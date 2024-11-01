Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección  

Nacho Abad, con una pregunta que parecía inocente y de buen rollo pero cargada de clasismo, le preguntó a Pablo Fernández cuál era el periódico que más se vendía en su kiosco. La respuesta lo dejó fuera de juego: "Se vendía más el periódico local de León, que es El Diario de León, propiedad de un empresario que está condenado por la trama Gürtel, esa es la realidad y que, a día de hoy, se está sentando en el banquillo por corrupción", espetó el de Podemos. "Pablo, eres listo, que me cuelas el mensaje siempre. Un abrazo", despidió Abad