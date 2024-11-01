Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"

las medidas anunciadas por la Consejería de Sanidad podrían tener el efecto paradójico de agravar el déficit de médicos que padece la sanidad pública andaluza. De los 705 nombramientos anunciados, solo 243 (un 34%) corresponden a médicos, «cuando el déficit de plantilla más grave es precisamente el de facultativos».El déficit de médicos se agravará y, como consecuencia, las demoras asistenciales crecerán de manera generalizada. Pero el SAS «no tendrá dinero para solucionar el problema porque lo habrá gastado en medidas ineficaces».