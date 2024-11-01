edición general
El pollo del Lidl está contaminado por bacterias multirresistentes: el 71% del pollo del Lidl español analizado contiene bacterias productoras de BLEE y el 25% contiene MRSA [ENG]

El análisis microbiológico europeo del pollo del Lidl revela que la mayoría de estos especímenes está contaminado por bacterias portadoras de genes de resistencia a antibióticos como enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro ampliado (BLEE) o Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA). De las muestras analizadas destacan las del Lidl español donde hasta un 71% y un 25% de los productos estarían contaminados por BLEE y MRSA, respectivamente. Otros análisis fueron la detección de Salmonella, Campylobacter o Listeria.

Iori #2 Iori *
24 muestras de pollo recolectadas en España: "el 71% del pollo del LIDL español".
#7 Leclercia_adecarboxylata *
#2 Tabla de las 142 muestras de pollo analizadas procedentes de 5 países.

El 39% tiene BLEE y el 20% MRSA.  media
Sandman #10 Sandman
#7 83% con gérmenes fecales... ñam, ñam {0x1f61b}
#14 detectordefalacias
#2 Si mira, te explico, eso significa que, de las 24 muestras aleatorias, por lo menos 17 estaban infectadas.

A ti te parecerá de chiste, pero es bastante grave.

A mí sin embargo lo que me parece de chiste es que una empresa esté atentando contra la salud de la población y vengan "enteraos" a defenderla.
Moderdonia #1 Moderdonia
Por eso yo solo le pillo pollos al Rulas.
Gry #15 Gry *
¿Como se compara con el pollo de otros supermercados o el de las carnicerías?
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Habrá que clorarlo.:troll:
#5 detectordefalacias
Pues se le tendría que caer el puto pelo al los responsables.

Delito contra la salud pública de puto libro.
Lenari #9 Lenari
#5 ¿Por qué? Llevan bacterias premium, de mucha mejor calidad que las bacterias low-cost, que se mueren con cualquier antibiótico cutre.
pitercio #3 pitercio
Suena nutritivo, dieta variada con un solo producto.
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica
Hay que tener mucho cuajo para comerse un pollo del supermercado.
Lenari #6 Lenari
The X-Chicken :-D
Rudolf_Rocker #11 Rudolf_Rocker *
Y el 81% contaminado de E. coli
maquingo #16 maquingo
Ese pollo blanco.......
#13 bacilo
Más nocivo que una lechuga de Chernobil
#8 ContracomunistaCaudillo
Ahora entiendo las ofertas de pollo que estaban lanzando en tv
