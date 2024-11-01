Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana

La Generalitat abrió una cuenta solidaria que prometió que destinaría a los afectados, pero no detalla en qué los ha gastado. Fuentes del Consell filtraron en marzo que sería para pymes y que lo gestionarían cuatro entidades que aseguran no saber nada de ese dinero.
