12
meneos
150
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
Lo de los agitadores mediáticos de la ultraderecha acosando a políticos y periodistas de izquierda y persiguiéndoles por la calle está sobrepasando todos los límites de lo tolerable.
|
etiquetas
:
ndongo
,
acoso
,
rufián
,
lamentable
10
2
0
K
138
actualidad
3 comentarios
10
2
0
K
138
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
Este es lo que los subnormales de derechas llaman "periodismo combativo".
2
K
37
#3
Pivorexico
Ndongo debería ser expulsado del país,pues no se integra.
1
K
24
#2
Hoypuedeserungrandia
Entiendo que Rufian tiene que controlarse y la verdad es que lo consigue, pero mas de una persona, cuando le acusan de ser infiel a su mujer por estar bailando y además mención al hijo, perdería el control y le daría una buena paliza al hijo de p.ta de Ndongo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
