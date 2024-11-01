edición general
Más allá de Epstein: Trump irrumpía en los camerinos de Miss Universo o Miss Teen USA y dejaba frases como "te dejan hacerles lo que sea"

La publicación de los archivos secretos sobre las investigaciones al magnate cuestionan al presidente estadounidense que, antes de la polítca, ya era muy polémico por su trato a las mujeres

| etiquetas: trump , papeles epstein , abusos
Ainhoa_96 #1 Ainhoa_96
Un personaje asqueroso, esperemos que cuando acabe su presidencia lo juzguen como es debido.
#2 Barriales
Hay bombardear México y Cuba.
