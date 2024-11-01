edición general
174 meneos
305 clics
El secretario general de la OTAN se alinea con Trump sobre Groenlandia y evita defender Dinamarca

El secretario general de la OTAN se alinea con Trump sobre Groenlandia y evita defender Dinamarca

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado condenar las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia y no ha salido en defensa explícita de Dinamarca, alineándose con el relato de Washington sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico. En la que era su primera intervención pública desde que el presidente de Estados Unidos elevó el tono sobre Groenlandia, se ha limitado a decir que los miembros de la OTAN debatirán los “próximos pasos” para que el Ártico “siga siendo seguro”, evitando hacer referencia a las amenazas

| etiquetas: rutte , otan , trump , groenlandia
91 83 0 K 427 actualidad
74 comentarios
91 83 0 K 427 actualidad
Comentarios destacados:                  
#1 Rutte es un mierdas, da igual cuando leas esto.
Casiopeo #1 Casiopeo
Rutte es un mierdas, da igual cuando leas esto.
79 K 668
#11 Barriales
#1 es un hijo de la grandisima puta del país de los tulipanes.
8 K 80
Meritorio #51 Meritorio *
#11 vista la bajeza moral de todos los representantes europeos ante Trump y su facilidad para traicionar a sus países, me entran dudas sobre si EEUU no tendrá información comprometedora sobre estos personajes con la que chantajearles. Sí no, no hay dios que explique esto.
2 K 35
#61 Seat127
#51 Dinero. Simple, como siempre se ha hecho con los muy patriotas.
1 K 23
Aokromes #14 Aokromes
#1 me gustaria saber que opinan los nafos ahora xD
8 K 80
Format_C #18 Format_C
#1 lo guardo en favoritos y lo ire usando de cuando en cuando
5 K 62
MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#1 Cagarutte?
9 K 116
BiRDo #21 BiRDo
#1 Debería ser juzgado por alta traición a toda la UE. Una pena que no exista el delito. Habrá que hacerlo de otra manera.
10 K 117
#39 Alcalino
#1 Si, pero era un mierdas al que Dinamarca le aplaudía con las orejas cuando decía que eso de ayudar "a los del sur" que jamás de los jamases.
7 K 72
xyria #41 xyria
#1 Es un lame escrotos, tiene que tener la lengua blanca de tanto esmegma como ha tragado.
1 K 16
#48 JanSolo
#1 Este señor ejemplifica perfectamente la tercera acepción de esta entrada en la rae y totos sus sinónimos:

dle.rae.es/rastrero

Mención especial para "lameculos".
2 K 16
Galero #49 Galero
#1 Siempre ha sido una puta rata.
3 K 29
#6 drstrangelove
Menudas risas cuando diga lo mismo de Canarias.
42 K 370
Lyovin81 #10 Lyovin81
#6 alguna pirueta mental estilo perrete de circo les enseñarán a los subnormales que votan PP/VOX para que lo justifiquen sin quitarse la pulserita rojigualda. No hay límite, ya lo verás.
4 K 34
BiRDo #29 BiRDo
#10 "No pagan IVA. Son unos privilegiados. Además unos separatistas, por eso su partido es CC."
Se me ocurren otros dos grandes argumentos de peso "Así nos ahorramos lo de decir una hora menos en canarias y el follón para meterlos en el mapa geográfico. Y nos llaman godos por encima del hombro porque son unos racistas de mierda"

