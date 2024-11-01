El Mossad israelí estuvo en contacto desde el principio con los asesinos del primer ministro italiano Aldo Moro

Eric Salerno, un periodista itinerante que cubrió a los principales políticos de Italia explica a The Grayzone cómo su país quedó reducido a un “portaaviones” conjunto estadounidense-israelí, y plantea preguntas inquietantes sobre el papel israelí en el asesinato del primer ministro Aldo Moro. Moro, posiblemente el líder más importante de Italia, se convirtió en una piedra en el zapato para las poderosas fuerzas que buscaban mantener a su país firmemente anclado en el bloque prooccidental.