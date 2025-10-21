La Junta de Andalucía reconoce ahora que han desaparecido pruebas en los portales donde los pacientes tienen su historial médico

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, debido a un "importante incremento" en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en "momentos puntuales", se ha producido una "incidencia técnica" que impide el acceso "temporal" a imágenes e informes médicos. Más de siete horas ha tardado la Junta de Andalucía en reconocer lo que llevan días denunciando varias mujeres: la desaparición de informes médicos en los portales donde los pacientes tienen su historial