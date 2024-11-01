·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7266
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
4483
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
4073
clics
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
4801
clics
Las mentiras de un grupo desokupa y la prensa contra un vecino de Puente de Vallecas (Madrid)
3485
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
más votadas
465
La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana
330
PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»
242
Fallece Tejero, el ejecutor del intento de golpe de estado del 23 F
713
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
384
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
80
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
Es imposible hacer más el ridículo El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres
|
etiquetas
:
senado
,
ridiculo
,
rollan
,
feijo
8
2
0
K
126
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
126
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
doppel
*
Son garrapatas, no podemos esperar nada de ellos
0
K
20
#1
KaBeKa
Que mala es la hemeroteca para todos y que bien que exista para algunos.
0
K
10
#2
MTHRFCKR
Este tio es patetico y mintió con el CV, es indigno para semejante cargo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente