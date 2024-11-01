El Gobierno aprueba la creación del Observatorio de la Vivienda Turística

El Consejo de Ministros aprobó hoy la creación del Observatorio de la Vivienda Turística, un laboratorio de análisis que estará adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo y que se encargará de elaborar un "atlas de intensidad turística" para conciliar mejor turismo y calidad de vida de los residentes. Según explicó Pedro Sánchez, el objetivo del nuevo observatorio será "dar transparencia y arrojar luz donde ahora mismo no la hay y, por tanto, conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes"