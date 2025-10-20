·
14
meneos
145
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
Josema Yuste denuncia censura en el espectáculo… y usuarios en X le recuerdan que lleva años fuera de la primera línea ...
josema yuste
,
pedro sánchez
12 comentarios
#2
Chinchorro
Tranquilo Josema que enseguida te llaman para presentar la gala "Murcia, qué hermosa eres" junto con otros grandes de tu talla como Jose Manuel Soto o Bertín Osborne.
4
K
70
#6
Leon_Bocanegra
Aaaaag el sanchismo me peggga
Uh ah ah
Uh ah ah
Uh ah ah
3
K
48
#1
angelitoMagno
71 años, lo mismo no trabaja porque está jubilado. ¿Alguien se lo ha explicado?
2
K
37
#8
Dene
Este tipo ERA gracioso
1
K
22
#12
YeahYa
#8
Yo creo que el chistako que se ha marcado le da para volver a primera línea mediática
0
K
20
#7
Marsela
Qué gracioso es el jodío...
1
K
21
#10
OrialCon_Darkness
Coñe, y ya que lo dijo en teleayuso, por qué no les pidió curro allí? Porque muy malo tienes que ser cuando ni tus colegas de la derecha te contratan para nada, pese a que gobiernan en casi todo el país.
1
K
20
#4
adimdrive
Yo pensaba que Josema era tonto
Él solo se ha encargado de confirmarlo
0
K
16
#3
JackNorte
*
Echando el curriculum a empresas de ultraderecha anuncio de empleo patrocinado. Es mas listo de lo que parece , como el de malinche , tontos tontos dinero publico a la saca. En 0, contratado
0
K
12
#5
surco
*
A ver, obviando el hecho de que era el menos gracioso , primero de los 3 y luego de los 2 Martes y 13, y que solo lo podrían sacar para competir en audiencia con un documental de la 2, algo de razón tiene.
Hay una polarización en el pais que da una pereza loca y que hace que a algunos no los contraten en la 1 ( no creo que sea el caso de Josema) y otros tengan nómina vitalicia en canal Sur y tele Madrid.
Y lo mismo pasa con los comentaristas y periodistas. A mi lo de tigres contra leones me parece del año 36, pero no creo que Josema sea el paradigma de este tema, más bien parece que busca arrimarse a telemadrid.
0
K
10
#9
Chinchorro
#5
Es un señor de setenta y un años que debería estar jubilado y disfrutando de sus años dorados, pero en vez de eso, se pone en ridículo intentando que alguien le de un bolo porque probablemente tomó malas decisiones económicas y ahora no tiene un duro.
1
K
21
#11
bacilo
Va a ser eso
0
K
6
