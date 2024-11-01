edición general
Colonos golpean a agricultores palestinos en video mientras crecen ataques a cosechas en Cisjordania

Colonos israelíes se abalanzaron esta semana sobre recolectores de aceitunas palestinos y activistas en la Cisjordania ocupada por Israel, golpeándolos con palos en un ataque que, según las autoridades de salud palestinos, se saldó con la hospitalización de al menos una mujer con heridas graves. “La violencia de los colonos se ha disparado en escala y frecuencia", señaló Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el territorio palestino, en un comunicado el martes.

| etiquetas: colonos , israel , palestina , cisjordania , aceituna , agresiones , agricultores
#2 albx
Todos aquellos que defiendan o cierren los ojos a la colonización de Cisjordania son cómplices de limpieza étnica.
#4 eipoc *
#2 se te ha olvidado decir que todos los que rechacen la legítima defensa armada del pueblo palestino también son cómplices. Les niegan un derecho, reconocido por las leyes internacionales, el derecho a defenderse de sus colonos, a defender a su familia, a tomar las armas en nombre de todos los niños, mujeres y resto de personas que son blanco de una invasión y un exterminio.
strike5000 #5 strike5000 *
#2 Estoy totalmente de acuerdo, de verdad. Ahora pregunto (y no digo que tú lo afirmes), ¿justificaría esto un nuevo 7-O?
#3 soberao
Aquí ningún telediario o medio importante sacará esta noticia que pone mal a nuestro socio genocida de Eurovision.
Todos sabemos que en Israel tienen el culo luminoso y son "victimas" del Holocausto.
Aokromes #1 Aokromes
terroristas sionistas tendria que decir el titular.
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#1 paramilitares que deberian ser ejecutados en legítima defensa y dejados al sol, sin medias tintas. Pero con un merkava a 200 metros pueden permitirse esto y más.
