La Junta de Andalucía reconoce ahora que han desaparecido pruebas en los portales donde los pacientes tienen su historial médico

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, debido a un "importante incremento" en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en "momentos puntuales", se ha producido una "incidencia técnica" que impide el acceso "temporal" a imágenes e informes médicos. Más de siete horas ha tardado la Junta de Andalucía en reconocer lo que llevan días denunciando varias mujeres: la desaparición de informes médicos en los portales donde los pacientes tienen su historial

XtrMnIO
O sea, que los han borrado, y han cometido un delito, un delito muy grave.

Espero que haya algún juez decente en España que haga justicia (pero creo que voy a tener que esperar sentado...).
10 K 92
#6 fremen11
#5 Llevan mas de 7500 asesinados y ninguno de los responsables ha dimitido o lo han juzgado
frg
frg
#5 Te va a dar igual. Siempre que ocurre una cagada en el sistema sanitario se encarga a "una persona de confianza" manipular los datos y cambiar hasta los backups. Dudo que algún juez tenga el valor de incautar los backups de larga duración que tienen que estar en una caja fuerte y comprobar la veracidad de los datos con alguien externo. Eso contando que esos backups existan y no si hayan corrompido o manipulado ya.
Dene
Dene
#14 backups en caja fuerte... hará mas de 20 años que esas cosas no existen en instalaciones serias... distribuidos en varias ubicaciones seguras si, pero en cajas fuertes? me parece que te quedaste en el siglo XX con cintas y cajas ignífugas y todo eso...
thorpedo
thorpedo
#14 si no recuerdo mal no es tan fácil porque creo que por ley los datos sanitarios están en discos worm y el tema de respaldo de datos es obligatorio
oceanon3d
oceanon3d *
En resumen que lo que denuncia ante la fiscalía la asociación de mujeres es verdad y los han pillado intentado manipular los datos y por ende cometiendo un delito de ocultación de pruebas.

Moreno calienta que vas p'alante.

Como será lo de Andalucía para que lleguen a estos extremos. Y lo de Madrid, Murcia, Valencia y demás negando los datos más de lo mismo.,
karakol
karakol
La que estás liando, Moreno.  media
mariKarmo
mariKarmo *
Jugar con la salud y la vida de la gente es lo más miserable e inmoral en lo que el ser humano puede caer.

Y estamos permitiendo que este tipo de gente nos gobierne y dirija.

Es meternos un tiro en el pié.
3 K 53
#32 Albarkas
#16 El problema es que entiendan sus votantes que en el PP no hay gente capacitada para gestionar sin robar ni permitir que la gente muera.
1 K 27
#21 harverto
Esto lo voy a tener que repetir mucho:
Votar al PP es intento de homicidio.
pitercio
pitercio
A ver, todo el mundo sabe que si hay algo en lo que los pepes son líderes mundiales, además de robo o crimen, es en destrucción de pruebas.
4 K 33
#25 Suleiman
Menuda casa de putas.... Un descontrol de cojones, pero sobretodo la culpa es de otros, y que amama no moleste que no para de tocar las narices.... Puto asco.
1 K 33
Glidingdemon
Raro, seguro que al final la culpa será del perro, ya buscarán algo desde Génova 13.
3 K 33
BastardWolf #8 BastardWolf
#2 pfff, que va, la culpa como siempre sera del pobre informatico
2 K 32
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#8 pero eso ya será al final, primero a que lanzar la piedra al muñeco, luego ya al primer gilipollas presente.
tul
tul #18 tul
#2 destruir pruebas no es delito, siempre que seas del partido podrido claro.
1 K 18
ChingPangZe #30 ChingPangZe
Típico proceder pepero

