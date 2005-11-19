Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"

El actor Alberto San Juan, ganador de dos Premios Goya, ha analizado las causas y las consecuencias de que el 21,3% de la población crea que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Son datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja otro dato también llamativo: un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".