11
meneos
17
clics
Más allá de Epstein: Trump irrumpía en los camerinos de Miss Universo o Miss Teen USA y dejaba frases como "te dejan hacerles lo que sea"
La publicación de los archivos secretos sobre las investigaciones al magnate cuestionan al presidente estadounidense que, antes de la polítca, ya era muy polémico por su trato a las mujeres
|
etiquetas
:
trump
,
papeles epstein
,
abusos
9
2
0
K
118
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
118
actualidad
#1
Ainhoa_96
Un personaje asqueroso, esperemos que cuando acabe su presidencia lo juzguen como es debido.
1
K
31
#2
Barriales
Hay bombardear México y Cuba.
0
K
8
