11885
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
3195
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
5914
clics
Engañabobos
3430
clics
Nuevo bonus por entropía
4492
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
más votadas
359
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
596
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]
561
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
379
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
248
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
31
meneos
242
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
Prácticamente lo que ha pasado en el Louvre, pero con Bonilla y Pajares.
|
etiquetas
:
robo
,
museo
,
miro
,
película
26
5
0
K
249
ocio
8 comentarios
26
5
0
K
249
ocio
#2
JohnSmith_
Ei!, Copilot!. Dime como se llamaba el personaje musulman de la pelicula "MakiNavaja"
2
K
28
#3
surco
#2
Señor musulmán de material orgánico reciclable. En los 80, el moromierda.
4
K
41
#5
JohnSmith_
#3
Le he preguntado por curiosidad y esto si que lo contesta. Acto seguido le he vuelto a preguntar por el gato de Lovecraft y: "Me gustaría mucho ayudar, pero parece que este tema está fuera de mis límites. ¡Lo siento!"
2
K
31
#6
Borgiano
#2
Hoy Ivá estaría canceladísimo.
0
K
8
#8
soberao
#6
No creo, la profesión de dibujante en El Jueves o en otra revista en este país nunca ha sido cosa de sueldos millonarios, sería igual más o menos.
0
K
13
#1
Albarkas
0
K
20
#4
placeres
Muy bien visto. jajaaj
...Manikanavaja maki poeta, el ultimo choriso que queda, el ultimo profeta. Semos preligrosos.
Que mala era la serie de televisión, pero igualmente que buenos momentos tenía.
1
K
14
#7
soberao
#4
La serie es mejor que la película. La de buenas tardes de domingo que me pasaba viendo la serie Makinavaja cuando la ponían en La 2. Que buenos ratos viendo la tele.
1
K
16
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
