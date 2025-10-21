La Junta de Andalucía reconoce ahora que han desaparecido pruebas en los portales donde los pacientes tienen su historial médico

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, debido a un "importante incremento" en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en "momentos puntuales", se ha producido una "incidencia técnica" que impide el acceso "temporal" a imágenes e informes médicos. Más de siete horas ha tardado la Junta de Andalucía en reconocer lo que llevan días denunciando varias mujeres: la desaparición de informes médicos en los portales donde los pacientes tienen su historial
Espero que haya algún juez decente en España que haga justicia (pero creo que voy a tener que esperar sentado...).
Moreno calienta que vas p'alante.
Como será lo de Andalucía para que lleguen a estos extremos. Y lo de Madrid, Murcia, Valencia y demás negando los datos más de lo mismo.,
Y estamos permitiendo que este tipo de gente nos gobierne y dirija.
Es meternos un tiro en el pié.
Votar al PP es intento de homicidio.
1) no no, eso no es verdad.
2) bueno puede que un poquito si se ha borrado
3) sentimos lo ocurrido pero es que patatas
4) perro Sánchez, eta, bildu,
Criminales. Son putos criminales.
Hoy le ha llegado la cita que le debía de haber llegado en Julio.
Curiosamente, hay una "incidencia temporal" que impide el acceso a las pruebas de imagen.
Pero en nuestro caso, hace dos años, le salió algo anormal en la mamografía y en dos días la vieron en la Unidad de Mama, donde nos dijeron que no era nada anormal, unas pequeñas inflamaciones en los conductos mamarios que no tenían mayor problema que alguna molestia pasajera.
En el caso de mi mujer, por suerte, el cribado funcionó bien.
Esta película ya la hemos visto antes en el PP.
Lo que debe estar ocurriendo ahora mismo con los datos de Madrid, Valencia y Murcia, que se han negado a dar los datos al ministerio, no me lo puedo ni imaginar. Nada bueno.
Y los paperos sin reaccionar; antes era un "si me van robar que al menos son los míos" ahora han evolucionado a un "si me van a matar que al menos sean los míos"
