Pedro Sánchez planea acabar con los cambios de hora e imponer una noche sin fin de oscuridad insondable

El Gobierno de España ha reabierto este lunes un debate europeo, el del cambio de hora. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de eliminar definitivamente este ajuste estacional a partir de 2026 con la única intención de alargar su presidencia hasta 2031, en lo que muchos expertos consultados consideran que será una “noche sin fin, de una oscuridad húmeda y pegajosa, insondable, que alejará a España de la senda de la luz y la sumirá para siempre en las tinieblas”.

Comentarios destacados:    
Cuñado #2 Cuñado
La perra noxe.
7 K 87
wildseven23 #1 wildseven23
Ja, ja, ja, qué grandes.

Se la voy a mandar a algún amigo fachapobre, fijo que no pilla la ironía :->
5 K 77
txillo #10 txillo
#1 esto ya lo hizo el Señor Burns.
0 K 11
RegiVengalil #12 RegiVengalil *
#1 no sé si ironía, pero gracia, no tiene ninguna.

Y que gente "de izquierdas" "progresista" vea tan gracioso aguantar un gobierno sin presupuestos que se arrastra por unos mesecitos más en el cargo me parece para llorar, sinceramente

Tristísimo, dignidad cero :palm:
1 K 5
luspagnolu #4 luspagnolu
Lo sabía: "EL PRESIDENTE ROBARÁ MILLONES DE HORAS A TODOS LOS ESPAÑOLES CADA AÑO QUE PROBABLEMENTE VAYA A REGALAR A BEGOÑA GÓMEZ."
3 K 51
Sandilo #3 Sandilo
Pocas horas cambia para lo guapo que es.
2 K 31
#5 Leon_Bocanegra
En Madrid, el Sol saldría en torno a las 12:30 en invierno y se pondría sobre las 12:45 del día anterior.
En Galicia, donde el amanecer ya es más tardío, el Sol no aparecería hasta las el 2 de octubre de 2078.
En Barcelona, amanecería hacia las 08:10 y anochecería sobre las 17:30 horas. Ahí todo normal, como siempre. (Ya se sabe para quién trabaja este presidente).
1 K 21
#6 SantanaS
Me cago en el misterio...  media
1 K 15
capitan__nemo #8 capitan__nemo
El black dog trabaja para los vampiros reptilianos extraterrestres nazis de extrema derecha  media
0 K 15
jm22381 #9 jm22381
Si sirve para atar a la ultraderecha en las tinieblas me parece bien que atardezca antes en verano :troll:
0 K 15
#11 EISev
Antigua, falta la torre del IE ahí en medio :troll:
0 K 15
Lyovin81 #7 Lyovin81
Si quiere hacerlo bien, tiene que capturar a los últimos unicornios.
0 K 7

