El Gobierno de España ha reabierto este lunes un debate europeo, el del cambio de hora. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de eliminar definitivamente este ajuste estacional a partir de 2026 con la única intención de alargar su presidencia hasta 2031, en lo que muchos expertos consultados consideran que será una “noche sin fin, de una oscuridad húmeda y pegajosa, insondable, que alejará a España de la senda de la luz y la sumirá para siempre en las tinieblas”.
| etiquetas: pedro , sánchez , fin , cambios , hora , noche , oscuridad , insondable
Se la voy a mandar a algún amigo fachapobre, fijo que no pilla la ironía
Y que gente "de izquierdas" "progresista" vea tan gracioso aguantar un gobierno sin presupuestos que se arrastra por unos mesecitos más en el cargo me parece para llorar, sinceramente
Tristísimo, dignidad cero
En Galicia, donde el amanecer ya es más tardío, el Sol no aparecería hasta las el 2 de octubre de 2078.
En Barcelona, amanecería hacia las 08:10 y anochecería sobre las 17:30 horas. Ahí todo normal, como siempre. (Ya se sabe para quién trabaja este presidente).