1) no no, eso no es verdad.
2) bueno puede que un poquito si se ha borrado
3) sentimos lo ocurrido pero es que patatas
4) perro Sánchez, eta, bildu,
1 K 29
meroespectador #13 meroespectador
Que hijos de la gran puta pillados con las manos en la masa...
1 K 18
Milmariposas #4 Milmariposas
No sé si algo tan gordo no se podría llevar ante la justicia. Han puesto miles de vidas en peligro por omisión del deber de socorro. Algún especialista por aquí que pueda aclararlo?
1 K 18
Machakasaurio
#4 Mazón sigue libre...
#4 Mazón sigue libre...
1 K 27
angelitoMagno #1 angelitoMagno
La culpa es de AWS :troll:
Spirito
Spirito #27 Spirito
#1 La culpa es de MnM que es muy rojo aún.
1 K 29
#10 Pivorexico
El PP es dado a enterrar sus errores , literalmente .
0 K 12
SeñorPresunciones *
¡Magia! Son tus... ¡Simplemente magia!
¡Magia! Son tus... ¡Simplemente magia!
el_Tupac
el_Tupac #29 el_Tupac
Borrando historiales médicos de pacientes de cáncer para tapar su negligencia.

Criminales. Son putos criminales.
Winfield
Winfield #38 Winfield
En ClicSalud Andalucia hace cuatro días mi mujer estuvo mirando sus pruebas de imagen, y aparecían todas las mamografías.

Hoy le ha llegado la cita que le debía de haber llegado en Julio.

Curiosamente, hay una "incidencia temporal" que impide el acceso a las pruebas de imagen.

Pero en nuestro caso, hace dos años, le salió algo anormal en la mamografía y en dos días la vieron en la Unidad de Mama, donde nos dijeron que no era nada anormal, unas pequeñas inflamaciones en los conductos mamarios que no tenían mayor problema que alguna molestia pasajera.

En el caso de mi mujer, por suerte, el cribado funcionó bien.
reithor
reithor #15 reithor
Moreno es un mierdecilla. Una mijita de mierda. Y sus adláteres moscas revoloteantes.
Yonny
Yonny #17 Yonny
Esto es un delito MUY grave
frg
frg #20 frg
#17 No se si será grave, pero no es la primera vez y que yo sepa nadie ha acabado en la cárcel por nada similar.
oceanon3d
oceanon3d #23 oceanon3d *
#17 Los han pillado con el carrito de los helados ... ahora el culpable sera el informático.

Esta película ya la hemos visto antes en el PP.

Lo que debe estar ocurriendo ahora mismo con los datos de Madrid, Valencia y Murcia, que se han negado a dar los datos al ministerio, no me lo puedo ni imaginar. Nada bueno.

Y los paperos sin reaccionar; antes era un "si me van robar que al menos son los míos" ahora han evolucionado a un "si me van a matar que al menos sean los míos"
2 K 25
#11 Raúl63
Al "sonrisas ya lo tenemos calado",o eso espero.
0 K 7
Andreham #22 Andreham
Nada, a lo mejor para 2035 sale el juicio.
0 K 7
#33 Albarkas
#22 y el juez será de los de: "el que pueda hacer, que haga..."
0 K 20
#28 JandePorer
Yo que he trabajado para el sector público en sanidad (mediante subcontrata como no podía ser de otra forma) os explico cómo pasan estas movidas. Pongamos que existe una gran empresa líder en fabricación de máquinas de diagnóstico y terapias varias. Las caras: la que te hace el TAC, radioterapia, resonancia magnética etc. Pongamos que esa compañía es Siemens. Pues Siemens le dice a la administración pública de la comunidad autónoma de turno que le hace descuentos golosos en las máquinas si…   » ver todo el comentario
Mimaus
Mimaus #36 Mimaus
#28 también pasa que compran una maquina de la ostia a una empresa *complaciente" y luego no contratan personal para manejarlas porque de los sueldos no pueden sacar más "complacencias". Y ahí está la máquina de radiología de parados después de habernos costado una millonada en precio y sobres y sin personal para manejarlas, mientras envían a los pacientes a otra privada "complaciente" para seguir pillando sobres.
0 K 7
#31 Spiker_
El titular es cuanto menos tendencioso y sensacionalista. Lo que han reconocido es que no han estado accesibles por un pico de demanda, algo plausible dado que el sistema se dimensiona para un tráfico y este con toda la situación ha subido.

“ ha informado de que, debido a un "importante incremento" en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en "momentos puntuales", se ha producido una "incidencia técnica" que impide el acceso "temporal" a imágenes e informes médicos.”
tatamka
tatamka #34 tatamka
Y yo que creía que esas de Madrid y Valencia no iban a ocurrir nunca en mi comunidad....
0 K 6

