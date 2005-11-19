edición general
Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"

El actor Alberto San Juan, ganador de dos Premios Goya, ha analizado las causas y las consecuencias de que el 21,3% de la población crea que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Son datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja otro dato también llamativo: un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Verdaderofalso
El 21% de españoles quiere a la mujer sumisa en casa bajo el ordeno y mando del marido?

Curioso
K 33
robustiano
No le falta razón al tito Alberto, aunque se deja fuera a las víctimas de la ESO... :roll:
K 18
riz
"Es esa ignorancia asumida la que permite que un líder como Santiago Abascal mantenga que el gobierno de Sánchez es el peor en 80 años de historia. Un gobierno democrático, por funesto que te parezca, no es en ningún caso peor que una dictadura. A mi juicio hay una cosa muy elemental que no se dejó clara en la Transición y es que la Segunda República y el gobierno del Frente Popular podían parecerte un horror, pero habían sido elegido en las urnas, en unas elecciones, en unas elecciones democráticas y legales", insiste.
K 13
valandildeandunie
El 20% no deja de ser esa franja de enfermos mentales de encuestados que siempre salen en encuestas de diverso tipo, desde si Elvis sigue vivo en los 80 o que Israel no está cometiendo en Gaza. Es una franja que sabemos que no pueden ser considerados aptos para una sociedad funcional y que siempre está ahí.

Como curiosidad está cifra es más baja que en 2005.
www.elmundo.es/elmundo/2005/11/19/espana/1132371627.html
K 13

