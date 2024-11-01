·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7321
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5099
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
4434
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4222
clics
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
4877
clics
Las mentiras de un grupo desokupa y la prensa contra un vecino de Puente de Vallecas (Madrid)
más votadas
527
La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana
389
PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»
306
El Parlamento de Israel vota a favor de la anexión de Cisjordania
287
Fallece Tejero, el ejecutor del intento de golpe de estado del 23 F
297
LaLiga envía "advertencias" a pequeños comercios que se quejan por ser bloqueados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
37
meneos
181
clics
Nazis en Vallecas
La versión que no verás en otros medios sobre los recientes sucesos en Vallecas.
|
etiquetas
:
resistencia
,
defensa
,
antifascista
,
sionazis
,
nazis
,
violencia
30
7
1
K
336
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
30
7
1
K
336
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mangione
Elon's negative of approval...
3
K
55
#5
yemeth
*
#1
No tiene que ver con la noticia de los escuadristas nazis yendo a Vallecas, pero es acojonante, tengo una cuenta en X con cero política y aquí la red social solo me manda al móvil notificaciones de tweets aleatorios en los que lo más a la izquierda son La Gaceta y Vito Quiles.
2
K
35
#6
Mangione
#5
Todas las redes sociales corporativas están haciendo lo mismo: Youtube, Facebook/Meta, Instagram, TikTok, etc. Llevo casi dos décadas en Youtube y la promesa del curado de contenidos gracias al algoritmo es sencilla y llanamente mentira cochina: a pesar de indicar constantemente lo que
no quiero ver
me siguen saliendo infinidad de contenidos misóginos y de ultraderecha.
Es una táctica clara de introducir con calzador el odio, porque saben que psicológicamente todo lo negativo nos pega…
» ver todo el comentario
1
K
25
#7
anamabel
#6
La libertad de prensa es en realidad la libertad del dueño de la prensa. Youtube te pondrá los contenidos que le salga del nabo a los dueños de Youtube. Bendita democracia liberal y propiedad privada de los medios de producción y comunicación
1
K
26
#3
NPCMeneaMePersigue
Nazis, sionistas, negacionistas del cambio climático, asaltando casas, presionando para no tomar medidas contra el cambio climático...
Adivina quién estuvo detrás de las presiones para no hacer nada el 29 de octubre en la riada de valencia
1
K
26
#9
JandePorer
Empiezo a leer el titular, me quedo en "Nazis en Vall..". Mi cerebro completa automáticamente con "Valladolid", por lo que sea...
0
K
7
#4
Veo
El problema está claro que no es la ocupación, si no la no-ocupación.
0
K
7
#8
capitan__nemo
#4
El problema es no poder tener vivienda a precio rezonable. Todo lo demas es derivado. Fascimo, nazismo, okupaciones, desokupas, alarmas antiokupa, sinhogarismo (homeless), chabolismo, ...
0
K
19
#2
Professor
*
"Cuando hay una vivienda vacia es mejor que la ocupen los vecinos de vallecas", dice la choni.
Ver estas petardas anónimas comentando en redes es muy interesante , antropológicamente. Porque realmente en su burbuja se creen que es legítimo robarle los muebles al señorito y meterse por el morro a vivir sin pagar en casas que no son tuyas.
3
K
-2
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es una táctica clara de introducir con calzador el odio, porque saben que psicológicamente todo lo negativo nos pega… » ver todo el comentario
Adivina quién estuvo detrás de las presiones para no hacer nada el 29 de octubre en la riada de valencia
Ver estas petardas anónimas comentando en redes es muy interesante , antropológicamente. Porque realmente en su burbuja se creen que es legítimo robarle los muebles al señorito y meterse por el morro a vivir sin pagar en casas que no son tuyas.