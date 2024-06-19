Bacterias resistentes a los antibióticos en el 71% de la carne de pollo de Lidl: preguntas y respuestas · Maldita.es

“Más del 70% del pollo de Lidl está contaminado”. “Cuidado con las bacterias resistentes del pollo de Lidl”. Estos son los mensajes que se están replicando en redes a raíz de una investigación para la que se han analizado muestras del pollo comercializado en supermercados Lidl de cinco países europeos. Estas son algunas cosas que debes saber sobre esta investigación, sus resultados y lo que se está diciendo tras su publicación.
Está ahora en portada una ""noticia"" de hace más de un año.
No nos flipemos con algunas noticias, que estás tragando bacterias incluso mientras escribes esto.
“ Las bacterias detectadas son habituales en la carne de aves de corral y sus riesgos para la salud se reducen con el cocinado, la higiene y las medidas de seguridad alimentaria”