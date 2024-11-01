El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”

En el PP saltan las alarmas con la deriva de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Al líder de la oposición se le volvió a atragantar este miércoles su cara a cara con Pedro Sánchez durante la sesión de control. En un intento de arremeter contra el Ejecutivo a cuenta del lapsus de Yolanda Díaz, en el que se refirió por error a la continuidad del “Gobierno de corrupción” (en lugar de “Gobierno de coalición”).