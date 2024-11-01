Feijóo respalda el bloqueo del PP a compartir con el Gobierno los datos de cribado de cáncer: "Mezclar la sanidad con la política partidista es irresponsable"

El ministerio de Mónica García estudia llevar a las comunidades rebeldes a la Justicia y las convoca este viernes a una reunión conjunta donde abordarán la negativa a participar en un plan que permitiría conocer cuál es la situación en toda España.
A Rajoy no le temblo el pulso haciendolo con Cataluña.
Vuelven a mearnos en la cara y aquí no pasa nada.
El único aval de Pedro Sánchez es una oposición inútil e incompetente. De aquí a las próximas elecciones su estrategia será tan simple como eficaz: dejar que sigan demostrando por sí mismos su incapacidad.
Disclaimer: pa qué tenemos políticos si todo funciona bien sin ellos?