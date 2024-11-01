Pedro Sánchez planea acabar con los cambios de hora e imponer una noche sin fin de oscuridad insondable

El Gobierno de España ha reabierto este lunes un debate europeo, el del cambio de hora. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de eliminar definitivamente este ajuste estacional a partir de 2026 con la única intención de alargar su presidencia hasta 2031, en lo que muchos expertos consultados consideran que será una “noche sin fin, de una oscuridad húmeda y pegajosa, insondable, que alejará a España de la senda de la luz y la sumirá para siempre en las tinieblas”.