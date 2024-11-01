El pollo del Lidl está contaminado por bacterias multirresistentes: el 71% del pollo del Lidl español analizado contiene bacterias productoras de BLEE y el 25% contiene MRSA [ENG]

El análisis microbiológico europeo del pollo del Lidl revela que la mayoría de estos especímenes está contaminado por bacterias portadoras de genes de resistencia a antibióticos como enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro ampliado (BLEE) o Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA). De las muestras analizadas destacan las del Lidl español donde hasta un 71% y un 25% de los productos estarían contaminados por BLEE y MRSA, respectivamente. Otros análisis fueron la detección de Salmonella, Campylobacter o Listeria.