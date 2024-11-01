edición general
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós

Prácticamente lo que ha pasado en el Louvre, pero con Bonilla y Pajares.

JohnSmith_ #2 JohnSmith_
Ei!, Copilot!. Dime como se llamaba el personaje musulman de la pelicula "MakiNavaja"
#3 surco
#2 Señor musulmán de material orgánico reciclable. En los 80, el moromierda.xD
JohnSmith_ #5 JohnSmith_
#3 Le he preguntado por curiosidad y esto si que lo contesta. Acto seguido le he vuelto a preguntar por el gato de Lovecraft y: "Me gustaría mucho ayudar, pero parece que este tema está fuera de mis límites. ¡Lo siento!" xD
#6 Borgiano
#2 Hoy Ivá estaría canceladísimo.
#8 soberao
#6 No creo, la profesión de dibujante en El Jueves o en otra revista en este país nunca ha sido cosa de sueldos millonarios, sería igual más o menos.
#1 Albarkas
xD
placeres #4 placeres
Muy bien visto. jajaaj

...Manikanavaja maki poeta, el ultimo choriso que queda, el ultimo profeta. Semos preligrosos.

Que mala era la serie de televisión, pero igualmente que buenos momentos tenía.
#7 soberao
#4 La serie es mejor que la película. La de buenas tardes de domingo que me pasaba viendo la serie Makinavaja cuando la ponían en La 2. Que buenos ratos viendo la tele.
