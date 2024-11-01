edición general
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"

Lo de los agitadores mediáticos de la ultraderecha acosando a políticos y periodistas de izquierda y persiguiéndoles por la calle está sobrepasando todos los límites de lo tolerable.

#1 Leon_Bocanegra
Este es lo que los subnormales de derechas llaman "periodismo combativo".
#3 Pivorexico
Ndongo debería ser expulsado del país,pues no se integra.
#2 Hoypuedeserungrandia
Entiendo que Rufian tiene que controlarse y la verdad es que lo consigue, pero mas de una persona, cuando le acusan de ser infiel a su mujer por estar bailando y además mención al hijo, perdería el control y le daría una buena paliza al hijo de p.ta de Ndongo.
