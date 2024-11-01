El secretario general de la OTAN se alinea con Trump sobre Groenlandia y evita defender Dinamarca

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado condenar las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia y no ha salido en defensa explícita de Dinamarca, alineándose con el relato de Washington sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico. En la que era su primera intervención pública desde que el presidente de Estados Unidos elevó el tono sobre Groenlandia, se ha limitado a decir que los miembros de la OTAN debatirán los “próximos pasos” para que el Ártico “siga siendo seguro”, evitando hacer referencia a las amenazas
Mención especial para "lameculos".
Se me ocurren otros dos grandes argumentos de peso "Así nos ahorramos lo de decir una hora menos en canarias y el follón para meterlos en el mapa geográfico. Y nos llaman godos por encima del hombro porque son unos racistas de mierda"
Odia e inventar "argumentos" que lo justifiquen es facilísimo y cuela entre los imbéciles sin valores de un modo tremendamente fácil. Los protofascistas son un lienzo en blanco.
Ahí lo tienes. El futuro argumentario completo.
Estas cosillas se obsequian, que queda mejor uno y es lo que se espera.
Cuando era presidente de Holanda buenos insultos que nos dedico este hdp a los españoles.
A todo cerdo le acaba llegando su san Martín ... pero seguramente este muera con la cuenta corriente bien puesta y viejo; ojala me equivoque en las dos cosas.
Seguid dándole vueltas y creyendo el relato oficial de EEUU, que vais para el oro de contorsionismo.
Una OTAN desguazada, no obligaría aplicar el articulo 5 en caso de invasión.
Y ya sabemos que dice el 5
asi de paso se podria usar armamento propio o de paises como china
Europa ha perdido la confianza en su socio USA. La semilla de la duda se ha sembrado y germinado y crecerá.
Unirá a los europeos, no digo a los actuales políticos corruptos. Nada une más que enfrentarse al mismo enemigo.
Los tiempos corren rápido y haberse creado tantos enemigos no es bueno para un imperio de capa caída.
Menudo saco de mierda, así le aplasten la cabeza.Qué persona tan desagradable y servil, no en mi nombre, no me representa en absoluto.
La política actual relevante en los muy altos cargos no son principios, valores, patria, democracia, ciudadania...
El tío ha perdido y ganado, sufrido y experimentado en los negocios y ve, como tantos hemos visto, sabemos e intuimos que la política en sí es dinero, es negocio, presión, corrupción, chantaje... y el tío de eso sabe bastante.