenaron este miércoles la creación de una comisión de investigación en las Cortes sobre los incendios forestales de este verano en Castilla y León porque, según los 'populares', ya «ha habido oportunidad de preguntar» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno monográfico de finales de agosto, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una veintena de preguntas orales y cuatro proposiciones no de ley en lo que va del actual periodo de sesiones;

yoma #1 yoma
Parece que se muerden pero luego comen juntos.
karakol #4 karakol
Frenan la comisión de los incendios, frenan la comisión del cribado y la de la dana no pudieron porque era demasiado gordo.

No es que la izquierda sea moralmente superior, es que la derecha es moralmente miseria pura.
#6 Jarod_mc
#4 son delincuencia en política
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Pero no era culpa del gobierno central por no dotarles de recursos?
#2 lamarisevadecañas
Sorpresa!!!!
sotillo #8 sotillo
#2 Que les voten todavía
Aiden_85 #7 Aiden_85
Qué fácil es pedir una comisión de investigación cuando eres oposición y qué fácil es negarla cuando tienes el poder. Sin embargo, los argumentos tanto de oposición como mandatario para negar/pedir siempre son los mismos. Pero siempre son aplaudidos tanto por unos como por otros, y al final siempre pierden los mismos. Ni los casinos lo tienen tan bien montado.
#5 Jarod_mc
JODEOS
