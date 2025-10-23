edición general
El Parlamento de Israel vota a favor de la anexión de Cisjordania

El Parlamento de Israel vota a favor de la anexión de Cisjordania

Es una decisión no vinculante, pero que abre una polémica vía justo cuando Netanyahu se reúne con el vicepresidente JD Vance

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Se esperan las declaraciones desde la UE:

O en todo caso:

Una protesta muy mucho enérgica.
1 K 23
#2 unocualquierax
#1
Parece que las protestas enérgicas han quedado desactivadas.
Ha bastado el teatro "pacifista" de la cortísima tregua que han montado Trump y sus súbditos, para paralizar todas las protestas que ha habido días atrás por todo el mundo.
Israel reanuda el genocidio (si es que lo paró). A ver cómo reaccionamos. Hay que volver a la protesta.
0 K 7
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Aquí vemos cómo Israel hace caso omiso a la comunidad internacional. Europa si quiere ser un actor en Oriente Próximo tendría que condenarlo. Israel se ha saltado el orden internacional como siempre y Europa y EE.UU. lo acaban apoyando y nos hace cómplices de la barbarie y de los hechos consumados, deja a Europa en un papel irrelevante.
0 K 11
#5 tyrrelco
Esto es porque los cisjordanos han matado a tropecientosmilmillonesdeisraelies y hay que democratizar a eso diablos.
A ver qué excusa ponen los que apoyan a los sionistas.
0 K 11
manbobi #3 manbobi
Los nazis pacifistas de oriente se quieren anexionar Cisjordania desde hace décadas, lo hacen de manera ilegal desde hace décadas y se permite desde hace décadas.
0 K 10

