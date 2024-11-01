·
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
Lo que sí ha logrado la campaña es unir a todos en las redes, izquierdas y derechas, para criticarla. Entre las respuestas, "menuda tomadura de pelo" está entre las más suaves.
#1
meroespectador
*
El PSOE no se da cuenta que la gente no entiende su visión de un estado descentralizado federalista, muchas cosas que dependen de Comunidades y ayuntamientos parece que realmente dependen directamente del estado para ejecutarse pero no. El tema de la vivienda es el ejemplo perfecto. La planificación, legislación y el presupuesto puede ser estatal, pero la ejecución siempre va a tener que pasar por Comunidades y Aytos. que son los que tienen la gestión sobre el terreno.
2
K
35
#5
cenutrios_unidos
#1
Para todo lo demás 155.
0
K
16
#2
Borgiano
Es que es muy cabreante el video de las narices. En eso se gastan mi dinero esos hijos de la gran puta del ministerio más inútil de la retahila de ministerios inútiles que tenemos.
1
K
14
#4
guillersk
#2
¿ Incluyendo el de igual-da?
0
K
8
#3
Macnulti_reencarnado
La nueva ley de vivienda está a punto de dar frutos, un poco de paciencia.
0
K
6
