Feijóo respalda el bloqueo del PP a compartir con el Gobierno los datos de cribado de cáncer: "Mezclar la sanidad con la política partidista es irresponsable"

El ministerio de Mónica García estudia llevar a las comunidades rebeldes a la Justicia y las convoca este viernes a una reunión conjunta donde abordarán la negativa a participar en un plan que permitiría conocer cuál es la situación en toda España.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
A saber las cantidades de mierda que tienen que ocultar en las comunidades secuestradas por la derecha...
10
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Legalmente estan obligados a dar esa informacion.
1
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#7 Pero no la dan se pasan todo por el arco del triunfo.
1
obmultimedia #16 obmultimedia
#13 155 y a tomar por culo.
A Rajoy no le temblo el pulso haciendolo con Cataluña.
1
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#16 Vamos a ver que el 155 tiene que aprobarlo el senado y el PP tiene mayoría ahora.
0
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#7 Estamos a nada de que alguno diga "incumplir la ley no es delito", saben que a sus votantes les va a dar igual.
2
Ovlak #14 Ovlak *
#1 Para este canalla denunciar cualquier "travesura" del PP es hacer política partidista. Recordemos que el gobierno de este señor negó el tratamiento para la Hepatitis C que podría haber salvado la vida de varios gallegos, mientras que una paciente cuyo médico escribió a la exconselleira de sanidade sí puedo recibir dicho tratamiento que para otros fue negado. No hace falta ni mencionar a la parca madrileña.
0
crycom #25 crycom
#1 ¿Secuestradas por qué? Los votantes de esas CCAA les han confiado el Gobierno de esas mismas CCAA.
0
OCLuis #15 OCLuis
Aunque lo diga bien vestido y con voz lenta y pausada lo que está diciendo es una soberana tontería...
Vuelven a mearnos en la cara y aquí no pasa nada.
2
#8 rekus *
Pues claro que es política.

El único aval de Pedro Sánchez es una oposición inútil e incompetente. De aquí a las próximas elecciones su estrategia será tan simple como eficaz: dejar que sigan demostrando por sí mismos su incapacidad.
1
#2 xavigo *
Pues tiene razón en la declaración… pero no como él cree.
1
Veo #24 Veo
#2 de irresponsabilidad saben un huevo en el PP.
0
woody_alien #17 woody_alien
Mezclar la sanidad con la política partidista es irresponsable porque, como se sobreentiende, lo responsable es mezclar la sanidad con la empresa privada.
1
#9 concentrado
CCAA que no quieren explicar cómo realizan sus cribados sanitarios al ministerio de sanidad. A dos telediarios de volver a los reinos de taifas.
0
Torrezzno #6 Torrezzno
Quien tendría que actuar es la justicia. Llevarse un par de peritos y que se descarguen todo para auditar
0
Ovlak #21 Ovlak *
#6 La responsabilidad política es independiente de la responsabilidad penal. Es más, en un país decente, la primera debería estar marcada por la ética y ser mucho más estricta que la segunda. Estoy seguro que podrías nombrarme decenas de actuaciones políticas que te han parecido miserables sin que necesariamente hayan tenido reproche penal.
1
#19 coninguez
Desde luego, esta respuesta no inspira nada de confianza. Además, muestra un enorme cinismo al imponer una orden política (por suerte para España este señor no está en el Ejecutivo; y espero que así sea por siempre jamás) con la excusa de defenderse de un supuesto "interés político" por parte del Gobierno. Es decir: para no desgastar más políticamente a sus barones/baronesas en sus feudos, les ordena callar frente a un requerimiento que realmente trata de poner sobre la mesa el…   » ver todo el comentario
1
#10 Mandri20 *
Jajajaja vaya jetas. Entonces nada, que nadie hable de la vivienda ni de las pensiones o la educación. Tampoco del empleo o la inmigracion, claro.

Disclaimer: pa qué tenemos políticos si todo funciona bien sin ellos?
0
Kantinero #5 Kantinero
Venga ya toda izquierda al unísono el PP es muerte, consigna diaria como hace el PP a todas horas en todos los medios
0
luspagnolu #12 luspagnolu
#5 Creo que el lema para enfrentarse a esta banda de mafiosos en las elecciones debería ser: Vota PP, vota cáncer.
1
Andreham #23 Andreham
#5 Si pica es que cura.
0
#4 albx
Me recuerda a las actas de Venezuela.
0
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
Qué bien nos los vamos a pasar en las siguientes elecciones votando correctamente.
0
#20 TOTEMICO
Lo del PP no es oposición, es puro golpismo institucional porque no les da para otra cosa. No cumplen las leyes ni aunque quieran.
0
Andreham #3 Andreham
Para qué quieres saber eso jaja salu2
0

