edición general
8 meneos
14 clics

El Gobierno aprueba la creación del Observatorio de la Vivienda Turística

El Consejo de Ministros aprobó hoy la creación del Observatorio de la Vivienda Turística, un laboratorio de análisis que estará adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo y que se encargará de elaborar un "atlas de intensidad turística" para conciliar mejor turismo y calidad de vida de los residentes. Según explicó Pedro Sánchez, el objetivo del nuevo observatorio será "dar transparencia y arrojar luz donde ahora mismo no la hay y, por tanto, conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes"

| etiquetas: gobierno , observatorio , vivienda , turística
8 0 0 K 89 actualidad
14 comentarios
8 0 0 K 89 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 j-light
Si a estas alturas no han observado el problema...
7 K 82
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Falta el Observatorio de la vivienda de estudiantes.
El Observatorio de la vivienda desacupada en el mundo rural.
El Observatorio de la vivienda VPO no construida
6 K 61
#1 sarri
Se ve que van de culo en el Ministerio de Vivienda (haciendo vídeos como si gobernasen otros) y no tienen tiempo para estas cosas
4 K 55
#8 Tronchador.
#1 Si fuesen los del ministerio los que hacen los vídeos.
0 K 8
Chinchorro #12 Chinchorro
#1 Si, como si las políticas de vivienda fueran cosa de las autonomías y los ayuntamientos en vez del gobierno central.
¡De locos!

:troll:
0 K 11
UnoYDos #2 UnoYDos *
Una de dos, o tienen algun amigo que se ha quedado sin trabajo. O llevan más de 10 años pasándose un problema grave por el forro de los cojones. Yo voto por las dos.
4 K 54
Garbns #4 Garbns
#2 Se acercan elecciones (o casi) , ahora es cuando hay que dar el callo para ver que en el siguiente gobierno sí que sí...
2 K 27
pablicius #6 pablicius
Cómo jode pagar impuestos para chiringuitos mierdosos como este.
5 K 48
Sandilo #9 Sandilo
Otro chiringuito zurdo para colocar a amiguetes y “sobrinas” de Ábalos a costa de nuestros impuestos.
1 K 22
StuartMcNight #10 StuartMcNight
Mira que monos. Todos los bots paguiteros a sueldo pagado con sobres del partido político que también viven de impuestos llegando coordinados a rebuznar la misma tontada.
1 K 22
desastrecolosal #13 desastrecolosal
#10 Os mean en la cara hermano
0 K 6
ChatGPT #7 ChatGPT *
… Ale, pues ya estaría solucionado el problema. A otra cosa de igual transcendencia, por ejemplo… el cambio horario
0 K 10
madeagle #11 madeagle
Que guay, van a observar de puta madre como sigue subiendo el precio y se destruye la oferta
0 K 10
#14 poxemita
Ahora se entiende mejor el anuncio, dentro de 30 el problema será el mismo porque siguen con observatorios.

Y no, dentro de 30 años el problema será otro en cuanto empiece a palmar la generación baby boom.
0 K 9

menéame