Odia e inventar "argumentos" que lo justifiquen es facilísimo y cuela entre los imbéciles sin valores de un modo tremendamente fácil. Los protofascistas son un lienzo en blanco.
2 K 16
Graffin #71 Graffin
#10 "Solo un país serio y con un ejército poderoso puede detener la invasion silenciosa de España por parte de delincuentes africanos. Canarias es la principal puerta de entrada a Europa con la complicidad del gobierno bolivariano-social-comunista de Sánchez. EEUU debe tomar el control militar de las islas y poner orden"
Ahí lo tienes. El futuro argumentario completo.
0 K 7
txillo #12 txillo
#6 Canarias, Ceuta y Melilla, para ser mas exactos.
1 K 20
Elrosquasard #33 Elrosquasard
#12 Ceuta y Melilla un poco meh para los amos americanos. En Canarias está el Monte Trópico, y supongo que el régimen de Rabat pondrá menos impedimentos para la explotación minera ahí.
0 K 7
#62 soberao
#6 Por eso España tiene su propio programa de desarrollo y fabricación submarinos que muchos critican pero son algo esencial para este tipo de casos. es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Peral_(S-81)
1 K 19
#68 marsegper
#62 Sí; tras décadas aplaudiendo a la UE, cuando te digan que tienes que achantar, vas a sacar no sé qué submarinos para no sé muy bien qué. Claro que sí.
0 K 9
#72 soberao
#68 Pero si hay mas europeos del norte y el centro en Canarias que españoles, vas a decirles tú ahora que se tienen que ir y que Canarias es para Trump y sus muertos, que se acabó el turismo. Venga, por favor.
0 K 13
pip #5 pip
Qué sorpresa, no se sabe dónde termina la nariz de Rutte y donde empieza el culo de Trump.
29 K 256
#3 Grahml *
La Ratta nunca defrauda.
21 K 195
#64 soberao
#3 Encima de permitir la invasión y la entrega de Groenlandia a EE.UU, Europa va a tener que pagar los gastos de desplegar la OTAN en el ártico, que hay que asegurar los intereses y la seguridad de EE.UU y eso vale una pasta.
1 K 20
Milmariposas #4 Milmariposas
Vaya, vaya, con los nazis.
8 K 107
Djangology #15 Djangology
Hombre,el lameculos holandés que permitió la desmantelación del estado griego! Que de tiempo.
10 K 104
#23 Nobodyatall
Y pensar que en Dinamarca tenian miedo de incursiones rusas. Miraban para el lado equivocado
8 K 80
#73 marsegper
#23 Nuestros impuestos destinados a propaganda institucional seguramente sean de los mejor amortizados.
0 K 9
nemeame #17 nemeame
Gracias a Trump su organización ya no tiene credibilidad y está mas cerca que nunca de disolverse, pero Rutte está demasiado ocupado chupandosela a papi como para preocuparse por el futuro de la OTAN
8 K 72
#7 anamabel
Vale la pena recordar que "podrido" en sueco se dice RUTTEN
7 K 64
tommyx #40 tommyx
#7 rutten tumatoes :-D
0 K 8
#66 soberao *
#7 Que poco le ha durado a los suecos "la alegría" de estar en la OTAN. Con lo contentos que estaban y amenazan a sus vecinos... Trump es un aguafiestas. xD Encima estará cabreado con que la primera ministra danesa es una mujer, con lo misógino y putero que es el hijo puta.
0 K 13
mtrazid #19 mtrazid
Pues a mi me gustaría que Trump ocupase Groenlandia y ver como los lameculos europeos le comen las pelotas a Trump...
3 K 55
estemenda #67 estemenda
#19 Pues a mi no, pero quién soy yo para juzgar tus filias.
0 K 12
#70 marsegper
#19 Sí hombre, vas a obligar al amo, que anda poco ocupado, a que tenga que desplazar tropas.

Estas cosillas se obsequian, que queda mejor uno y es lo que se espera.
0 K 9
dogday #36 dogday
Dicen que se ha operado para estirparse la campanilla y que no moleste al tragarse más hondo la polla de Trump.
3 K 41
#16 OTANASIA
Este tipo es de los que, llegado un punto, dicen que no vieron las cosas venir. Pero no está solo, hay muchos líderes europeos peleando como ratas por el churro del pederasta.
4 K 37
oceanon3d #30 oceanon3d *
Tio mas arrastrado y vendido que este pocos recuerdo en toda la historia contemporánea.

Cuando era presidente de Holanda buenos insultos que nos dedico este hdp a los españoles.

A todo cerdo le acaba llegando su san Martín ... pero seguramente este muera con la cuenta corriente bien puesta y viejo; ojala me equivoque en las dos cosas.
3 K 36
BiRDo #52 BiRDo
#30 Te lo digo en serio: es el tipo de persona que hace del mundo un sitio peor con su mera presencia. Me desquito pero bien en #50
2 K 33
#44 CosaCosa
La traicion de los politicos europeos a europa y como hemos dejado, nosotros, los europeos, que se llegue a edta situacion , sera digna de estudio en el futuro
2 K 35
Donal_Trom #45 Donal_Trom
Hay que parar a Putin el expansionista. Comprad más armas a EEUU y gas.
2 K 35
Lamantua #9 Lamantua
Y qué opina Pedro..? :hug: :hug: :hug:
2 K 35
Spirito #13 Spirito
#9 La pregunta ofende. ¬¬
2 K 42
#35 eipoc *
Jajajajajaja. Ya hay que ser idiota para seguir pensando que lo de Ucrania era por su soberanía. Los bunqueres y las barricadas que se construyeron años atrás, los entrenamientos y el rearme Ucraniano fue "casualidad", saltarse los acuerdos, dinamitar relaciones de Rusia con Europa, etc.

