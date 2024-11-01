·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4739
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4594
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
4584
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4597
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3135
clics
Time lapse de la protesta "No Kings" en Chicago [ENG]
más votadas
656
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
282
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
318
La comunidad universitaria no descarta una huelga indefinida contra Ayuso
458
El pollo del Lidl está contaminado por bacterias multirresistentes: el 71% del pollo del Lidl español analizado contiene bacterias productoras de BLEE y el 25% contiene MRSA [ENG]
367
La Fiscalía abre dos investigaciones por la muerte de Sandra: a las presuntas acosadoras y al colegio las Irlandesas de Loreto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
24
clics
Todas las veces que la APM ha callado ante la cacería de PP y Vox contra los periodistas de TVE
La asociación de periodistas ha cargado contra Óscar Puente mientras que, en los últimos meses, no se ha pronunciado sobre las campañas a Santaolalla, Ruiz o Intxaurrondo.
|
etiquetas
:
apm
,
denuncias
,
silencios
,
cacería
,
pp
,
vox
,
tve
14
3
2
K
128
politica
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
2
K
128
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vGeeSiz
es que esa gente no son periodistas, son activistas
5
K
72
#4
oceanon3d
*
APM es un nido de
periodistas
estómagos agradecidos sin valor alguno. Dan vergüenza ajena desde siempre. Tienen el valor que el premio Planeta de este año.
1
K
28
#3
bizcobollo
Que sea un nido de fachas no creo que tenga nada que ver
1
K
27
#6
JackNorte
Funcionan para lo que les pagan.
0
K
12
#7
Antipalancas21
#6
Que no es poco.
0
K
20
#2
Magog
Viendo la intención al voto de Vox queda claro que de nada valen los desmentidos
0
K
10
#8
pirat
Los mejores periolistas sicarios en...
0
K
8
#5
kinnikuman
La gente: habla sobre la APM
Yo: "Sa matao Paco!", "Es de ser inútiles", "A robar carteras!"
www.youtube.com/watch?v=6eXG31O9mHU
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
periodistasestómagos agradecidos sin valor alguno. Dan vergüenza ajena desde siempre. Tienen el valor que el premio Planeta de este año.
Yo: "Sa matao Paco!", "Es de ser inútiles", "A robar carteras!"
www.youtube.com/watch?v=6eXG31O9mHU