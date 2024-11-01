edición general
Genocida no cumple su palabra

Genocida no cumple su palabra

Pese a que había firmado un alto el fuego días atrás, un genocida ha sido capaz de quedar mal delante de todo el mundo y no cumplir su palabra y ha violado el alto el fuego que firmó la semana pasada, según han reportado diversos medios internacionales. “El genocida ha quedado retratado como lo que es: una persona que no es digna de nuestra confianza”, reconocen algunos mandatarios europeos fuera de las cámaras.

etiquetas: internacional , diplomacia , humor
4 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
HA QUEDADO RETRATADO COMO UN MALQUEDA

¿os acordáis cuando EMT mandaba noticias de humor en lugar de noticias de actualidad? xD
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Como un malqueda, queda retratado como lo que es un asesino, elmundotoday no descubriendo nada nuevo.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Es algo que afecta a otros diarios del mismo estilo, esto es de The Onion cuando se firmó el acuerdo de paz: Israel acepta volver a matar palestinos con menor frecuencia.

theonion.com/israel-agrees-to-go-back-to-killing-palestinians-on-less-
#3 laruladelnorte
Si es que ya no te puedes fiar de nadie... ¬¬
