Nazis en Vallecas

Nazis en Vallecas  

La versión que no verás en otros medios sobre los recientes sucesos en Vallecas.

#1 No tiene que ver con la noticia de los escuadristas nazis yendo a Vallecas, pero es acojonante, tengo una cuenta en X con cero política y aquí la red social solo me manda al móvil notificaciones de tweets aleatorios en los que lo más a la izquierda son La Gaceta y Vito Quiles.
#5 Todas las redes sociales corporativas están haciendo lo mismo: Youtube, Facebook/Meta, Instagram, TikTok, etc. Llevo casi dos décadas en Youtube y la promesa del curado de contenidos gracias al algoritmo es sencilla y llanamente mentira cochina: a pesar de indicar constantemente lo que no quiero ver me siguen saliendo infinidad de contenidos misóginos y de ultraderecha.
Es una táctica clara de introducir con calzador el odio, porque saben que psicológicamente todo lo negativo nos pega…   » ver todo el comentario
#6 La libertad de prensa es en realidad la libertad del dueño de la prensa. Youtube te pondrá los contenidos que le salga del nabo a los dueños de Youtube. Bendita democracia liberal y propiedad privada de los medios de producción y comunicación
Nazis, sionistas, negacionistas del cambio climático, asaltando casas, presionando para no tomar medidas contra el cambio climático...

Adivina quién estuvo detrás de las presiones para no hacer nada el 29 de octubre en la riada de valencia :roll:
Empiezo a leer el titular, me quedo en "Nazis en Vall..". Mi cerebro completa automáticamente con "Valladolid", por lo que sea...
El problema está claro que no es la ocupación, si no la no-ocupación.
#4 El problema es no poder tener vivienda a precio rezonable. Todo lo demas es derivado. Fascimo, nazismo, okupaciones, desokupas, alarmas antiokupa, sinhogarismo (homeless), chabolismo, ...
"Cuando hay una vivienda vacia es mejor que la ocupen los vecinos de vallecas", dice la choni.

Ver estas petardas anónimas comentando en redes es muy interesante , antropológicamente. Porque realmente en su burbuja se creen que es legítimo robarle los muebles al señorito y meterse por el morro a vivir sin pagar en casas que no son tuyas.