Seguid dándole vueltas y creyendo el relato oficial de EEUU, que vais para el oro de contorsionismo.
3 K 34
vicus. #58 vicus. *
La OTAN es una organización hecha a medida para satisfacer los negocios de EE.UU. Por lo tanto, no defiende los intereses de los demás países miembros, por lo tanto, no se que carallo pintamos ahí. Si Estados Unidos decide invadir territorio español, islas Canarias, directa o indirectamente, la OTAN no movería un dedo, como parece que no lo va a mover por Dinamarca.
1 K 31
Cehona #74 Cehona
#58 Sospecho que ese es el ibjetivo gringo.
Una OTAN desguazada, no obligaría aplicar el articulo 5 en caso de invasión.
Y ya sabemos que dice el 5
0 K 15
XtrMnIO #57 XtrMnIO
Va siendo hora de dejar la OTAN para los gringos, y montar algo europeo, como estaba proyectado desde hace años.
1 K 26
#25 marcotolo
a ver si esto significa el principio del fin de la otan y de las bases yankes en europa,
asi de paso se podria usar armamento propio o de paises como china
1 K 25
pitercio #24 pitercio *
A ver, a Rutte le ha puesto Trump el cargo y el megasueldo y se comerá las mierdas que se le digan dando palmas con las orejas.
1 K 23
BiRDo #50 BiRDo
#24 Este fue el hijo de puta que cuando llegaron los ecos de la crisis inmobiliaria de USA a la economía Europea y nos íbamos a la mierda por la prima de riesgo se dedicó a lanzar mensajes racistas populistas de mierda diciendo que los países del sur éramos poco más que paniaguados. Nos lanzó mierda a cañonazos, socavó los principios solidarios de la UE, apretó para que Dragi (quién lo diría) no llevara a cabo las reformas que permitieron que se acabara la especulación sobre la prima de riesgo…   » ver todo el comentario
3 K 31
Nyarlathotep #47 Nyarlathotep
¿Pero que esperaban del payaso que llamó "daddy" a Trump? xD
1 K 21
#27 JGG *
Que nadie se preocupe, en Europa nos indignaremos mucho y emitiremos un comunicado, o hasta dos!
1 K 20
cocolisto #22 cocolisto
Ya te digo yo que este paniagua iba a defender, Ceuta, Melilla y Canarias llegado el caso.
0 K 20
Heni #26 Heni
#22 Que "no" iba a defender querrás decir
2 K 39
cocolisto #43 cocolisto
#26 Creo que sobreentedia pero está bien el apunte.
0 K 20
#42 Tiranoc
Para ser más exactos, la lengua de Rutte se alinea con el recto de Trump.
1 K 14
riska #37 riska
De todo esto se pueden sacar muchas derivadas que a lo largo del tiempo ⏱️ crean tendencias.
Europa ha perdido la confianza en su socio USA. La semilla de la duda se ha sembrado y germinado y crecerá.
Unirá a los europeos, no digo a los actuales políticos corruptos. Nada une más que enfrentarse al mismo enemigo.
Los tiempos corren rápido y haberse creado tantos enemigos no es bueno para un imperio de capa caída.
1 K 13
Mltfrtk #63 Mltfrtk
Menudo saco de mierda, así le aplasten la cabeza. Qué persona tan desagradable y servil, no en mi nombre, no me representa en absoluto.
0 K 12
#34 Jacusse
Un tipo odioso como pocos.
0 K 11
Destrozo #31 Destrozo
Menudo tragalefas
0 K 11
#54 sovieterrimo
Sabe quien es su amo.
0 K 10
BiRDo #56 BiRDo
La historia le reserva un lugar junto a Philippe Pétain.
0 K 10
sieteymedio #60 sieteymedio
Hanonadado me hayo.
0 K 10
Brill #65 Brill
Con aliados como estos Europa se hunde ella solita, no hace falta que Trump mueva un dedo.
0 K 10
Naiyeel #59 Naiyeel
Como buen perro, nunca se muerde la mano del que le da de comer.
0 K 9
Spirito #8 Spirito *
El Zanahorio es un genio.

La política actual relevante en los muy altos cargos no son principios, valores, patria, democracia, ciudadania...

El tío ha perdido y ganado, sufrido y experimentado en los negocios y ve, como tantos hemos visto, sabemos e intuimos que la política en sí es dinero, es negocio, presión, corrupción, chantaje... y el tío de eso sabe bastante.
0 K 9
riska #28 riska
#8 Eso siempre ha existido. La gente honrada también.
3 K 33
MCN #32 MCN
Diciendo lo que su jefe le ha dicho que diga. Todos tenemos una familia a la que alimentar.
0 K 9
BiRDo #53 BiRDo
#32 A unos cuantos ese argumento no les funcionó en los juicios de Núremberg.
0 K 10
#69 mariopg
OTAN === 100% eeuu-uk-israel
0 K 8
tommyx #55 tommyx
A este pájaro deberian quitarlo del cargo
0 K 8
#38 ctm2000j
Que vergüenza de tipo, no importa la que haga Trump que va corriendo a lamerle el culxxx.
0 K 7
#46 blacar
Otra razón de peso para cuestionar la OTAN
0 K 7

menéame