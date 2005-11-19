Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"

El actor Alberto San Juan, ganador de dos Premios Goya, ha analizado las causas y las consecuencias de que el 21,3% de la población crea que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Son datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja otro dato también llamativo: un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".
enfermos mentalesde encuestados que siempre salen en encuestas de diverso tipo, desde si Elvis sigue vivo en los 80 o que Israel no está cometiendo en Gaza. Es una franja que sabemos que no pueden ser considerados aptos para una sociedad funcional y que siempre está ahí.
Como curiosidad está cifra es más baja que en 2005.
