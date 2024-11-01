edición general
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana

Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana

La Generalitat abrió una cuenta solidaria que prometió que destinaría a los afectados, pero no detalla en qué los ha gastado. Fuentes del Consell filtraron en marzo que sería para pymes y que lo gestionarían cuatro entidades que aseguran no saber nada de ese dinero.

Supercinexin #3 Supercinexin
Hay que ser burro para meter dinero en cualquier cuenta de banco para la causa nosequé abierta por un derechista, llámese Alvise, llámese Javier Milei, llámese Carlos Mazón.
Mala #11 Mala *
#3 Tambien podría llamarse ministro Ábalos. ¡Que no le quito su interés a Mazón!
pepel #1 pepel
Pues que va a hacer, pagar las facturas del Ventorro.
karakol #7 karakol
Este miserable no solo no está en la cárcel, sigue siendo presidente de la Generalitat, y con el tratamiento de Molt Honorable, hay que joderse.

Y si acaba la legislatura se la va a quedar un sueldazo de 75.000€ por quince años, oficina, coche, chofer y mesa reservada a perpetuidad en el Ventorro, con la opción premium de acceso a las plantas superiores para ofrecer puestos de trabajo.
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Este tío tenía que estar en la cárcel. Y ahí está, como si nada hubiera pasado
Milmariposas #4 Milmariposas
Delaware? Panamá? :roll:
Cehona #6 Cehona *
Como en Madrid, que es eso de hacer seguimientos del dinero público gastado en el cumple de la frutera.
Ayusers a mi
XtrMnIO #9 XtrMnIO *
Pues repartirlos entre su banda.

Eso sí, aquí a los juecezuelos, ni están ni se los espera...
Gandark_S1rk #8 Gandark_S1rk
a ver si os creeis que maribel villaplana y los condecorados salen baratos
#5 Barriales
Reírse de los donantes.
Si este hijo de la grandisima puta, no ha caído ya, nada lo hara caer. Tiene mucha mierda de muchos.
repix #10 repix
TODAS sabemos qué ha hecho y, sobre todo, qué no ha hecho con ese dinero.
Donar es de tontas.
