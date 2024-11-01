edición general
Todas las veces que la APM ha callado ante la cacería de PP y Vox contra los periodistas de TVE

La asociación de periodistas ha cargado contra Óscar Puente mientras que, en los últimos meses, no se ha pronunciado sobre las campañas a Santaolalla, Ruiz o Intxaurrondo.

#1 vGeeSiz
es que esa gente no son periodistas, son activistas
oceanon3d #4 oceanon3d *
APM es un nido de periodistas estómagos agradecidos sin valor alguno. Dan vergüenza ajena desde siempre. Tienen el valor que el premio Planeta de este año.
#3 bizcobollo
Que sea un nido de fachas no creo que tenga nada que ver
JackNorte #6 JackNorte
Funcionan para lo que les pagan.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Que no es poco.
Magog #2 Magog
Viendo la intención al voto de Vox queda claro que de nada valen los desmentidos
#8 pirat
Los mejores periolistas sicarios en...
kinnikuman #5 kinnikuman
La gente: habla sobre la APM
Yo: "Sa matao Paco!", "Es de ser inútiles", "A robar carteras!"
www.youtube.com/watch?v=6eXG31O9mHU
