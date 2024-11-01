Colonos golpean a agricultores palestinos en video mientras crecen ataques a cosechas en Cisjordania

Colonos israelíes se abalanzaron esta semana sobre recolectores de aceitunas palestinos y activistas en la Cisjordania ocupada por Israel, golpeándolos con palos en un ataque que, según las autoridades de salud palestinos, se saldó con la hospitalización de al menos una mujer con heridas graves. “La violencia de los colonos se ha disparado en escala y frecuencia", señaló Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el territorio palestino, en un comunicado el martes.