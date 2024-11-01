edición general
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"

las medidas anunciadas por la Consejería de Sanidad podrían tener el efecto paradójico de agravar el déficit de médicos que padece la sanidad pública andaluza. De los 705 nombramientos anunciados, solo 243 (un 34%) corresponden a médicos, «cuando el déficit de plantilla más grave es precisamente el de facultativos».El déficit de médicos se agravará y, como consecuencia, las demoras asistenciales crecerán de manera generalizada. Pero el SAS «no tendrá dinero para solucionar el problema porque lo habrá gastado en medidas ineficaces».

Han sustituido el criterio médico en la toma de decisiones por procedimientos burocráticos automatizados y pretende paliar la huida de médicos del sistema público sustituyéndonos por otros profesionales. El grave problema detectado en el cribado del cáncer de mama solo es la punta del iceberg de la crisis de un modelo que ha fracasado».
El sindicato insta al nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, a que establezca «un diálogo franco y productivo con el colectivo médico y sus representantes». «Sin recuperar a los médicos y a los facultativos en general para la sanidad pública, ésta está abocada a su desaparición«, apostillan.
